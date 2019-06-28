Политика

Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщениеРИА Новости 12:46

Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между странами. В открытом письме указывается, что определенные силы заинтересованы в дестабилизации обстановки в Грузии и ухудшении отношений с Россией.
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Грузинская диаспора просит Путина вернуть авиасообщение

Газета.Ru16:49

Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение

РИА Новости12:46

Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение

RT на русском14:29

Грузинская диаспора России попросила Путина возобновить авиасообщение

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Грузины попросили Путина возобновить авиасообщение между странами

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Накануне.Ru00:56
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Политика

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Турция нанесла удар по сирийской армии в Идлибе

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Обновлено в 12:37
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«Барселона» и «Атлетико» договорились о трансфере Гризманна

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Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
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Президент Российской Федерации Владимир Путин пришел на ужин в честь лидеров стран «Большой двадцатки» со своим термосом.
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В Екатеринбурге на музыкальном фестивале Ural Music Night прервали концерт рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова).
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МЧС и муниципальные власти начали эвакуацию города Тулун в Иркутской области в связи с резким повышением уровня воды, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе регионального главка министерства.
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Аргентина вышла в полуфинал Кубка Америки, где сыграет с Бразилией

В рамках четвертьфинала Кубка Америки сборная Аргентины на поле стадиона "Маракана" в бразильском городе Рио-де-Жанейро обыграла национальную команду Венесуэлы со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились Лаутаро Мартинес и Джовани Ло Чельсо, забившие на 10-й и 74-й минутах соответственно.
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Список запрещенных к содержанию животных утвердил Медведев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.
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Сборная России потерпела поражение от национальной команды Сербии в матче группового этапа чемпионата Европы по баскетболу среди женских команд 2019 года.
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Бывший солист поп-группы «Ласковый май» Юрий Шатунов рассказал, что попал в больницу перед началом концерта в Новороссийске.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, учитывая пожелания нового главы государства на Украине Владимира Зеленского, можно вести речь о реанимации «нормандского формата», призванного стабилизировать ситуацию в Донбассе.
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Накануне следователи провели обыски в офисах компании в Москве и Петербурге По делу в отношении руководства автодилера "Рольф" было вынесено не менее 27 постановлений об обысках по разным адресам.
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Упавшее дерево прервало движение на Филевской ветке метро

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