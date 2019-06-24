Политика

Грузинские депутаты отказались ехать в МосквуLenta.ru 14:41

Депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии «Альянс патриотов и социал-демократов» не приедут в Москву на форум «Развитие парламентаризма», заявил глава парламентской фракции Георгий Ломая. Об этом в понедельник, 24 июня, сообщает грузинская телерадиокомпания ImediNews.
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Грузинские депутаты отказались от участия в форуме в Москве

Депутаты оппозиционной грузинской фракции "Альянс патриотов" не поедут в Москву на форум "Развитие парламентаризма", сообщил политик Георгий Ломая.
РИА Новости11:18

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Грузинские депутаты отказались от участия в парламентском форуме в Москве

РБК13:32

Депутаты от «Альянса патриотов Грузии» отказались ехать в Москву из-за событий в Тбилиси

ТАСС12:32

Грузинские депутаты отказались ехать в Москву на парламентский форум

Говорит Москва11:31

Грузинские депутаты отказались участвовать в форуме в Москве

Московский Комсомолец11:44

Грузинские депутаты отказались от участия в парламентском форуме в Москве

Известия11:36

Грузинские депутаты отказались от участия в форуме в Москве

РИА Новости11:18

Грузинские депутаты отказались от поездки в Москву

Газета.Ru11:17
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Происшествия

В Ростовской области загорелся автобус с детьми

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Число пострадавших при взрыве на юге Казахстана увеличилось до 72

В результате взрыва боеприпасов на территории воинской части города Арысь на юге Казахстана пострадали по меньшей мере 72 человека, 34 из них госпитализированы.
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Европа начала отказываться от российского угля

Цены на российский уголь в Европе упали до низших значений за последние три года, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
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Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

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В Госдуме обсудили качество школьного образования в России

Участники состоявшихся в Государственной Думе больших парламентских слушаний «О мерах по повышению качества образования в РФ» обсудили наиболее острые вопросы отрасли — обеспеченность школ учителями, снижение бюрократической нагрузки на учителей, меры их социальной поддержки и качество образования в целом.
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Блокирующий компьютеры вирус атакует россиян

Вирус блокирует компьютер и требует выкуп для восстановления доступа к информации.
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В Грузии оценили возможный ущерб от прекращения авиаперелётов в Россию

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Политика

Путин разрешил транзит украинских товаров через РФ

Российский лидер Владимир Путин подписал указ на открытие транзита украинских товаров через территорию РФ в третьи страны.
Обновлено в 07:33
Происшествия

В Калифорнии при стрельбе погибли пять человек

Пять человек погибли при стрельбе в калифорнийском городе Сан-Хосе, среди них предполагаемый злоумышленник, сообщил местный телеканал АВС7.
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Происшествия

Неизвестные зверски травят и грабят прохожих в Москве

В Москве неизвестные угощают прохожих отравленной газировкой, а затем грабят.
Обновлено в 14:24
Политика

Порошенко предложил переименовать Грузию

Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Министерству иностранных дел Украины нужно начать переговоры о смене официального названия Грузии на Сакартвело.
Обновлено в 14:45
Авто

Опубликованы первые фото внедорожника «Тигр»

В Сеть утекли первые фотографии армейского внедорожника «Тигр».
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Политика

В Страсбурге сегодня открывается летняя сессия ПАСЕ

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, если ПАСЕ примет этот доклад без изъятий, то российская делегация уже вечером отправится в Страсбург на сессию.
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Советский и российский артист театра и кино Валентин Гафт рассказал, что винит себя в самоубийстве единственной дочери Ольги.
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Политика

Армянские авиакомпании сообщили о готовности возить россиян в Грузию

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о введении с 8 июля временного запрета на пассажирское авиасообщение с Грузией.
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Шоу-бизнес

Светлана Лобода со старшей дочерью посетила дворец Аллы Пугачевой

В числе приглашенных гостей оказались популярная певица Светлана Лобода и коллега Галкина по ремеслу Александр Ревва – оба артиста явились в знаменитый дом со своими дочерьми.
Обновлено в 15:00
Общество

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму из-за сильных ливней

МЧС РФ объявило в Крыму штормовое предупреждение из-за надвигающихся сильных ливней. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления МЧС.
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Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо

Правительство России не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на бензин и дизель в опте.
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Технологии

Клиенты Yota теперь могут выбирать любое количество минут и интернета

Любой клиент может выбрать себе до 2 тысяч минут телефонных разговоров и трафик мобильного интернета от 1 Гб до бесконечности.
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«Калашников» создаст для Минобороны линейку боевых роботов

Обновлено в 13:57
Финансы

Курс доллара снизился до 62,98 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 5 копеек и составил 62,98 рубля.
Обновлено в 03:05
Политика

СПЧ обратился в ОБСЕ из-за нападения на журналистов из России в Грузии

Совет по правам человека при президенте России обратился к представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру с призывом объединить усилия для расследования нападения на российских журналистов в Грузии.
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28-летний нападающий «Спартака» Зе Луиш может перейти в китайский клуб, сообщили в «Спорт-Экспрессе», не уточнив название претендента на форварда из Кабо-Верде.
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Андрей Аршавин отказал дочери в прописке

Двухлетняя дочь Андрея Аршавина Есения не сможет пойти в детский сад, сообщает "Советский спорт".
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Армия и оружие

Во внезапной проверке войск ЦВО задействовали около 150 тыс. военных

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Поджигателя церкви в Карелии отправили на принудительное лечение

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Обновлено в 13:50
Политика

Глава Ингушетии подает в отставку

Юнус-Бек Евкуров в эфире Национальной телерадиокомпании Ингушетии объявил, что попросит президента России о своей досрочной отставке с поста главы республики.
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Актриса Николь Кидман опубликовала первое фото топлес

Американская актриса Николь Кидман опубликовала на своей страничке в Instagram откровенное фото, сообщает издание «Дни24».
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Якобашвили не вернется в Россию из-за обысков ФСБ

Основатель «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили не планирует возвращаться в Россию в ближайшее время.
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