Политика
Грузинские депутаты отказались ехать в МосквуLenta.ru 14:41
Депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии «Альянс патриотов и социал-демократов» не приедут в Москву на форум «Развитие парламентаризма», заявил глава парламентской фракции Георгий Ломая. Об этом в понедельник, 24 июня, сообщает грузинская телерадиокомпания ImediNews.
Читать в источнике
Оценить64
с чего всё началось
Депутаты оппозиционной грузинской фракции "Альянс патриотов" не поедут в Москву на форум "Развитие парламентаризма", сообщил политик Георгий Ломая.РИА Новости11:18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 15:06, Вашингтон
Происшествия
В Ростовской области загорелся автобус с детьми
Обновлено в 10:47
Происшествия
Число пострадавших при взрыве на юге Казахстана увеличилось до 72
В результате взрыва боеприпасов на территории воинской части города Арысь на юге Казахстана пострадали по меньшей мере 72 человека, 34 из них госпитализированы.
Обновлено в 13:09
Культура
Шифрин обвинил Алибасова в плагиате сцены исцеления
Обновлено в 08:54
Энергетика
Европа начала отказываться от российского угля
Цены на российский уголь в Европе упали до низших значений за последние три года, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 03:21
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Общество
В Госдуме обсудили качество школьного образования в России
Участники состоявшихся в Государственной Думе больших парламентских слушаний «О мерах по повышению качества образования в РФ» обсудили наиболее острые вопросы отрасли — обеспеченность школ учителями, снижение бюрократической нагрузки на учителей, меры их социальной поддержки и качество образования в целом.
Обновлено в 12:09
Технологии
Блокирующий компьютеры вирус атакует россиян
Вирус блокирует компьютер и требует выкуп для восстановления доступа к информации.
Обновлено в 06:59
Политика
В Грузии оценили возможный ущерб от прекращения авиаперелётов в Россию
Туристическая отрасль Грузии может понести ущерб в объёме около $750 млн от прекращения авиасообщения с Россией, заявил глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Шалва Алавердашвили.
Обновлено в 10:34
Политика
Путин разрешил транзит украинских товаров через РФ
Российский лидер Владимир Путин подписал указ на открытие транзита украинских товаров через территорию РФ в третьи страны.
Обновлено в 07:33
Происшествия
В Калифорнии при стрельбе погибли пять человек
Пять человек погибли при стрельбе в калифорнийском городе Сан-Хосе, среди них предполагаемый злоумышленник, сообщил местный телеканал АВС7.
Обновлено в 14:16
Происшествия
Неизвестные зверски травят и грабят прохожих в Москве
В Москве неизвестные угощают прохожих отравленной газировкой, а затем грабят.
Обновлено в 14:24
Политика
Порошенко предложил переименовать Грузию
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Министерству иностранных дел Украины нужно начать переговоры о смене официального названия Грузии на Сакартвело.
Обновлено в 14:45
Авто
Опубликованы первые фото внедорожника «Тигр»
В Сеть утекли первые фотографии армейского внедорожника «Тигр».
Обновлено в 03:34
Политика
В Страсбурге сегодня открывается летняя сессия ПАСЕ
По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, если ПАСЕ примет этот доклад без изъятий, то российская делегация уже вечером отправится в Страсбург на сессию.
Обновлено в 03:26
Шоу-бизнес
Валентин Гафт винит себя в смерти дочери
Советский и российский артист театра и кино Валентин Гафт рассказал, что винит себя в самоубийстве единственной дочери Ольги.
Обновлено в 13:20
Политика
Армянские авиакомпании сообщили о готовности возить россиян в Грузию
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о введении с 8 июля временного запрета на пассажирское авиасообщение с Грузией.
Обновлено в 10:23
Шоу-бизнес
Светлана Лобода со старшей дочерью посетила дворец Аллы Пугачевой
В числе приглашенных гостей оказались популярная певица Светлана Лобода и коллега Галкина по ремеслу Александр Ревва – оба артиста явились в знаменитый дом со своими дочерьми.
Обновлено в 15:00
Общество
Штормовое предупреждение объявлено в Крыму из-за сильных ливней
МЧС РФ объявило в Крыму штормовое предупреждение из-за надвигающихся сильных ливней. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления МЧС.
Обновлено в 00:47
Энергетика
Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо
Правительство России не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на бензин и дизель в опте.
Обновлено в 14:51
Технологии
Клиенты Yota теперь могут выбирать любое количество минут и интернета
Любой клиент может выбрать себе до 2 тысяч минут телефонных разговоров и трафик мобильного интернета от 1 Гб до бесконечности.
Обновлено в 11:48
Финансы
Курс доллара снизился до 62,98 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 5 копеек и составил 62,98 рубля.
Обновлено в 03:05
Политика
СПЧ обратился в ОБСЕ из-за нападения на журналистов из России в Грузии
Совет по правам человека при президенте России обратился к представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру с призывом объединить усилия для расследования нападения на российских журналистов в Грузии.
Обновлено в 14:52
Футбол
Зе Луиш может перейти в китайский клуб
28-летний нападающий «Спартака» Зе Луиш может перейти в китайский клуб, сообщили в «Спорт-Экспрессе», не уточнив название претендента на форварда из Кабо-Верде.
Обновлено в 12:52
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин отказал дочери в прописке
Двухлетняя дочь Андрея Аршавина Есения не сможет пойти в детский сад, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:08
Происшествия
Поджигателя церкви в Карелии отправили на принудительное лечение
Кондопожский городской суд Карелии в понедельник признал невменяемым подростка по делу о поджоге Успенской церкви в августе 2018 года и отправил его на принудительное лечение, сообщается на сайте прокуратуры республики.
Обновлено в 13:50
Политика
Глава Ингушетии подает в отставку
Юнус-Бек Евкуров в эфире Национальной телерадиокомпании Ингушетии объявил, что попросит президента России о своей досрочной отставке с поста главы республики.
Обновлено в 12:11
Шоу-бизнес
Актриса Николь Кидман опубликовала первое фото топлес
Американская актриса Николь Кидман опубликовала на своей страничке в Instagram откровенное фото, сообщает издание «Дни24».
Обновлено в 09:36
Общество
Якобашвили не вернется в Россию из-за обысков ФСБ
Основатель «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили не планирует возвращаться в Россию в ближайшее время.
Обновлено в 06:31