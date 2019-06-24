Грузинские депутаты отказались ехать в Москву на форумRusvesna.su 13:20

Депутаты оппозиционной грузинской фракции "Альянс патриотов" не поедут в Москву на форум "Развитие парламентаризма", сообщил политик Георгий Ломая.

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Народные депутаты от оппозиционной грузинской фракции «Альянс патриотов» отказались ехать в Москву для участия в форуме «Развитие парламентаризма». Об этом сообщил один из нардепов — Георгий Ломая.

Грузинские депутаты отказались ехать в Москву на форум

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