Политика

Грузинские авиакомпании временно не смогут совершать полеты в РоссиюПолитическая Экспертиза 10:48

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Как сообщает информационное агентство, об этом стало известно от представителей Министерства транспорта Российской Федерации. По словам сотрудников ведомства, полеты грузинских авиалиний на территорию России временно запретят. Соответствующее постановление вступит в силу с восьмого июля.
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