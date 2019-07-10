Политика

Грузинские депутаты решили приехать в МосквуИзвестия вчера в 18:36

Депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии «Альянс патриотов» решили в ближайшее время прибыть с визитом в Москву. Об этом 9 июля сообщила лидер партии Ирма Инашвили. «Альянс патриотов» — единственная парламентская партия в Грузии, выступающая за начало диалога с Москвой.
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Ирма Инашвили
Члены нашей команды в ближайшие дни посетят Москву. Вы знаете, что у нас было согласие даже насчет отмены виз и многие важные для нашей страны вопросы и инициативы позитивно рассматривались. Провокаторы пустили страну назад, и это не впервые. Но мы вновь найдем выход.
— Ирма Инашвили, грузинская журналисткаРБК вчера в 21:57
с чего всё началось
Лидер оппозиционной грузинской партии "Альянс патриотов" Ирма Инашвили на своей странице
 в Фейсбук сообщила о поездке нескольких членов ее команды в Москву.
Московский Комсомолецвчера в 18:27

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Грузинские депутаты решили приехать в Москву

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Грузинские депутаты-оппозиционеры решили посетить Москву

РИА Новостивчера в 17:22
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