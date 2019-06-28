Политика
Грузинская диаспора попросила Путина возобновить авиасообщениеРИА Новости 12:46
Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между странами. В открытом письме указывается, что определенные силы заинтересованы в дестабилизации обстановки в Грузии и ухудшении отношений с Россией.
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Экономика
ЦБ восстановил деловую репутацию миллиардера Бойко
Центробанк снял все ограничения с российского миллиардера Олега Бойко, наложенные на него ранее в связи с неудовлетворительной деловой репутацией, следует из материалов регулятора.
Обновлено в 13:00
Экономика
Альфа-банк открыл «Рольфу» кредит почти на ₽5 млрд
Альфа-банк открыл автодилеру "Рольф" кредитную линию на 4,9 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на портале раскрытия корпоративной информации.
Обновлено в 12:42
Авто
Стало известно, сколько в России автомобилей старше 30 лет
Обновлено в 00:59
Шоу-бизнес
Серябкина призналась в однополом романе с Темниковой
Певица Ольга Серябкина ответила на обвинения своей бывшей коллеги по группе Serebro Елены Темниковой в том, что якобы крутит роман с продюсером Максимом Фадеевым и из-за этого разрушила предыдущий состав коллектива.
Обновлено в 09:14
Общество
Треть июньской нормы осадков выпала в Москве со среды
Со второй половины среды к 9:00 пятницы в Москве выпало 31 мм осадков, или 31% от месячной нормы.
Обновлено в 03:22
Здоровье
Эксперт рассказала о влиянии атмосферного давления на здоровье
Глава отдела Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Минздрава России Екатерина Иванова в беседе с радио Sputnik рассказала о влиянии атмосферного давления на здоровье.
Обновлено в 13:26
Авто
Volkswagen привез в Россию кроссовер Teramont с новым мотором
Обновлено в 09:46
Общество
Правительство России может поднять зарплаты учителям
Как сообщает газета «Коммерсантъ», со ссылкой на главу Минобразования Ольгу Васильеву, сотрудники общеобразовательных учреждений должны иметь ставку, которая составляет 70% от среднего размера оплаты труда по региону.
Обновлено в 04:45
Политика
Белый дом сообщил об итогах переговоров Путина и Трампа
Обновлено в 02:51
Политика
Трамп дважды пошутил на встрече с Путиным
Президент США Дональд Трамп несколько раз пошутил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита Большой двадцатки в японской Осаке.
Обновлено в 11:17
Общество
Всемирный курултай башкир в Уфе начался с потасовки
Обновлено в 03:44
Политика
Один из освобождённых украинцев объявлен в розыск СБУ за дезертирство
Освобождённый из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий, который сегодня был доставлен в Киев из Минска, ранее был объявлен в розыск по подозрению в дезертирстве.
Обновлено в 13:27
Происшествия
Российским полицейским пригрозили делом из-за серийного отравителя
Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности в отношении полицейских, отпустивших задержанного в Москве предполагаемого серийного отравителя.
Обновлено в 12:15
Политика
Минюст признал нежелательной работу фонда «Свободная Россия»
Фонд "Свободная Россия" включен в перечень иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, сообщил журналистам директор департамента Минюста России Андрей Чумаков.
Обновлено в 12:33
Происшествия
В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»
Обновлено в 02:52
Кино
Джеймс и Дэйв Франко разработают сериал о создателях игры DOOM
Шоу запланировано в формате антологии, и уже известно, что в первом сезоне мы узнаем историю Джона Ромеро и Джона Кармака, которые работали над оригинальной версией DOOM.
Обновлено в 10:00
Авто
В Смоленске продают самодельный спорткар за 5 млн рублей
Автомобиль, построенный руками местного мастера Сергея Максименкова по проекту известного автомобильного дизайнера Дмитрия Парфенова, оценили в 5 млн рублей.
Обновлено вчера в 21:00
Интернет
«Google Карты» начнут предупреждать о переполненности транспорта
Как отметила Google, нововведение увеличит шансы пассажиров найти свободное место. Вторая функция будет показывать задержки транспорта.
Обновлено в 10:27
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 9 временно подешевел
На прошлые выходные китайская компания Xiaomi уже снижала временно стоимость смартфона Xiaomi Mi 9. Акция продлилась два дня, и в тот период цена была снижена на 29 долларов.
Обновлено в 12:37
Политика
Ужин на G20: стало известно, что Путин принес в термосе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин на ужине в рамках саммита G20 был с термосом.
Обновлено в 09:09
Политика
В Грузии пообещали не пускать в страну депутата Госдумы Гаврилова
Глава МВД Грузии Георгий Гахария заявил, что президента Межпарламентской ассоциации православия и депутата Госдумы России Сергея Гаврилова не пустят в страну, если он попытается приехать.
Обновлено в 12:16
Политика
ФБК обнаружил «рисовальщиков подписей» в Москве
Представители Фонда борьбы с коррупцией проникли в помещение, где застали группу молодых людей за подделыванием подписных листов в поддержку кандидатов, баллотирующихся в Московскую городскую думу.
Обновлено в 11:24
Политика
Трамп указал премьеру Испании на его место на саммите G20
Обновлено в 13:13
Здоровье
Ученые назвали 6 завтраков, напрасно считающихся полезными
Есть ряд овощей, которые станут просто небезопасным завтраком. Так, ученые отнесли к ним зелень, помидоры и огурцы.
Обновлено в 06:35
Наука
Показано, что щупальца осьминога сами решают, как двигаться
Ученые из Американского геофизического союза провели анализ предыдущих работ, посвященных нервной системе осьминогов, объединили их с собственными изысканиями и представили результаты в пресс-релизе, выпущенном к выступлению на Астробиологической научной конференции 2019 года, которая проходит с 24 по 28 июня в Сиэтле (США).
Обновлено 26 июня в 03:00
Футбол
«Мое сердце принадлежит одному клубу». Монолог дебютанта ЦСКА
Обновлено в 12:32
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно госпитализировали в Новороссийске
Бывший солист поп-группы «Ласковый май» Юрий Шатунов рассказал, что попал в больницу перед началом концерта в Новороссийске.
Обновлено в 13:08
Экономика
Nord Stream 2 отзывает одну заявку по маршруту в водах Дании
Nord Stream 2, оператор «Северного потока–2», принял решение отозвать заявку 2017 года по маршруту в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхоль, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 13:23