Политика
Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщениеРИА Новости 12:46
Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между странами. В открытом письме указывается, что определенные силы заинтересованы в дестабилизации обстановки в Грузии и ухудшении отношений с Россией.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 18:22, Вашингтон
Политика
Стала известна роль третьего «отравителя» в деле Скрипалей
Позже расследовательская группа Bellingcat заявила, что Федотов — на самом деле выпускник Дипломатической академии МИД России и высокопоставленный сотрудник ГРУ Денис Вячеславович Сергеев.
Обновлено в 17:41
Футбол
Сборная Марокко обыграла Кот-д’Ивуар в матче Кубка африканских наций
В матче 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Марокко встречалась с национальной командой Кот-д'Ивуара.
Обновлено в 15:14
Гаджеты
Samsung Galaxy Note 10 показали на «живых» фото
Обновлено в 15:52
Происшествия
В Уфе завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы
Прокуратура РБ сообщает об утверждении обвинительного заключения по делу бывших начальника Отдела по вопросам миграции МВД по Уфимскому району 51-летнего Эдуарда Матвеева, начальника УВД Кармаскалинского района 50-летнего Салавата Галиева и начальника отдела ОМВД по вопросам миграции 34-летнего Павла Яромчука.
Обновлено в 03:35
Армия и оружие
Турция нанесла удар по сирийской армии в Идлибе
Ранее турецкая сторона заявила, что в результате миномётного и артиллерийского обстрела наблюдательного пункта 10 в районе Завия погиб один военнослужащий ВС Турции, ещё трое были ранены.
Обновлено в 09:49
Футбол
Денис Черышев: «Переход в „Валенсию“ практически завершен»
Обновлено в 17:15
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 9 временно подешевел
На прошлые выходные китайская компания Xiaomi уже снижала временно стоимость смартфона Xiaomi Mi 9. Акция продлилась два дня, и в тот период цена была снижена на 29 долларов.
Обновлено в 12:37
Футбол
«Барселона» и «Атлетико» договорились о трансфере Гризманна
Обновлено в 08:08
Гаджеты
Акции Apple упали после объявления об уходе Джони Айва
Сегодня на официальном сайте Apple появилось заявление об уходе главного дизайнера из компании.
Обновлено в 06:11
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой
Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 09:39
Политика
На ужин в честь лидеров G20 Путин пришел со своим термосом
Президент Российской Федерации Владимир Путин пришел на ужин в честь лидеров стран «Большой двадцатки» со своим термосом.
Обновлено в 13:51
Музыка
В Екатеринбурге прервали концерт рэпера Хаски
В Екатеринбурге на музыкальном фестивале Ural Music Night прервали концерт рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова).
Обновлено в 16:18
Экономика
ЦБ восстановил деловую репутацию миллиардера Олега Бойко
Банк России отменил два предписания о выявлении фактов неудовлетворительной деловой репутации российского бизнесмена Олега Бойко, которые были вынесены ему в мае 2019 года.
Обновлено в 15:46
Энергетика
В «Нафтогазе» прокомментировали предложение «Газпрома» по транзиту
Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко прокомментировал слова руководителя "Газпрома" Алексея Миллера о транзите российского газа.
Обновлено в 12:00
Происшествия
В Иркутской области эвакуируют город Тулун из-за роста уровня воды
МЧС и муниципальные власти начали эвакуацию города Тулун в Иркутской области в связи с резким повышением уровня воды, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе регионального главка министерства.
Обновлено в 08:00
Общество
МЧС предупредило о сильном дожде и ветре в Москве
Обновлено в 03:07
Футбол
Аргентина вышла в полуфинал Кубка Америки, где сыграет с Бразилией
В рамках четвертьфинала Кубка Америки сборная Аргентины на поле стадиона "Маракана" в бразильском городе Рио-де-Жанейро обыграла национальную команду Венесуэлы со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились Лаутаро Мартинес и Джовани Ло Чельсо, забившие на 10-й и 74-й минутах соответственно.
Обновлено в 17:00
Общество
Список запрещенных к содержанию животных утвердил Медведев
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.
Обновлено в 03:05
Шоу-бизнес
Игорь Николаев поделился видео с участием дочери Вероники
Игорь Николаев делится со своими поклонниками фото и видео с участием своей дочери Вероники.
Обновлено в 05:10
Спорт
Сборная России потерпела второе поражение на женском Евробаскете-2019
Сборная России потерпела поражение от национальной команды Сербии в матче группового этапа чемпионата Европы по баскетболу среди женских команд 2019 года.
Обновлено в 16:35
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно госпитализировали в Новороссийске
Бывший солист поп-группы «Ласковый май» Юрий Шатунов рассказал, что попал в больницу перед началом концерта в Новороссийске.
Обновлено в 13:08
Политика
Песков допустил реанимацию «нормандского формата»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, учитывая пожелания нового главы государства на Украине Владимира Зеленского, можно вести речь о реанимации «нормандского формата», призванного стабилизировать ситуацию в Донбассе.
Обновлено в 13:16
Происшествия
Женщина потеряла ребенка после выстрела в живот и попала в тюрьму
Американка Марша Джоунс из штата Алабама была признана виновной в непредумышленном убийстве после того, как потеряла ребенка из-за выстрела другой местной жительницы Эбони Джемисон.
Обновлено вчера в 06:53
Происшествия
По делу «Рольфа» обыски прошли по 27 адресам
Накануне следователи провели обыски в офисах компании в Москве и Петербурге По делу в отношении руководства автодилера "Рольф" было вынесено не менее 27 постановлений об обысках по разным адресам.
Обновлено в 04:55
Транспорт
Упавшее дерево прервало движение на Филевской ветке метро
Обновлено в 12:07
Политика
Макрон приветствовал Путина по-русски
Обновлено в 10:52
Шоу-бизнес
Анна Семенович показала свой монументальный бюст в купальнике
На снимке Анна расслабляется в бассейне в цветном купальнике, который подчеркивает ее рубенсовскую фигуру.
Обновлено в 12:36
Футбол
«Юнайтед» хочет пригласить Ивана Ракитича
Руководство английского "Манчестер Юнайтед" собирается пригласить хорватского полузащитника Ивана Ракитича, которого руководство "сине-гранатовых" оценивает приблизительно в пятьдесят миллионов евро.
Обновлено в 16:13
Экономика
Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании
Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено в 13:34