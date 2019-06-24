Грузинские депутаты отказались ехать в МосквуLenta.ru 14:41

Депутаты оппозиционной грузинской фракции "Альянс патриотов" не поедут в Москву на форум "Развитие парламентаризма", сообщил политик Георгий Ломая.

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Депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии «Альянс патриотов и социал-демократов» не приедут в Москву на форум «Развитие парламентаризма», заявил глава парламентской фракции Георгий Ломая. Об этом в понедельник, 24 июня, сообщает грузинская телерадиокомпания ImediNews.

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