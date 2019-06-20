Политика

В Тбилиси оппозиция начала штурм парламента ГрузииДождь вчера в 14:19

В Тбилиси участники акции протеста начали штурм здания парламента страны. «Грузия Онлайн» сообщает, что протестующие ворвались в здание. Ранее у парламента началась стихийная акция протеста с требованием отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе и назначения внеочередных парламентских выборов.
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В Грузии митингующие штурмуют здание парламента

РИА Новостивчера в 14:40

Оппозиция в Грузии вместе с митингующими штурмует здание парламента

ТАССвчера в 14:18

Участники митинга в Тбилиси предпринимают попытки прорваться в здание парламента

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Сторонники оппозиции в Тбилиси попытались штурмом взять парламент

Sputnik Грузиявчера в 16:23

В Тбилиси протестующие требуют досрочных выборов в парламент

Коммерсантъвчера в 14:18

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РБКвчера в 15:12

Оппозиционеры возобновили попытки прорваться в здание парламента Грузии

Интерфаксвчера в 15:40
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 00:07, Вашингтон
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Митингующие в Тбилиси устроили погром в офисе правящей партии

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Вода в кемеровском озере оказалась опасной для людей

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Володин прокомментировал ситуацию в Грузии

По словам спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, действия грузинских властей при проведении сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) противоречат правилам проведения международных мероприятий.
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Армия и оружие

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Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
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