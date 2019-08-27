Политика

Lenta.ruLenta.ruГрузинские авиакомпании задолжали России миллион долларов

Задолженность грузинских авиакомпаний перед Россией за аэронавигационное обслуживание достигла одного миллиона долларов, заявила в беседе с РИА Новости директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана Петрова.
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В Росавиации рассказали о задолженности грузинских авиакомпаний

Задолженность грузинских авиакомпаний перед Россией за аэронавигационное обслуживание достигла миллиона долларов, сообщила в интервью РИА Новости директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана Петрова.
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Грузинские авиакомпании задолжали России миллион долларов

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