Политика
Lenta.ruГрузинские авиакомпании задолжали России миллион долларов
Задолженность грузинских авиакомпаний перед Россией за аэронавигационное обслуживание достигла одного миллиона долларов, заявила в беседе с РИА Новости директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана Петрова.
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Задолженность грузинских авиакомпаний перед Россией за аэронавигационное обслуживание достигла миллиона долларов, сообщила в интервью РИА Новости директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана Петрова.РИА Новости20:30
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