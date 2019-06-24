Политика
Грузинские депутаты отказались ехать в МосквуRambler News Service вчера в 13:42
Депутаты грузинского парламента от партии «Альянс патриотов Грузии» отменили запланированную поездку в Москву на форум "Развитие парламентаризма" в начале июля. Об этом сообщил Sputnik Грузия со ссылкой на члена партии Георгия Ломию.
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с чего всё началось
Депутаты оппозиционной грузинской фракции "Альянс патриотов" не поедут в Москву на форум "Развитие парламентаризма", сообщил политик Георгий Ломая.РИА Новостивчера в 11:18
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Происшествия
Число погибших при взрывах на юге Казахстана выросло до двух человек
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Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета
Как напомнил "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, мы миновали день летнего солнцестояния.
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Руководство новой Православной церкви Украины (ПЦУ) лишило Филарета, патриарха неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), права управлять Киевской епархией.
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Политика
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Технологии
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Российский оператор МТС впервые за 13 лет провёл масштабный ребрендинг, сменив логотип и слоган.
Обновлено вчера в 17:45
Политика
Глава Мурманской области уволил зама после прямой линии с президентом
Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис на совещании в правительстве заявил, что решил уволить замгубернатора Инну Погребняк, отвечавшую за медицину в регионе.
Обновлено вчера в 03:55
Общество
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Обновлено вчера в 10:01
Политика
В Нью-Йорке начался показ пьесы по мотивам доклада Мюллера
В Нью-Йорке проходит показ пьесы «Расследование: Поиск правды в десяти актах», основой которой стал доклад американского спецпрокурора Роберта Мюллера, занимавшегося расследованием вмешательства России в выборы президента США в 2016 году.
Обновлено вчера в 21:37
Наука
В России создали новый анальгетик быстрого действия
В России создали анальгетик быстрого действия в виде назального спрея, передаёт газета «Известия» со ссылкой на начальника лаборатории нанокапсул и адресной доставки лекарственных средств Курчатовского института Татьяну Букрееву.
Обновлено вчера в 22:04
Экономика
Минфин заложил рост военных пенсий на 600 млрд руб. за три года
Осенью прошлого года правительство объявило, что денежное довольствие военнослужащих будет проиндексировано с 1 октября 2019 года на прогнозный уровень инфляции — 4,3% (соответственно так же вырастут и военные пенсии).
Обновлено вчера в 23:00
Здоровье
Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено вчера в 18:38
Финансы
Банк России 20 июня купил валюту для Минфина на 18,9 млрд рублей
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Общество
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Кроме создания шорт-листа дефицитных рабочих профессий, Зубарев предлагает обновить образовательные программы в ссузах (средних специальных учебных заведениях), наладить контакт между учебными заведениями и работодателями, а также провести масштабную рекламную кампанию для повышения престижа рабочих профессий.
Обновлено вчера в 23:00
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SpaceX отложила запуск ракеты Falcon Heavy на три часа
Компания SpaceX перенесла на более позднее время запуск ракеты-носителя Falcon Heavy с 24 спутниками, исследовательской лабораторией и атомными часами на борту.
Обновлено вчера в 21:32
Экономика
Российские отельеры попросили вдвое понизить им НДС
Организация «Опора России» попросила министерство экономического развития РФ снизить налог на добавленную стоимость (НДС) для российских отельеров с нынешних 20% до 7-10% и отказаться от затрат на организацию центра по развитию туризма, призванного продвигать страну среди иностранных туристов.
Обновлено вчера в 23:30
Наука
Ученые назвали главную причину отказа сердца
В случае сердечной недостаточности отключение одного из генов способно предотвратить опасное для жизни состояние и спасти пациентов, которым в ином случае потребовалась бы пересадка органа.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Россияне воспротивились четырехдневной рабочей неделе
11 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в будущем основой социально-трудового контракта станет четырехдневная рабочая неделя.
Обновлено 23 июня в 21:45
Происшествия
Отец напавшего на силовиков в Чечне поблагодарил их за убийство сына
Обновлено вчера в 11:22
Культура
Министр образования Хакасии сказала, что «Горе от ума» написал Радищев
В ответ на вопрос журналиста, проходят ли сегодня учащиеся произведения Радищева, министр сказала: Да, Горе от ума проходят .
Обновлено в 00:11
Политика
Власти Грузии пошли на уступки митингующим
Власти Грузии приняли решение провести парламентские выборы в 2020 году по пропорциональной системе, удовлетворив таким образом часть требований митингующих.
Обновлено вчера в 04:14
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Порошенко предложил переименовать Грузию
Бывший президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook предложил переименовать Грузию в Сакартвело (дословно — «страна картвело», так называют страну сами грузины).
Обновлено вчера в 15:43
Экономика
Лотереи вытянули счастливый билет
Рынок растет на 20–30% в год, в том числе благодаря партнерствам с федеральными сетями ритейла, где лотерейные билеты становятся импульсивной покупкой.
Обновлено вчера в 18:00
Здоровье
Такое не лечится? Татарстанские пациенты уезжают в Чувашию и Башкортостан
В татарстанском Минздраве говорят, что больше всего проблем — в сфере офтальмологии, а незначительный входящий поток пациентов "настораживает" и "заставляет задуматься".
Обновлено в 00:00
Общество
Мэр Кемерова отчитался о доходах
Мэр Кемерова Илья Середюк отчитался о доходах за минувший год.
Обновлено вчера в 16:32
Наука
Международная группа ученых доказала, что интернет вызывает необратимые изменения в мозге
Международная группа исследователей собрала доказательства того, что интернет сказывается на памяти человека и его способностях к социальному взаимодействию.
Обновлено 21 июня в 20:15
Общество
Число стобалльников ЕГЭ по русскому языку упало почти на треть
Число выпускников, сдавших единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку на 100 баллов, уменьшилось почти на 30% по сравнению с 2018 годом, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Рособрнадзора.
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Кино
«Игра престолов» обвиняется в плагиате индийского сериала
Создателей знаменитого на весь мир сериала "Игры престолов" обвинили в плагиате сцены из индийского телефильма.
Обновлено вчера в 21:31
Происшествия
Из тюрьмы в Уругвае сбежал известный итальянский мафиози
Обновлено вчера в 13:16