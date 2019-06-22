Грузинские авиакомпании временно не смогут совершать полеты в РоссиюПолитическая Экспертиза 10:48

Полеты грузинских авиакомпаний в Россию на время будут прекращены, передает РИА Новости. Как сообщает информационное агентство, об этом стало известно от представителей Министерства транспорта Российской Федерации.

Грузинские авиакомпании временно не смогут совершать полеты в Россию

Политика Georgian Airways предложила способ обхода запрета на полеты в Россию Грузинская авиакомпания Georgian Airways выступила с заявлением по поводу запрета российских авиационных властей на полеты в Россию.

Космос NASA обнаружило возможные признаки жизни на Марсе Марсоход NASA Curiosity обнаружил на поверхности планеты высокое содержание метана, что может свидетельствовать о существовании микроорганизмов на планете.

Происшествия Пес спас новорожденную девочку в Санкт-Петербурге Пес спас новорожденного ребенка в Санкт-Петербурге после того, как девочку оставила мать.

Армия и оружие Минобороны рассекретило потери СССР при освобождении Польши Минобороны РФ рассекретило все основные документы о военных операциях в годы ВОВ.

Происшествия Полиция задержала участника пикета в защиту журналиста в Махачкале Полиция в Махачкале задержала местного журналиста Шамиля Абашилова во время серии одиночных пикетов в поддержку коллеги Абдулмумина Гаджиева, отправленного в СИЗО за якобы «финансирование терроризма».

Политика Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.

Экономика Карлоса Гона заподозрили в присвоении более 3 млн долларов Renault Экс-глава альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон подозревается в присвоении около 3,25 млн долларов.

Гаджеты Xiaomi показала на видео и рендерах новый смартфон CC9 Вчера китайская компания анонсировала новый бренд CC и первым аппаратом в линейке станет Xiaomi CC9, который как оказалось внешне является точной копией Mi 9. По слухам в Xiaomi CC9 установят процессор Snapdragon 730, 48 Мп основную камеру и 32 Мп фронтальную.

Происшествия Полиция задержала 70 человек у здания газеты в Нью-Йорке Полиция Нью-Йорка задержала несколько десятков человек, протестовавших у здания газеты The New York Times.

Политика Пушков отреагировал на недовольство Грузии остановкой турпотока из РФ По мнению российского сенатора, грузинским властям надо высказывать свои претензии жителям Грузии, которые устроили беспорядки Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и связям со СМИ Алексей Пушков прокомментировал недовольство Грузии по поводу остановки туристического потока из России.

Экономика Россияне чаще стали допускать просрочки по ипотеке Специалисты бюро кредитных историй «Эвифакс» резюмировали, что просроченная задолженность по ипотеке неуклонно растёт, только за апрель долгов стало больше на 5,4%. На данный момент портфель невыплаченных долгов составляет 80 млрд рублей, сообщает РИА Новости.

Наука Эксперты раскрыли технологию создания вкуса свежей клубники Технологи — разработчики пищевых ароматизаторов со вкусом клубники используют от 15 до 30 ингредиентов, рассказали в компании Kerry РИА "Новости".

Происшествия В США пикап врезался в колонну мотоциклистов, погибло семь человек В американском штате Нью-Гемпшир водитель пикапа Dodge 2500 влетел на большой скорости в колонну мотоциклистов, которые ехали по дороге в противоположном направлении, передаёт телеканал CNN.

Политика 7-летняя девочка из Крыма обратилась к Путину и Зеленскому Семилетняя жительница Крыма обратилась к президенту России Владимиру Путину и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с просьбой.

Энергетика На Украине заявили о критическом дефиците газа Компания «Укртрансгаз» заявила о критическом дефиците топлива. Об этом сообщается на сайте компании.

Наука Нейробиологи рассказали об опасности дремоты Нейробиолог и эксперт по сну Мэтью Уокер сказал Business Insider, что чем короче ваш сон, тем короче ваша жизнь.

Гаджеты Это фиаско: почему мы не дождемся складных смартфонов Оптимизм достиг такого уровня, что было обещано уже к лету вывести в широкую продажу как минимум два флагмана: компании Samsung и Huawei пообещали, что их складные смартфоны вот-вот появятся на прилавках.

Шоу-бизнес Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем Брак 28-летней наследницы певца Инги с марокканским журналистом Нури Вергезе продлился меньше двух лет.

Политика Трамп пообещал сделать Иран «снова великим» Если Тегеран примет условия США по ядерной программе, то может стать «снова великим», заявил американский президент Дональд Трамп в беседе с журналистами перед тем, как отправиться в свою загородную резиденцию Кэмп-Дэвид.

Авто Составлен топ-3 лучших подержанных японских седанов до 400 тыс. рублей «Автоновости» вместе со специалистами ранка подержанных автомобилей составили топ-3 лучших седанов, которые производятся японскими компаниями и стоят 400 тысяч рублей.

Хоккей НХЛ повысила потолок зарплат до $ 81,5 млн Национальная хоккейная лига увеличила потолок зарплат. В следующем сезоне он составит $ 81,5 млн, сообщает официальный сайт лиги.