Политика
Грузинские депутаты отказались ехать в Москву на парламентский форумГоворит Москва 11:31
«На международном парламентском форуме должны были состояться встречи как с абхазской, так и с осетинской стороной, однако после инцидентов в Грузии, безусловно, всё это отменяется», — цитирует депутата РИА Новости. Форум «Развитие парламентаризма» пройдёт в Москве 1-3 июля.
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с чего всё началось
Депутаты оппозиционной грузинской фракции "Альянс патриотов" не поедут в Москву на форум "Развитие парламентаризма", сообщил политик Георгий Ломая.РИА Новости11:18
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