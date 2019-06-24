Политика

Грузинские депутаты отказались ехать в Москву на форумRusvesna.su 13:20

Народные депутаты от оппозиционной грузинской фракции «Альянс патриотов» отказались ехать в Москву для участия в форуме «Развитие парламентаризма». Об этом сообщил один из нардепов — Георгий Ломая.
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Грузинские депутаты отказались от участия в форуме в Москве

Депутаты оппозиционной грузинской фракции "Альянс патриотов" не поедут в Москву на форум "Развитие парламентаризма", сообщил политик Георгий Ломая.
РИА Новости11:18

Подробнее о событии

Грузинские депутаты отказались от участия в парламентском форуме в Москве

РБК13:32

Грузинские депутаты отказались от поездки в Москву

Газета.Ru11:17

Грузинские депутаты отказались от участия в форуме в Москве

РИА Новости11:18

Грузинские депутаты отказались участвовать в форуме в Москве

Московский Комсомолец11:44

Грузинские депутаты отказались от участия в парламентском форуме в Москве

Известия11:36

Грузинские депутаты отказались ехать в Москву на парламентский форум

Говорит Москва11:31

Депутаты от «Альянса патриотов Грузии» отказались ехать в Москву из-за событий в Тбилиси

ТАСС12:32
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 18:10, Вашингтон
Армия и оружие

В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности

В 6:00 понедельника в высшую степень боеготовности приведены все управления ЦВО, часть войск Южного и Восточного военных округов (ЮВО и ВВО), а также отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации.
Обновлено в 03:59
Происшествия

Из тюрьмы в Уругвае сбежал известный итальянский мафиози

Обновлено в 13:16
Происшествия

Смертельное столкновение двух немецких истребителей попало на видео

В Сети появились кадры столкновения двух немецких истребителей Eurofighter. Ролик сняли очевидцы происшествия.
Обновлено в 15:09
Политика

Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ

Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено в 17:49
Футбол

Фарфан выбыл до конца Кубка Америки

Нападающий сборной Перу и московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан пропустит оставшуюся часть Кубка Америки из-за травмы левого колена, сообщается на сайте Федерации футбола Перу.
Обновлено в 16:42
Армия и оружие

ЛНР: ВСУ понесли потери в Донбассе

Обновлено в 16:37
Здоровье

Бари Алибасова заподозрили в инсценировке отравления

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев заявил о наличии несоответствий в инциденте с отравление продюсера Бари Алибасова.
Обновлено в 17:14
Культура

Шахназаров выступил за увеличение числа кинофестивалей в России

Гендиректор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров выступает за то, чтобы количество кинофестивалей в России не сокращалось, поскольку для многих кинематографистов это единственный шанс показать картину зрителям.
Обновлено в 13:08
Происшествия

В центре Москвы преступник травит людей газировкой

В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.
Обновлено в 17:36
Происшествия

Под Ярославлем свисающая с моста арматура повредила 16 автомобилей

Свисающая с моста в Ярославской области арматура повредила 16 автомобилей, полиция проводит проверку, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по региону Марина Кокуева.
Обновлено в 15:46
Шоу-бизнес

Юлия Волкова станцевала с голым ковбоем в центре Нью-Йорка

Юлия Волкова станцевала с голым ковбоем в центре Нью-Йорка Экс - "татушка" вела себя очень игриво.
Обновлено в 11:36
Технологии

МТС решила изменить логотип впервые за 13 лет

Последний раз МТС провела масштабный ребрендинг в 2006 году, когда компания сменила буквы М, Т и С (она же S) с подписью GSM на желтом фоне на белое яйцо с надписью МТС.
Обновлено в 13:51
Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Политика

Украина приготовилась покинуть ПАСЕ

Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ, в частности права голоса, в апреле 2014 года из-за присоединения Крыма и военных действий на юго-востоке Украины.
Обновлено в 16:59
Футбол

Хамес Родригес: До сих пор не знаю, где начну следующий сезон

Полузащитник мадридского Реала Хамес Родригес продолжает переговоры о трансфере в другой клуб. На данный момент ничего неизвестно.
Обновлено в 08:52
Музыка

Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало»

Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».
Обновлено в 12:30
Шоу-бизнес

Татьяна Навка: «Саша Плющенко – безумный трудоголик»

Фигуристка назвала Сашу настоящим трудоголиком, защитив его от нападок других пользователей Сети.
Обновлено в 16:00
Происшествия

Чешская АЭС «Дукованы» внепланово остановила энергоблок

На АЭС "Дукованы", расположенной на юго-востоке Чехии, вечером в понедельник внепланово остановлен второй энергоблок из-за обнаруженных проблем на одном из шести парогенераторов, сообщил РИА Новости представитель станции Йиржи Бездек.
Обновлено в 16:44
Политика

Путин продлил контрсанкции в отношении Евросоюза

Обновлено в 07:29
Наука

Комары чаще кусают чистых мужчин

Обновлено в 10:39
Происшествия

Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти

Чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир погиб от выстрела в голову во время уличной драки в Тольятти, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на «Регион online».
Обновлено в 18:07
Шоу-бизнес

Итальянские отельеры рассказали, как прошло свидание Бузовой с бывшим

Благодаря романтической атмосфере, царившей во время праздника, молодые люди не стали уезжать из Италии, а устроили романтическое свидание.
Обновлено в 15:31
Футбол

Влашич получил травму на молодежном чемпионате Европы

Полузащитник сборной Хорватии и московского ЦСКА Никола Влашич получил травму в матче молодежного чемпионата Европы по футболу с командой Англии.
Обновлено в 18:06
Футбол

Сборная России показала один день из жизни Ахметова

Полузащитник сборной России Ильзат Ахметов стал героем рубрики «Один день с». Футболист рассказал о режиме дня, предпочтениях в еде, особенностях тренировочного процесса, общении с болельщиками, шутках Георгия Джикии и Артёма Дзюбы.
Обновлено в 11:55
Политика

В Иране прокомментировали новые санкции Вашингтона

«Решение США ввести дополнительные санкции против Ирана является новым свидетельством того, что США продолжают враждебные действия против иранского народа и его лидеров», — цитирует его ТАСС.
Обновлено в 16:10
Культура

Артисты МХАТа вступились за Доронину

Обновлено в 15:57
Экономика

Эксперты рассказали о падении доходов среднего класса в России

В Альфа-банке граждан с доходом от 39 до 99 тыс. рублей в месяц отнесли к среднему классу, дополнительно учтя поведенческие характеристики и предположения, что представители среднего класса должны демонстрировать большую склонность к наличию предметов длительного пользования, в частности, автомобилей.
Обновлено в 09:16
Происшествия

Автобус с детьми загорелся под Ростовом

В Ростовской области загорелся автобус с детьми. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 10:56
Политика

Шарию отказано в регистрации кандидатом в депутаты Рады

Журналисту и видеоблогеру Анатолию Шарию отказано в регистрации в качестве кандидата в депутаты Верховной рады, сообщил ЦИК Украины.
Обновлено в 17:50
Политика

Евкуров объявил об отставке с поста главы Ингушетии

Обновлено в 12:11
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