Политика
Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщениеРИА Новости 12:46
Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между странами. В открытом письме указывается, что определенные силы заинтересованы в дестабилизации обстановки в Грузии и ухудшении отношений с Россией.
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Господин Президент, Вы не раз говорили, что санкции — не способ решения и не могут являться нормой в отношениях двух стран. Запрет перевозок — это тяжелые санкции, возлагаемые, в первую очередь, на народ.
— Георгий Цурцумия, грузинский борецRambler News Service 13:33
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Политика
Митрохин обвинил ОПГ Навального в подделке его подписных листов
Напомним, ранее появилась информация, что член команды ФБК Навального Леонид Волков якобы разоблачил «цех» по производству фальшивых подписей за выдвижение Митрохина.
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Обновлено вчера в 21:55
Музыка
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В скором у Катиной запланировано выступление на музыкальном фестивале в Польше, которое было на грани отмены из-за навязчивого молодого человека, грозившего убить артистку, если она приедет в Польшу.
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Армия и оружие
Чайная фабрика открылась в Дамаске
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Обновлено в 22:09
Общество
Правительство России может поднять зарплаты учителям
Как сообщает газета «Коммерсантъ», со ссылкой на главу Минобразования Ольгу Васильеву, сотрудники общеобразовательных учреждений должны иметь ставку, которая составляет 70% от среднего размера оплаты труда по региону.
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Общество
На молодежном форуме в Крыму показали шоу с целующимися девушками
В рамках молодежного форума «Таврида», который проходит в окрестностях города Судак на юго-востоке Крыма, состоялся показ спектакля от московской театральной лаборатории Gogol School.
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Происшествия
В Москве нашли потерянный курьером пакет с сотнями карт Сбербанка
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Обновлено в 12:56
Политика
Минюст США заинтересовался сборкой Boeing 787 Dreamliner
Источники в авиационной отрасли проинформировали о том, что американский Минюст обратился с повестками по поводу выемки документов, связанных со сборкой Boeing 787 Dreamliner.
Обновлено в 22:17
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Крупнейший сервис c авиабилетами остался без рейсов в Крым
На других крупных сайтах с авиабилетами — Momondo, Kayak и Aviasales — рейсы в Симферополь по-прежнему доступны.
Обновлено в 22:22
Политика
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Обновлено в 21:59
Футбол
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Кино
Слух: Райан Рейнольдс сыграет новую версию Дэдпула в Marvel
По слухам, Райан Рейнольдс в образе Дэдпула вольётся в киновселенную Marvel в одном из будущих проектов.
Обновлено в 12:16
Музыка
В Екатеринбурге из-за давки отменили концерт рэпера Хаски
В Екатеринбурге на фестивале «Уральская ночь музыки» из-за возникшей давки отменили выступление рэпера Дмитрия Кузнецова, известного как Хаски.
Обновлено в 16:12
Транспорт
Шереметьево подтопило из-за сильных дождей
Московский аэропорт Шереметьево подтопило из-за проливных дождей.
Обновлено в 09:32
Общество
Вандалы повредили отреставрированный Банковский мост в Петербурге
В Санкт-Петербурге вандалы повредили знаменитый Банковский мост, который только день назад был открыт для пешеходов после реставрации.
Обновлено в 21:53
Автоспорт
Себастьян Феттель: Работать на трассе было непросто
В один из моментов второй тренировки на Red Bull Ring Себастьян Феттель не смог удержать машину на трассе в последнем повороте, однако ему повезло больше, чем Максу Ферстаппену и Валттери Боттасу – по крайней мере, его Ferrari осталась целой.
Обновлено в 14:56
Политика
Песков назвал факт встречи Путина и Мэй положительным
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Обновлено в 13:45
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Стала известна роль третьего «отравителя» в деле Скрипалей
Позже расследовательская группа Bellingcat заявила, что Федотов — на самом деле выпускник Дипломатической академии МИД России и высокопоставленный сотрудник ГРУ Денис Вячеславович Сергеев.
Обновлено в 17:41
Политика
Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании
Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено в 13:34
Шоу-бизнес
Представитель Шатунова опроверг информацию о его госпитализации
Информация в СМИ о госпитализации бывшего вокалиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова не соответствует действительности, сообщил агентству «Говорит Москва» его представитель.
Обновлено в 17:33
Происшествия
В Иркутской области из-за паводка началась эвакуация города Тулун
Уровень воды в реке Ия превысил 946 см при критической отметке в 700 см. Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил главе МЧС Евгению Зиничеву вылететь в Иркутскую область в связи с чрезвычайной ситуацией в регионе.
Обновлено в 08:24
Футбол
Сборная ЮАР обыграла Намибию в матче Кубка африканских наций
В матче 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций сборная ЮАР встречалась с национальной командой Намибии.
Обновлено в 17:54
Политика
Путин назвал либеральную идею изжившей себя
Либералы «просто не могут больше диктовать что-либо подобно тому, как они пытались это делать на протяжении последних десятилетий», заявил президент Владимир Путин в интервью газете Financial Times.
Обновлено вчера в 14:21
Общество
Закатают в асфальт: у учреждений культуры под Челябинском забрали 15,5 миллиона для ремонта дорог
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Финансы
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Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Банку России (ЦБ) не надо загонять россиян в долгую яму ради роста экономики.
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Шоу-бизнес
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Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
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Футбол
Черышев: «Переход в „Валенсию“ практически завершен»
Полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев рассказал о переговорах с «Валенсией», а также о восстановлении после травмы.
Обновлено в 18:21
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Около 4000 жителей Сочи остались без света из-за непогоды
Около 4000 жителей Сочи остались без электроснабжения из-за подтоплений, вызванных дождями, в посёлке Лесном Адлерского района.
Обновлено в 11:20
Музыка
Алибасов пригласил трансгендеров на кастинг в группу «На-На»
Российский продюсер Бари Алибасов намерен внести изменения в состав музыкального коллектива «На-На».
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