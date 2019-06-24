Грузинские депутаты отказались ехать в Москву на парламентский форумГоворит Москва 11:31

Депутаты оппозиционной грузинской фракции "Альянс патриотов" не поедут в Москву на форум "Развитие парламентаризма", сообщил политик Георгий Ломая.

с чего всё началось

«На международном парламентском форуме должны были состояться встречи как с абхазской, так и с осетинской стороной, однако после инцидентов в Грузии, безусловно, всё это отменяется», — цитирует депутата РИА Новости. Форум «Развитие парламентаризма» пройдёт в Москве 1-3 июля.

Грузинские депутаты отказались ехать в Москву на парламентский форум

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