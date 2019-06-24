Политика
Грузинские депутаты отказались ехать в Москву на форумRusvesna.su 13:20
Народные депутаты от оппозиционной грузинской фракции «Альянс патриотов» отказались ехать в Москву для участия в форуме «Развитие парламентаризма». Об этом сообщил один из нардепов — Георгий Ломая.
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Депутаты оппозиционной грузинской фракции "Альянс патриотов" не поедут в Москву на форум "Развитие парламентаризма", сообщил политик Георгий Ломая.РИА Новости11:18
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 18:10, Вашингтон
Армия и оружие
В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности
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Из тюрьмы в Уругвае сбежал известный итальянский мафиози
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Смертельное столкновение двух немецких истребителей попало на видео
В Сети появились кадры столкновения двух немецких истребителей Eurofighter. Ролик сняли очевидцы происшествия.
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Футбол
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В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.
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Происшествия
Под Ярославлем свисающая с моста арматура повредила 16 автомобилей
Свисающая с моста в Ярославской области арматура повредила 16 автомобилей, полиция проводит проверку, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по региону Марина Кокуева.
Обновлено в 15:46
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Юлия Волкова станцевала с голым ковбоем в центре Нью-Йорка
Юлия Волкова станцевала с голым ковбоем в центре Нью-Йорка Экс - "татушка" вела себя очень игриво.
Обновлено в 11:36
Технологии
МТС решила изменить логотип впервые за 13 лет
Последний раз МТС провела масштабный ребрендинг в 2006 году, когда компания сменила буквы М, Т и С (она же S) с подписью GSM на желтом фоне на белое яйцо с надписью МТС.
Обновлено в 13:51
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Политика
Украина приготовилась покинуть ПАСЕ
Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ, в частности права голоса, в апреле 2014 года из-за присоединения Крыма и военных действий на юго-востоке Украины.
Обновлено в 16:59
Футбол
Хамес Родригес: До сих пор не знаю, где начну следующий сезон
Полузащитник мадридского Реала Хамес Родригес продолжает переговоры о трансфере в другой клуб. На данный момент ничего неизвестно.
Обновлено в 08:52
Музыка
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Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».
Обновлено в 12:30
Шоу-бизнес
Татьяна Навка: «Саша Плющенко – безумный трудоголик»
Фигуристка назвала Сашу настоящим трудоголиком, защитив его от нападок других пользователей Сети.
Обновлено в 16:00
Происшествия
Чешская АЭС «Дукованы» внепланово остановила энергоблок
На АЭС "Дукованы", расположенной на юго-востоке Чехии, вечером в понедельник внепланово остановлен второй энергоблок из-за обнаруженных проблем на одном из шести парогенераторов, сообщил РИА Новости представитель станции Йиржи Бездек.
Обновлено в 16:44
Политика
Путин продлил контрсанкции в отношении Евросоюза
Обновлено в 07:29
Наука
Комары чаще кусают чистых мужчин
Обновлено в 10:39
Происшествия
Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти
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Обновлено в 18:07
Шоу-бизнес
Итальянские отельеры рассказали, как прошло свидание Бузовой с бывшим
Благодаря романтической атмосфере, царившей во время праздника, молодые люди не стали уезжать из Италии, а устроили романтическое свидание.
Обновлено в 15:31
Футбол
Влашич получил травму на молодежном чемпионате Европы
Полузащитник сборной Хорватии и московского ЦСКА Никола Влашич получил травму в матче молодежного чемпионата Европы по футболу с командой Англии.
Обновлено в 18:06
Футбол
Сборная России показала один день из жизни Ахметова
Полузащитник сборной России Ильзат Ахметов стал героем рубрики «Один день с». Футболист рассказал о режиме дня, предпочтениях в еде, особенностях тренировочного процесса, общении с болельщиками, шутках Георгия Джикии и Артёма Дзюбы.
Обновлено в 11:55
Политика
В Иране прокомментировали новые санкции Вашингтона
«Решение США ввести дополнительные санкции против Ирана является новым свидетельством того, что США продолжают враждебные действия против иранского народа и его лидеров», — цитирует его ТАСС.
Обновлено в 16:10
Культура
Артисты МХАТа вступились за Доронину
Обновлено в 15:57
Экономика
Эксперты рассказали о падении доходов среднего класса в России
В Альфа-банке граждан с доходом от 39 до 99 тыс. рублей в месяц отнесли к среднему классу, дополнительно учтя поведенческие характеристики и предположения, что представители среднего класса должны демонстрировать большую склонность к наличию предметов длительного пользования, в частности, автомобилей.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Автобус с детьми загорелся под Ростовом
В Ростовской области загорелся автобус с детьми. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 10:56
Политика
Шарию отказано в регистрации кандидатом в депутаты Рады
Журналисту и видеоблогеру Анатолию Шарию отказано в регистрации в качестве кандидата в депутаты Верховной рады, сообщил ЦИК Украины.
Обновлено в 17:50
Политика
Евкуров объявил об отставке с поста главы Ингушетии
Обновлено в 12:11