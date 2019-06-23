Грузинские футболисты устроили демарш против РоссииГазета.Ru 07:41

с чего всё началось

Три грузинских футбольных клуба появились на поле во время матчей 19-го тура Чемпионата Грузии в антироссийских футболках, передает Грузия Online. Уточняется, что речь идет о командах "Рустави", "Локомотив" и "Торпедо".

Происшествия Появилось видео потасовки на гей-параде в Киеве В Сети появилось видеозапись того, как на участников проходящего в Киеве "Марша равенства" в поддержку ЛГБТ-сообщества напали.

Политика Президент Грузии вступилась за российских туристов Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.

Шоу-бизнес Альбина Джанабаева поздравила Валерия Меладзе с днем рождения Певица Альбина Джанабаева мило поздравила своего супруга Валерия Меладзе с именинами.

Гаджеты Стартовало производство китайского процессора Zhaoxin KX-6000 Презентация процессора Zhaoxin KX-6000 состоялась еще в осенью 2018 года.

Спорт Гимнастка Аверина выиграла второе золото на Европейских играх Российская гимнастка Дина Аверина выиграла золотую награду в упражнениях с обручем на II Европейских играх, проходящих в Минске.

Энергетика На Украине заявили о критическом дефиците газа Оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз» заявил о критическом дефиците газа в стране — ежемесячная потребность в топливе составляет 240 млн кубометров, а в хранилищах сейчас лишь 152 млн.

Шоу-бизнес Дочь Меладзе ушла от мужа-иностранца Как стало известно СМИ, 28-летняя Инга ушла от своего мужа - марокканского журналиста Нури Вергезе.

Политика В Чечне объяснили фразу Кадырова «до Тбилиси всего 200 километров» Глава Чечни Рамзан Кадыров, говоря о 200 километрах от Грозного до Тбилиси, не намекал на агрессию и отправку в Грузию мифического десанта.

Политика Патриарх Грузии сделал заявление насчет антироссийских протестов Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II сделал заявление насчет протестов, которые прошли в Тбилиси в ответ на приезд в страну депутата Госдумы Сергея Гаврилова.

Единоборства Валуев продолжает борьбу с опухолью мозга Каждый месяц экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев проходит терапию из-за опухоли мозга.

Общество На Урале объявлено штормовое предупреждение из-за грозы и града В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильных осадков в виде дождя и града.

Политика Климкин пригрозил РФ «новой волной давления» Глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил России "новой волной давления" на международной арене. Об этом сообщает украинский Пятый канал.

Общество На следующей неделе жара уйдет из Центральной России Станет прохладней к концу недели и на Юге России, где ранее в отдельных регионах столбики термометров поднимались до + 40.

Политика Многие страны выступили за возвращение РФ в ПАСЕ Глава одной из политических групп Совета Европы Тини Кокс заявил, что многие страны организации выступили за принятие резолюции, которая позволяет России принять участие в июньской сессии ПАСЕ.

Авто Названы автомобильные марки с самыми преданными «фанатами» Эксперты изучили автомобильные пристрастия российских водителей и выяснили, что больше всего они привязываются к "Бумерам" и "Ладам".

Происшествия Студентка погибла, спасая тонущих детей В Вологде на Кубенском озере недалеко от деревни Жуково погибла студента Лиза Дружинина, спасая тонущих детей.

Наука Тюленей научили петь мелодию из «Звездных войн» В Великобритании ученым удалось научить тюленей исполнять мелодию из «Звездных войн».

Космос Россия прирастает новыми островами в Арктике Пять новых островов нанесут на карту Арктики гидрографы Северного флота после экспедиции 2019 года.

Происшествия Нижние Серги после драки оцепил ОМОН После чего в Нижние Серги отправили ОМОН, который до сих пор контролирует въезд в Нижние Серги.

Общество Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалёв Бывший мэр Читы Анатолий Михалёв умер на 72-м году жизни. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в краевом правительстве.