Политика
Грузинские авиакомпании временно не смогут совершать полеты в РоссиюПолитическая Экспертиза 10:48
Как сообщает информационное агентство, об этом стало известно от представителей Министерства транспорта Российской Федерации. По словам сотрудников ведомства, полеты грузинских авиалиний на территорию России временно запретят. Соответствующее постановление вступит в силу с восьмого июля.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 15:50, Ашберн
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В Москве трое детей выпали из аттракциона
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Минпромторг придумал, как справиться с недоливом бензина на АЗС
По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, предлагается введение контрольной закупки топлива на АЗС, а также информирование, в том числе через СМИ, о выявленных нарушениях.
Обновлено в 09:52
Экономика
Мордашов передал часть своей доли в туроператоре TUI сыновьям
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Обновлено вчера в 12:54
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В школах начнут использовать компьютерные игры для обучения
Министерство просвещения России разработало проект постановления правительства, в рамках которого предложило внедрить за ближайшие 5 лет в школах и колледжах компьютерные игры и мобильные приложения в качестве средств обучения.
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Обновлено в 14:56
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Ранее зампред Общественной палаты столицы и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов попросил московскую полицию защитить сборщиков подписей.
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Женщина была на 28 лет старше его.
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США обнародовали план по развитию Палестины
Американские власти обнародовали план по развитию Палестины под названием «Мир и процветание».
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Гимнастка Дина Аверина победила в многоборье на Европейских играх
Российская гимнастка Дина Аверина выиграла золотую медаль в индивидуальном многоборье на Европейских играх в Минске.
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Бутиной сократили тюремный срок
Осужденной в США Марии Бутиной сократили тюремный срок на 10 дней.
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Нет больше Грузии: режиссер Стуруа рассказал о протестах в Тбилиси
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В Кронштадте произошёл пожар на складах военной части
В субботу, 22 июня, в Петербурге произошёл очередной пожар: на этот раз в Кронштадте горят склады военной части.
Обновлено в 12:13