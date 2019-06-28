Политика

Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщениеРИА Новости 12:46

Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между странами. В открытом письме указывается, что определенные силы заинтересованы в дестабилизации обстановки в Грузии и ухудшении отношений с Россией.
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Грузинская диаспора России попросила Путина возобновить авиасообщение

Аргументы и Факты14:44

Грузинская диаспора попросила Путина возобновить перелеты в Грузию

РБК14:38

Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение

RT на русском14:29

Путина попросили восстановить авиасообщение с Грузией

Газета.Ru20:01

Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение

РИА Новости12:46

Грузины попросили Путина возобновить авиасообщение между странами

Lenta.ru11:35

Грузинская диаспора в России попросила Путина возобновить авиасообщение

Ведомости10:23
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 21:26, Вашингтон
Общество

Театр «Школа современной пьесы» сократит спектакли из-за решения суда

Театр «Школа современной пьесы» сократит количество спектаклей в следующем сезоне из-за необходимости по решению суда выплатить 5 млн руб. бывшим арендодателям.
Обновлено в 19:07
Политика

Песков: Трамп эмоционально ответил на приглашение на парад Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала заявил, что президент США Дональд Трамп эмоционально отреагировал на приглашение российского лидера Владимира Путина посетить в 2020 году парад в честь 75-летия Победы.
Обновлено в 14:43
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой

Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 09:39
Общество

Псковский Росреестр: Как оформить право собственности на машино-место

В Гражданском кодексе РФ понятие "машино-место" отсутствовало и в результате владельцам приходилось оформлять объекты в долевую собственность.
Обновлено в 02:15
Политика

Кадыров разделил мнение Путина про предателей

Обновлено в 13:20
Баскетбол

На грани: Россию спасет только крупная победа над Белоруссией

Учитывая два наших поражения и победу сборной Белоруссии над Бельгией, шансы подопечных Олафа Ланге на выход из группы значительно снизились.
Обновлено в 17:40
Политика

Мэй поставила Путину условие для нормализации отношений с РФ

На встрече с президентом России Владимиром Путиным в Осаке премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила о виновности Москвы в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и невозможности нормализовать отношения между странами при наличии российских угроз.
Обновлено в 09:06
Авто

Ford выпустит в Европе три новые модели к 2024 году

Обновлено в 01:42
Футбол

Хуммельс вернулся в дортмундскую «Боруссию»

Бывший защитник национальной сборной Германии Матс Хуммельс, до настоящего времени защищавший в Бундеслиге цвета мюнхенской "Баварии", заключил контракт с бывшим клубом "Боруссией" из Дортмунда.
Обновлено в 18:29
Шоу-бизнес

Представитель Шатунова опроверг информацию о его госпитализации

Информация в СМИ о госпитализации бывшего вокалиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова не соответствует действительности, сообщил агентству «Говорит Москва» его представитель.
Обновлено в 17:33
Футбол

Семья Эриксена ищет дом в Мадриде

По информации Fyens, семья полузащитника "сливочных" уже собирается переезжать в столицу Испании и даже подыскивает там дом.
Обновлено в 20:11
Политика

В Совфеде оценили слова Порошенко о Крыме

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT прокомментировал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что восстановление России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) — первый шаг к европейскому признанию Крыма российской территорией.
Обновлено в 03:22
Общество

Во Франции жара поставила абсолютный рекорд

Обновлено в 09:17
Финансы

НБКИ: Россияне стали лучше обслуживать долги по кредитным картам

По итогам мая доля «плохих» долгов граждан РФ по кредитным картам за год снизилась на 2,4 процента, и сейчас составляет 13,4 процента.
Обновлено в 20:37
Политика

Путин ответил на вопрос о потенциальном преемнике

Президент РФ Владимир Путин в ходе интервью изданию Financial Times ответил на вопрос о своем потенциальном преемнике во главе государства.
Обновлено вчера в 15:35
Общество

Правительство России может поднять зарплаты учителям

Как сообщает газета «Коммерсантъ», со ссылкой на главу Минобразования Ольгу Васильеву, сотрудники общеобразовательных учреждений должны иметь ставку, которая составляет 70% от среднего размера оплаты труда по региону.
Обновлено в 04:45
Происшествия

В городе Тулун Иркутской области объявлена эвакуация из-за паводка

Власти города Тулун в Иркутской области призывают срочно эвакуироваться жителей ряда улиц, попавших в зону затопления из-за паводка, сообщает горадминистрация.
Обновлено в 08:03
Общество

В Сети появилось видео косаток, выпущенных из «китовой тюрьмы»

Обновлено в 10:34
Музыка

Алибасов пригласил трансгендеров в группу «На-На»

Обновлено в 17:20
Музыка

В Екатеринбурге из-за давки отменили концерт рэпера Хаски

В Екатеринбурге на фестивале «Уральская ночь музыки» из-за возникшей давки отменили выступление рэпера Дмитрия Кузнецова, известного как Хаски.
Обновлено в 16:12
Происшествия

МВД проверит сообщения о подделке подписей по выборам в Мосгордуму

Правоохранительные органы проверят информацию о том, что в столице открылся офис, занимающийся подделкой подписей россиян с целью регистрации кандидатов на выборах в Московскую городскую думу.
Обновлено в 14:50
Экономика

СМИ узнали о планах Deutsche Bank сократить до 20 тысяч сотрудников

Deutsche Bank может сократить от 15 тысяч до 20 тысяч рабочих мест по всему миру, то есть каждого шестого штатного сотрудника в рамках готовящейся реорганизации.
Обновлено в 11:08
Политика

Силуанов оценил влияние торговой войны США и Китая на Россию

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов в интервью RT оценил влияние торговых споров США и Китая на мировую и российскую экономику.
Обновлено в 08:22
Игры

Новый конкурс Steam ударил по инди-разработчикам

Разработчики предположили, что дело в новом конкурсе Steam «Гран-при», в рамках которого пользователи сервиса могут получить игру бесплатно.
Обновлено в 01:13
Здоровье

Врачи рассказали, как распознать рак на ранней стадии

Врачи рассказали про анализы, которые нужно сдавать, чтобы распознать рак на ранних стадиях, сообщает URA.ru.
Обновлено в 11:03
Транспорт

Движение поездов на Филевской линии столичного метро восстановлено

Обновлено в 12:51
Общество

На «Тавриде» ученик Серебренникова устроил театральную гей-провокацию

В Крыму обсуждают скандальный спектакль выпускника мастерской Кирилла Серебренникова Ильи Ромашко, который он поставил на молодежном форуме «Таврида».
Обновлено в 12:17
Общество

Отходы сортируем, книги – бережем. Как ульяновцы заботятся об экологии?

Гектары земли заполнены абсолютно всем подряд: пластиком, бумагой, стеклом, химией, пищевыми остатками, которые сортировать крайне сложно, ведь перемешавшись, они образуют влажную неразделимую массу, а бумага и картон, к примеру, и вовсе становятся непригодными как вторсырье.
Обновлено в 08:15
Политика

Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии

Британский певец Элтон Джон обратился в своем Instagram к президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 18:13
Здоровье

Социальные центры Тамбовской области получили 23 новых автомобиля

Обновлено в 10:24
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