Политика

Оппозиционеры из грузинского «Альянса патриотов» хотят посетить МосквуВести.Ru вчера в 18:55

Грузинские оппозиционеры из "Альянса патриотов" собираются в ближайшее время посетить Москву в надежде "принести добро своей стране". Об этом рассказала лидер фракции Ирма Инашвили. 24 июня "Альянс патриотов" заявил об отказе ехать в Москву, напоминает РИА Новости.
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Ирма Инашвили
Члены нашей команды в ближайшие дни посетят Москву. Вы знаете, что у нас было согласие даже насчет отмены виз и многие важные для нашей страны вопросы и инициативы позитивно рассматривались. Провокаторы пустили страну назад, и это не впервые. Но мы вновь найдем выход.
— Ирма Инашвили, грузинская журналисткаРБК вчера в 21:57
с чего всё началось
Лидер оппозиционной грузинской партии "Альянс патриотов" Ирма Инашвили на своей странице
 в Фейсбук сообщила о поездке нескольких членов ее команды в Москву.
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