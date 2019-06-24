Политика
Грузинские депутаты отказались от участия в форуме в МосквеАргументы и Факты 14:50
Парламентарии планировали на мероприятии провести в переговоры с абхазской и осетинской сторонами Депутаты оппозиционной грузинской партии "Альянс патриотов" отказались приезжать на форум "Развитие парламентаризма" в Москву. Об этом со ссылкой на политика Георгия Ломаю пишет РИА Новости.
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Депутаты оппозиционной грузинской фракции "Альянс патриотов" не поедут в Москву на форум "Развитие парламентаризма", сообщил политик Георгий Ломая.РИА Новости11:18
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