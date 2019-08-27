Задолженность грузинских авиакомпаний перед Россией за аэронавигационное обслуживание достигла миллиона долларов, сообщила в интервью РИА Новости директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана Петрова.

с чего всё началось

Задолженность грузинских авиакомпаний перед Россией за аэронавигационное обслуживание достигла одного миллиона долларов, заявила в беседе с РИА Новости директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана Петрова.

Происшествия В сирийской Латакии прогремел взрыв В сирийской Латакии прогремел взрыв. ЧП произошло в районе ат-Табият, который находится на берегу Средиземного моря.

Армия и оружие В России началось производство стратегического ракетоносца ПАК ДА Как сообщает «Интерфакс», ссылаясь на министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова, российские предприятия приступили к производству нового стратегического ракетоносца ПАК ДА (перспективный авиационный комплекс дальней авиации).

Здоровье Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.

Теннис Шарапова проиграла Серене Уильямс на US Open Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).

Культура Кириенко рассказал о планах «Тавриды» выйти на международный уровень Первый замруководителя Администрации президента РФ и председатель оргкомитета фестиваля Сергей Кириенко заявил, что представители «Тавриды АРТ» планируют вывести проект на международную арену.

Политика 40 тысяч украинцев трудоустроят в Чехии Крупнейшая квота выделена для Украины — до 40 тысяч человек в год. В 2019 году работу в республике получили 19,6 тысячи украинцев.

Происшествия Радиация под Северодвинском выросла из-за радиоактивного облака Радиационный фон после взрыва на военном полигоне под Северодвинском повысился из-за прохождения облака радиоактивных инертных газов.

Общество В Минсельхозе хотят забрать у фермеров неиспользуемую землю В Министерстве сельского хозяйства РФ предложили изымать у предпринимателей землю сельскохозяйственного назначения, которую они не используют.

Политика Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.

Общество Большинство россиян не поддерживают идею сна в рабочее время Почти 60% российских работодателей и 44% работников не поддерживают идею перерыва на дневной сон в рабочее время.

Политика Трамп хочет пригласить Путина на саммит G7 в США Президент США Дональд Трамп пообещал пригласить Владимира Путина в 2020 году на саммит G7, который пройдет в Америке.

Авто Новый внедорожник Toyota Land Cruiser 300 рассекретили в журнале Первые рендерные изображения внедорожника из отсканированного журнала опубликовал Kurdistan Automotive Blog.

Происшествия На Камчатке горит лесотундра на площади 11,8 га Лесотундра горит на пощади 11,8 га в Пенжинском районе Камчатки, сообщил во вторник ТАСС заместитель председателя краевого правительства Сергей Хабаров.

Политика Парламент Венесуэлы не признал военное соглашение Каракаса и Москвы Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила недействительными новое соглашение с Россией в военной сфере.

Экономика Путин заявил, что обеспокоен медленным ростом доходов россиян Низкие темпы роста доходов россиян вызывают беспокойство, заявил в понедельник президент Владимир Путин на совещании по вопросам экономики.

Футбол Станислав Черчесов объяснил состав сборной России Станислав Черчесов объявил список игроков, вызванных в сборную России на матчи с Шотландией и Казахстаном.

Происшествия На Петроградке иномарка сбила 9-летнего ребенка Вечером в понедельник 26 августа стало известно о ДТП в Петроградском районе, автомобиль Hyundai на пешеходном переходе сбил 9-летнего мальчика, который перебегал дорогу, сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Политика Apple выделит средства на восстановление лесов Амазонии после пожаров Глава Apple Тим Кук заявил, что корпорация пожертвует средства на восстановление лесов Амазонии после пожаров.

Политика Пушков усомнился в словах Порошенко о флаге Украины над Донецком Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter слова бывшего президента Украины Петра Порошенко о поднятии украинского флага над Донецком.

Политика Адвокат: Россия и Украина согласовали дату обмена заключенными Дата обмена заключенными между Россией и Украиной уже определена, но пока держится в тайне, потому что ее могут сдвинуть.

Общество Во Владивостоке дороги ушли под воду из-за ливней "Специалисты продолжают работу по ликвидации последствий непогоды во Владивостоке убирают сошедшие сели, грунт с дорог города", - рассказал представитель мэрии Владивостока.

Политика Американский сенатор заявил об отказе в выдаче российской визы Россия отказала в визе американскому сенатору, члену Республиканской партии Рону Джонсону.

Происшествия Упомянутый в расследовании Голунова подполковник ФСБ лишился работы Помощник главы управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Москве и Подмосковью подполковник Марат Медоев лишился своей должности после дела спецкорреспондента «Медузы» Ивана Голунова.