Политика
Lenta.ruГрузинские авиакомпании задолжали России миллион долларов
Задолженность грузинских авиакомпаний перед Россией за аэронавигационное обслуживание достигла одного миллиона долларов, заявила в беседе с РИА Новости директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана Петрова.
Читать в источнике
Оценить20
с чего всё началось
Задолженность грузинских авиакомпаний перед Москвой за аэронавигационное обслуживание достигла миллиона долларов, сообщила в интервью РИА Новости директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана Петрова.РИА Новостивчера в 20:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 06:08, Ашберн
Происшествия
Фанат Тактарова захотел фото с кумиром и поплатился
Житель Подмосковья захотел сфотографироваться с бывшим бойцом смешанного стиля (MMA) Олегом Тактаровым и остался без мобильного телефона.
Lenta.ru 05:15
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева крестила годовалую дочь
48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева крестила свою дочь Марию в храме Рождества Иоанна Предтечи на Пресне.
Телепрограмма вчера в 21:22
Армия и оружие
На МАКС-2019 показали новейшие авиационные бомбы К08БЭ и К029Б
На стартовавшем в подмосковном Жуковском Международном авиасалоне МАКС-219 Корпорация тактического ракетного вооружения КТРВ представила новые управляемые авиационные бомбы повышенной дальности сброса К08БЭ и К029Б.
Военное обозрение 05:30
Происшествия
Второй взрыв в день ЧП под Северодвинском мог произойти в Финляндии
Второй взрыв, зафиксированный 8 августа норвежскими сейсмологами после взрыва в Северодвинске, мог произойти на территории Финляндии, говорится в сообщении на сайте NORSAR.
Коммерсантъ вчера в 15:28
Армия и оружие
ВМФ РФ получит морскую версию беспилотника «Альтиус»
Военное обозрение 03:29
Политика
Владимир Путин встретился с Радием Хабировым
ПроТуймазы вчера в 13:50
Шоу-бизнес
Николай Должанский из «Дома-2» проиграл жену в карты и был избит
Должанский хотел поговорить с новым избранником женщины – гитаристом группы Multiverse (лидером этого коллектива является внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков) Владимиром Пташником, но разговор приобрел неожиданный поворот.
Суть событий 04:21
Политика
В Кремле назвали темы встречи Путина и Эрдогана в Москве
Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган на предстоящей встрече в Москве обсудят нынешнюю ситуацию на Украине и в Сирии.
REGNUM вчера в 07:38
Общество
Росгвардия через сайт HeadHunter ищет в российских регионах бойцов для пополнения подразделений ОМОНа в Москве
Росгвардия через сайт поиска работы HeadHunter ищет в российских регионах бойцов для пополнения подразделений ОМОНа в Москве.
Эхо Москвы 05:32
Экономика
Частным инвесторам расширят доступ на арктический шельф
Правительство РФ разработает законопроект, который расширит доступ частным инвесторам к освоению арктического шельфа.
BFM.ru вчера в 09:13
Общество
Роскачество предупредило об опасности покупки продуктов с рук
Продукты, купленные с рук, потенциально опасны для здоровья, заявили в Роскачестве.
РИА Новости 01:27
Экономика
Путин назвал «медленным» рост реальных доходов россиян
Во время совещания по экономическим вопросам глава РФ Владимир Путин заявил, что у него вызывает беспокойство ситуация медленного роста реальных доходов жителей страны.
Общественная служба новостей вчера в 08:17
Происшествия
Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки
Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки, выступающей за команду Московской области в рамках финала первенства России по пляжному волейболу в Анапе.
Газета.Ru 01:57
Гаджеты
Смартфон Redmi K20 подешевел перед выходом Redmi Note 8 Pro
Компания Redmi снизила цену на смартфон Redmi K20 в версии с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти до 320 долларов.
Megaobzor.com 04:08
Происшествия
Красноярские полицейские раскрыли убийство 26-летней давности
Полицейские в Богучанском районе Красноярского края раскрыли убийство, совершенное в 1993 году, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
РИА Новости 03:22
Политика
Российский космонавт объяснил отказ Европы от ракет «Союз»
В июле глава представительства ЕКА в России Рене Пишель заявил, что астронавт Лука Пармитано станет последним астронавтом агентства, который полетит на Международную космическую станцию на корабле "Союз".
РИА Новости вчера в 13:27
Авто
Ушел из жизни легендарный топ-менеджер Фердинанд Пих
Официально работа Фердинанда в Volkswagen Group завершилась в начале 2015 года, когда внутрикорпоративные интриги самого Пиха привели к тому, что он вынужден был уйти в отставку со всех занимаемых им постов, проиграв внутрифирменную битву за власть с CEO корпорации Мартином Винтеркорном и другими топ-менеджерами.
За рулем 01:56
Здоровье
Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости вчера в 07:52
Авто
Новый Land Rover Defender показали без камуфляжа
Новый Land Rover Defender показали без камуфляжа.
За рулем Кубань 02:05
Армия и оружие
В Сети появилось видео нестандартной посадки Су-57
В Сети появилось видео необычной посадки истребителя Су-57 на аэродроме в Жуковском.
РИА Новости 05:14
Политика
Авиасалон МАКС-2019 открывается в подмосковном Жуковском
Во вторник, 27 августа, в Жуковском начинает свою работу Международный авиационно-космический салон МАКС-2019.
Будущее России. Национальные проекты 02:13
Армия и оружие
Стрельбу из самого мощного миномета в мире показали на видео
Российская газета 04:08
Происшествия
Против Абызова возбудили новое уголовное дело
СКР возбудил новое уголовное дело по статье о незаконном участии в предпринимательской деятельности в отношении бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова.
BFM.ru 05:52
Общество
Появилось видео схода селя во Владивостоке
Несколько участков дорог оказались подтоплено. В Сети появилось видео схода одного из потоков селя.
РБК 02:50
Музыка
Главную награду MTV Video Music Awards 2019 получила Тейлор Свифт
Главный приз в номинации «Видео года» получила поп-звезда Тейлор Свифт с клипом на композицию You Need To Calm Down.
Комсомольская правда 03:38
Интернет
Instagram создает новый мессенджер
Разработчики Instagram в настоящее время работают над новым приложением для обмена сообщениями под названием Threads.
Live24 04:55
Происшествия
В Симферополе крымскотатарского активиста Эдема Бекирова отпустили из СИЗО
Центральный районный суд Симферополя изменил меру пресечения крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову, обвиняемому в незаконном обороте взрывчатых веществ и боеприпасов, и отпустил его из СИЗО под обязательство о явке на судебный процесс.
Новая газета 05:11
Происшествия
ЕСПЧ обязал выплатить родным Магнитского €34 тысячи
Европейский суд по правам человека в Страсбурге постановил выплатить родственникам аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского € 34 тысячи в качестве моральной компенсации, передает РИА "Новости" Уточняется, что суд решил, что условия его содержания под стражей подпадают под статью Конвенции, запрещающую пытки.
Газета.Ru 05:18