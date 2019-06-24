Грузинские депутаты отказались ехать в МосквуRambler News Service вчера в 13:42

Депутаты оппозиционной грузинской фракции "Альянс патриотов" не поедут в Москву на форум "Развитие парламентаризма", сообщил политик Георгий Ломая.

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Депутаты грузинского парламента от партии «Альянс патриотов Грузии» отменили запланированную поездку в Москву на форум "Развитие парламентаризма" в начале июля. Об этом сообщил Sputnik Грузия со ссылкой на члена партии Георгия Ломию.

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