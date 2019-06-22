Грузинские авиакомпании временно не смогут совершать полеты в РоссиюПолитическая Экспертиза 10:48

Как сообщает информационное агентство, об этом стало известно от представителей Министерства транспорта Российской Федерации. По словам сотрудников ведомства, полеты грузинских авиалиний на территорию России временно запретят. Соответствующее постановление вступит в силу с восьмого июля.

Грузинские авиакомпании временно не смогут совершать полеты в Россию

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