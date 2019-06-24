Грузинские депутаты отказались от участия в форуме в МосквеАргументы и Факты 14:50

Депутаты оппозиционной грузинской фракции "Альянс патриотов" не поедут в Москву на форум "Развитие парламентаризма", сообщил политик Георгий Ломая.

с чего всё началось

Парламентарии планировали на мероприятии провести в переговоры с абхазской и осетинской сторонами Депутаты оппозиционной грузинской партии "Альянс патриотов" отказались приезжать на форум "Развитие парламентаризма" в Москву. Об этом со ссылкой на политика Георгия Ломаю пишет РИА Новости.

Грузинские депутаты отказались от участия в форуме в Москве

Политика Нидерландский фонд MH17 призвал отказать России в возвращении в ПАСЕ Руководство нидерландского фонда Stichting Vliegramp MH17, созданного в помощь родственникам жертв крушения малайзийского Boeing 777 в Донбассе в 2014 году, написало письмо в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

Общество Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета Как напомнил "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, мы миновали день летнего солнцестояния.

Происшествия В Красноярске пассажиры и кондуктор приняли роды в автобусе Женщина родила в салоне движущегося маршрутного автобуса в Красноярске, роды помогали принимать пассажиры и кондуктор, сообщили РИА Новости в минздраве Красноярского края.

Политика ЦИК Украины отказала блогеру Шарию в регистрации на выборы Центральная избирательная комиссия Украины отказалась регистрировать видеоблогера Анатолия Шария кандидатом в депутаты на досрочных выборах в Верховную раду, сообщил канал NewsOne со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Технологии МТС впервые за 13 лет сменил логотип Российский оператор МТС впервые за 13 лет провёл масштабный ребрендинг, сменив логотип и слоган.

Политика Делегация России в ПАСЕ подает заявку на подтверждение полномочий Российская делегация в ПАСЕ подает заявку на подтверждение своих полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Армия и оружие Путин поручил привести войска ЦВО в полную боевую готовность Кроме подразделений ЦВО, в мероприятиях задействованы часть войск Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения Воздушно-десантных войск, Дальней и Военно-транспортной авиации.

Происшествия В Московском уголовном розыске массово сократят начальников В ближайшее время в ходе масштабной реорганизации в Московском уголовном розыске (МУР) могут сократить большинство сотрудников, занимающих руководящие должности.

Футбол Определились все участники четвертьфинала Кубка Америки В четвертьфинале Кубка Америки сыграют победители трех групп — Бразилия, Колумбия и Уругвай, занявшие вторые места — Венесуэла, Аргентина и Чили, а также Перу и Парагвай, оказавшиеся на третьих местах в группах А и С. В заключительных матчах группового этапа сыграли Уругвай — Чили и Япония — Эквадор.

Шоу-бизнес Навка высказалась о сыне Рудковской и Плющенко Олимпийская чемпионка и жена пресс-секретаря президента России Татьяна Навка высказалась о сыне продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко.

Происшествия Смертельное столкновение двух немецких истребителей попало на видео В Сети появились кадры столкновения двух немецких истребителей Eurofighter. Ролик сняли очевидцы происшествия.

Политика Зеленского не пригласили на саммит G20 Президент Украины Владимир Зеленский не был включен в список приглашенных на саммит «Большой двадцатки», который пройдет на этой неделе в японской Осаке.

Шоу-бизнес Александр Цекало ради молодой супруги похудел на 10 кг В окружении Цекало подтверждают, что именно молодая супруга стала для него стимулом «взяться за себя».

Общество В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.

Космос «Союз МС-11» с тремя космонавтами на борту отстыковался от МКС Пилотируемый корабль «Союз МС-11» с российским космонавтом Олегом Кононенко, канадцем Давидом Сен-Жаком и американкой Энн Макклейн на борту успешно отстыковался от МКС.

Здоровье Внешние признаки могут указать на онкологию Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.

Происшествия В Китае мужчина поймал выпавшего из окна ребенка Житель китайской провинции Гуйчжоу на лету поймал ребенка, выпавшего из окна третьего этажа, сообщило 24 июня агентство CCTV+.

Армия и оружие В РФ приступили к проектированию перспективного военного транспортника Проектирование перспективного авиационного комплекса военно-транспортной авиации (ПАК ВТА) начал Авиационный комплекс имени Ильюшина (ПАО «Ил»).

Происшествия В Казахстане после серии взрывов боеприпасов эвакуируют жителей В городе Арысь Туркестанской области Казахстана на складах боеприпасов воинской части произошла серия взрывов.

Шоу-бизнес Пелагея умилила соцсети снимком двухлетней дочери На фотографии певица и двухлетняя Таисия запечатлены на прогулке. Подписи к снимку Пелагея не добавила.

Экономика Rambler Group хочет провести IPO На какой бирже компания проведет IPO, в компании пока не обсуждали, сказал Абрамян.

Политика Киев ответил на условие РФ по транзиту газа Ранее сообщалось, что в России назвали условие сохранения транзита газа через Украину.

Политика Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии» Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона.

Происшествия Во Франции пассажирский самолет врезался в аэропорт Во Франции самолет авиакомпании Kuwait Airways врезался в здание аэропорта после приземления. Об этом 25 июня сообщил портал The Daily Star.

Общество ДНК свиньи в говяжьих сардельках обнаружил «Росконтроль» ДНК свиньи обнаружили также в сардельках производителей "Рублевский", "Великолукский мясокомбинат", "Дым Дымыч / Сохраняя традиции", "Снежана" и "Мясницкий ряд".

Общество Принятие «коммунальных сверхтарифов» откладывается О проведении 25 июня заседания Горсовета неделю назад, после принятия решения о повышении до 53% предельного индекса повышения стоимости ЖКУ для населения, сообщил спикер Горсовета Олег Масюков.