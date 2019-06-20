Политика
В Тбилиси оппозиция начала штурм парламента ГрузииДождь вчера в 14:19
В Тбилиси участники акции протеста начали штурм здания парламента страны. «Грузия Онлайн» сообщает, что протестующие ворвались в здание. Ранее у парламента началась стихийная акция протеста с требованием отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе и назначения внеочередных парламентских выборов.
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Участники митинга в Тбилиси предпринимают попытки прорваться в здание парламента
Росбалтвчера в 15:59
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Дарья Мороз снялась обнаженной в компании неизвестного мужчины
Звезда, долгое время носившая экстремально короткую стрижку, предстала абсолютно обнаженной в новом романтическом образе в компании неизвестного мужчины.
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Нефть подорожала на 4% из-за роста напряженности между США и Ираном
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Напомним, что в конце апреля глава региона Алексей Текслер анонсировал появление в Челябинской области порядка ста новых фельдшерско-акушерских пунктов.
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Вода в кемеровском озере оказалась опасной для людей
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Политика
Предприниматель из Пензы пожаловался Путину на частые проверки
В четверг, 20 июня, во время прямой линии с Владимиром Путиным к президенту обратился находящийся в студии предприниматель из Пензенской области, руководитель компании «Ванюшкины сладости» Николай Кузяков.
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Курс доллара к рублю упал до минимума с августа 2018 года
Курс доллара впервые с августа прошлого года упал ниже 63 рублей. Впрочем, не только слова президента поддержали национальную валюту.
Обновлено вчера в 11:03
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Володин прокомментировал ситуацию в Грузии
По словам спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, действия грузинских властей при проведении сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) противоречат правилам проведения международных мероприятий.
Обновлено вчера в 16:47
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Обнаружен новый способ хищения банковских данных россиян
Злоумышленники освоили новый способ слива персональных данных.
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Армия и оружие
Кировские силовики освободили «захваченную террористами» школу
По замыслу, вооруженные террористы захватили заложников в общеобразовательной школе ЗАТО Первомайский и выдвинули требования к органам власти.
Обновлено вчера в 09:26
Общество
Эксперты рассказали, о чем супруги спорят в отпуске чаще всего
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Ученые разрабатывают камеру для определения утечек на МКС
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Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 08:27
Транспорт
Четыре новые станции метро открылись на Сокольнической линии в Москве
Общая протяженность нового участка подземки составляет около 12 км. 19 июня сообщалось, что в Москве началось строительство станции "Университет дружбы народов" Коммунарской линии подземки.
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Huawei развивает собственный магазин приложений Huawei AppGallery
Компания Huawei продолжает развивать собственный магазин приложений Huawei AppGallery, ставший доступным российским пользователям в конце 2018 г. Как часть экосистемы мобильных сервисов компании, магазин приложений Huawei AppGallery стал доступен за пределами Китая в 2018 г. На сегодняшний день мобильными сервисами Huawei пользуются более 500 млн человек в 170 странах мира.
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Транспорт
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов. Об этом сообщает «Парламентская газета».
Обновлено вчера в 03:20