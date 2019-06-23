Футбол

Грузинские футболисты устроили демарш против РоссииГазета.Ru 07:41

Три грузинских футбольных клуба появились на поле во время матчей 19-го тура Чемпионата Грузии в антироссийских футболках, передает Грузия Online. Уточняется, что речь идет о командах "Рустави", "Локомотив" и "Торпедо".
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Федерация футбола Грузии опубликовала фотографии с антироссийскими акциями фанатов

Sport24.ru10:59

Грузинские клубы провели антироссийские акции (фото)

Советский спорт07:17

Два российских игрока сыграли в футболках «Грузия оккупирована Россией». ФОТО

Sport.ru08:59

Федерация футбола Грузии выставила напоказ антироссийские акции фанатов

Чемпионат10:21

Футбольная федерация Грузии поддержала антироссийские акции

Газета.Ru11:10

Федерация футбола Грузии отреагировала на антироссийские акции игроков

Спорт-Экспресс10:31

Грузинские команды вышли на матчи с антироссийскими лозунгами

Матч ТВ05:23
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Общество

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Космос

На Марсе нашли возможные признаки жизни

Марсоход Curiosity работает на красной планете с 2012 года, в 2014 году NASA сообщило, что он обнаружил на поверхности Марса органические соединения и метан.
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Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике

Актер Роберт Де Ниро снялся в антироссийском ролике, обвиняющем президента США Дональда Трампа в "сговоре" с Москвой.
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Футбол

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