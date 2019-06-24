Политика

Грузинские депутаты отказались ехать в Москву на парламентский форумГоворит Москва 11:31

«На международном парламентском форуме должны были состояться встречи как с абхазской, так и с осетинской стороной, однако после инцидентов в Грузии, безусловно, всё это отменяется», — цитирует депутата РИА Новости. Форум «Развитие парламентаризма» пройдёт в Москве 1-3 июля.
Читать в источнике
с чего всё началось

Грузинские депутаты отказались от участия в форуме в Москве

Депутаты оппозиционной грузинской фракции "Альянс патриотов" не поедут в Москву на форум "Развитие парламентаризма", сообщил политик Георгий Ломая.
РИА Новости11:18

Подробнее о событии

Грузинские депутаты отказались от участия в парламентском форуме в Москве

РБК13:32

Грузинские депутаты отказались от участия в парламентском форуме в Москве

Известия11:36

Грузинские депутаты отказались от участия в форуме в Москве

РИА Новости11:18

Грузинские депутаты отказались участвовать в форуме в Москве

Московский Комсомолец11:44

Депутаты от «Альянса патриотов Грузии» отказались ехать в Москву из-за событий в Тбилиси

ТАСС12:32

Грузинские депутаты отказались ехать в Москву на парламентский форум

Говорит Москва11:31

Грузинские депутаты отказались от поездки в Москву

Газета.Ru11:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 21:21, Вашингтон
Политика

ПАСЕ проголосовала за возможность для возвращения России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию об ограничении санкционного механизма ассамблеи, которая открывает возможность возвращения российской делегации в организацию.
Обновлено в 18:57
Экономика

Экономисты предупредили о новом финансовом кризисе в России

Распространение дешевых кредитов и рост имущественного расслоения населения может привести к финансовому кризису в России.
Обновлено в 02:46
Экономика

ОП предложила направлять на поддержку семей до 2% ВВП в год

Нынешний уровень инвестиций на поддержку семей с детьми национального проекта «Демография» с 0,47% ВВП в год не обеспечит возвращения устойчивого естественного прироста и решения стратегической задачи демографической и геополитической устойчивости страны, — следует из доклада.
Обновлено в 09:29
Космос

Российский инженер рассказал о скафандрах для выхода на Луну

Отечественный инженер Николай Моисеев, на протяжении 30 лет занимающийся разработкой космических костюмов, рассказал о скафандрах, необходимых для выхода на Луну.
Обновлено в 20:04
Авто

Британец разогнал трактор до сумасшедшей скорости

Гай Мартин - механик, мотогонщик и телеведущий сел за руль сельскохозяйственного трактора JCB Fastrac и разогнал его почти до 167 км/ч на взлётной полосе аэродрома Элингтон (Великобритания).
Обновлено в 07:17
Общество

Школьница набрала 400 баллов на ЕГЭ

Обновлено в 10:03
Общество

Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета

Как напомнил "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, мы миновали день летнего солнцестояния.
Обновлено в 20:15
Общество

В Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»

В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник «Алые паруса».
Обновлено в 04:01
Гаджеты

Создатель USB объяснил самую раздражающую особенность разъёма

Американский инженер индийского происхождения Аджай Бхатт (Ajay Bhatt), один из создателей USB, заявил, что прекрасно знает об этой проблеме, и объяснил, почему по-другому сделать не удалось.
Обновлено вчера в 11:11
Наука

Учёные решили возродить древнюю систему борьбы с засухой на перуанском побережье

Обновлено в 16:05
Экономика

Лотереи вытянули счастливый билет

Рынок растет на 20–30% в год, в том числе благодаря партнерствам с федеральными сетями ритейла, где лотерейные билеты становятся импульсивной покупкой.
Обновлено в 18:00
Наука

Комары чаще кусают чистых мужчин

Обновлено в 10:39
Экономика

Госслужбе указали на повышение

Правительство реформирует систему оплаты труда и найма чиновников Опубликованный вчера указ президента "Об основных направлениях развития госслужбы" требует от правительства в 2020 – 2021 годах изменить структуру зарплат чиновников, повысив в ней постоянную часть оклада.
Обновлено в 18:00
Здоровье

Внешние признаки могут указать на онкологию

Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено в 13:11
Общество

В Барнауле прошла экскурсия по музею, которого нет

24 июня для СМИ организовали экскурсию по территории строящегося здания Художественного музея на площади Октября.
Обновлено в 20:30
Армия и оружие

В России начинается проектирование перспективного военного транспортника

Авиационный комплекс имени Ильюшина приступает к научно-исследовательским работам (НИР) по созданию перспективного авиационного комплекса транспортной авиации ПАК ВТА, заявил в интервью РИА Новости в преддверии форума "Армия-2019" генеральный директор компании Юрий Грудинин.
Обновлено в 20:32
Здоровье

Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено в 18:38
Политика

В Белом доме подтвердили встречу Путина и Трампа на саммите G20

Обновлено в 19:20
Футбол

«Спартак» просматривает футболиста «Вольфсбурга»

Московский футбольный клуб «Спартак» просматривает полузащитника резервной команды немецкого «Вольфсбурга» Малкольма Баду.
Обновлено в 16:48
Политика

Украина в ПАСЕ намерена добиваться санкций против российской делегации

Напомним, что в ночь на вторник после обсуждения, занявшего около девяти часов, ПАСЕ приняла резолюцию, по которой ассамблея приглашает РФ принять участие в заседаниях.
Обновлено в 20:48
Футбол

Федерация футбола Грузии поддержала антироссийские акции игроков

Ранее игроки нескольких грузинских футбольных клубов вышли на матчи 19-го тура чемпионата страны в майках с антироссийскими лозунгами, выразив таким образом отношение к России после недавних событий в Тбилиси.
Обновлено в 15:23
Общество

Косаток и белух из «китовой тюрьмы» доставили к мысу Перовского

Обновлено в 20:59
Происшествия

В Мексике бандиты напали на силы самообороны

Не менее шести человек погибли в понедельник в результате нападения бандитов на отряд сил самообороны в мексиканском штате Герреро.
Обновлено в 18:06
Гаджеты

Смартфон Lenovo Z6 получит процессор Snapdragon 730

Господин Ченг подтвердил предположения о том, что «сердцем» смартфона Z6 послужит процессор Snapdragon 730 разработки Qualcomm.
Обновлено в 09:04
Общество

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стёкол автомобиля

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР подготовили законопроект, предполагающий отмену штрафов за тонировку стёкол на транспортном средстве.
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия

Пожарные ликвидировали возгорание на стройке в Санкт-Петербурге

Обновлено в 20:44
Технологии

МТС изменил логотип впервые за 13 лет

Последний раз МТС провела масштабный ребрендинг в 2006 году.
Обновлено в 18:10
Политика

Евкуров объявил об отставке с поста главы Ингушетии

Обновлено в 12:11
Политика

Медведев пригласил премьера Франции в Россию

Обновлено в 11:22
Политика

Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии»

Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона.
Обновлено в 04:42
Как работают Яндекс.Новости?
Протесты в ГрузииБольше новостей по теме
Главное