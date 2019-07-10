с чего всё началось

Члены нашей команды в ближайшие дни посетят Москву. Вы знаете, что у нас было согласие даже насчет отмены виз и многие важные для нашей страны вопросы и инициативы позитивно рассматривались. Провокаторы пустили страну назад, и это не впервые. Но мы вновь найдем выход.

Депутаты оппозиционной фракции грузинского парламента «Альянс патриотов» заявили о своем намерении посетить Москву, чтобы «принести добро» своей стране. Об этом лидер партии Ирма Инашвили заявила в Facebook.

Экономика Группа ПИК нарастила выручку по итогам полугодия В рамках направления fee development группа получила 7,1 млрд руб. В первом полугодии ПИК реализовал 841 тыс. кв. м жилья, что незначительно меньше показателя прошлого года — 843 тыс. кв. м. В продажу ПИК также вывел меньший объем жилья — в продаже появился один объект площадью 687 тыс. кв. м против двух объектов площадью 871 тыс. кв. м годом ранее.

Политика Предъявлено окончательное обвинение задержанным украинским морякам Окончательное обвинение украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, было предъявлено ФСБ России, 9 июля передает ТАСС.

Происшествия Саакашвили отрицает, что сломал руку пенсионерке Ранее появилась информация, что он якобы напал на пожилую женщину.

Общество Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях в августе По словам Тищенко, в августе дефицит осадков может быть в Мурманской области и в Крыму, а также в Бурятии, в Хабаровском крае, на севере Якутии, в Магаданской области и на Чукотке.

Происшествия Пятеро столичных полицейских остались без работы из-за дела Голунова Пятерых сотрудников МВД по ЗАО отстранили от работы после дела Голунова.

Политика В Германии предложили снести памятник под Прохоровкой В Германии предложили снести памятник, установленный в честь победы Красной Армии над фашистами в танковом сражении под Прохоровкой в июле 1943 года.

Здоровье Назван самый полезный летний фрукт Врачи назвали самый полезный летний фрукт, который может улучшить даже качество сна.

Политика Путин выступил против санкций в отношении Грузии Российский лидер Владимир Путин, комментируя возможность введения санкций в отношении Грузии, заявил, что не считает это необходимым из уважения к грузинскому народу.

Общество Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти Журналиста Сергея Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти.

Экономика В Минфине нашли новое объяснение падению реальных доходов россиян Глава министерства финансов Антон Силуанов нашел очередное объяснение, почему реальные доходы россиян постоянно снижаются.

Космос Международный экипаж совершает кругосветный полёт через полюсы планеты Самолёт Gulfstream G650ER, на борту которого находится международный экипаж, в настоящее время совершает кругосветный полёт через полюсы планеты.

Общество Жительница Бурятии 55 лет стояла в очереди на жилье и получила отказ Прокурором Советского района Улан-Удэ оспорено в суде решение администрации города об исключении местной жительницы из числа нуждающихся в жилье.

Политика Плевали мы на Зеленского: Боевики «АТО» проведут альтернативный парад После того как Владимир Зеленский отменил парад в день независимости Украины, боевики «АТО» решили провести свой, «без денег, без чиновников», как они сами анонсировали на 24 августа.

Политика В Кремле опровергли сообщения об инциденте с кортежем Путина В Кремле опровергли информацию о том, что к кортежу президента России Владимира Путина в момент, когда он отъезжал от здания университета в Екатеринбурге, бросилась девочка, из-за чего автомобиль главы государства остановился.

Экономика ФК «Открытие» хочет отсудить 500 млн руб. у другого банка Кредитует малый и средний бизнес в рамках госпрограмм финансовой поддержки, делает это как напрямую, так и через партнеров (финансовые, кредитные и другие организации).

Происшествия ФСБ провела обыски в Доме правительства Якутии Сотрудники Федеральной службы безопасности с утра 10 июля провели обыски в Доме правительства Якутии.

Происшествия В Крыму в ДТП на трассе «Таврида» погибли женщина и двое детей В Крыму, на 73-м километре автодороги "Таврида", в районе поселка Приморский, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Hyundai и грузовика Man, в котором погибли три человека.

Политика Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям Пользователи грузинского сегмента соцсетей бурно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что он не поддерживает идею ввести санкции в отношении Тбилиси.

Хоккей Алексей Кудашов станет главным тренером сборной РФ по хоккею Алексей Кудашов станет главным тренером сборной РФ по хоккею. На этом посту он сменит Илью Воробьева, сообщает ТАСС.

Политика Венедиктов заявил, что Зеленскому передали письмо от матери Вышинского Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому передали личное письмо от матери руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, содержащегося под стражей в Киеве.

Политика Кремль допустил возобновление авиасообщения между Россией и Грузией В Кремле считают, что о возобновлении полетов российских авиакомпаний в Грузию говорить преждевременно, поскольку существуют угрозы для граждан России, находящихся в этой стране, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Игры В приложении-компаньоне Red Dead Redemption 2 отыскали настройки графики для ПК Только на прошлой неделе фанаты отыскали упоминание ПК-версии Red Dead Redemption 2 в сервисе Rockstar, а на этой геймеры отыскали настройки графики для RDR 2 на ПК в приложении-компаньоне игры.