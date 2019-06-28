Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между странами. В открытом письме указывается, что определенные силы заинтересованы в дестабилизации обстановки в Грузии и ухудшении отношений с Россией.

Общество Театр «Школа современной пьесы» сократит спектакли из-за решения суда Театр «Школа современной пьесы» сократит количество спектаклей в следующем сезоне из-за необходимости по решению суда выплатить 5 млн руб. бывшим арендодателям.

Политика Песков: Трамп эмоционально ответил на приглашение на парад Победы Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала заявил, что президент США Дональд Трамп эмоционально отреагировал на приглашение российского лидера Владимира Путина посетить в 2020 году парад в честь 75-летия Победы.

Шоу-бизнес Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.

Общество Псковский Росреестр: Как оформить право собственности на машино-место В Гражданском кодексе РФ понятие "машино-место" отсутствовало и в результате владельцам приходилось оформлять объекты в долевую собственность.

Баскетбол На грани: Россию спасет только крупная победа над Белоруссией Учитывая два наших поражения и победу сборной Белоруссии над Бельгией, шансы подопечных Олафа Ланге на выход из группы значительно снизились.

Политика Мэй поставила Путину условие для нормализации отношений с РФ На встрече с президентом России Владимиром Путиным в Осаке премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила о виновности Москвы в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и невозможности нормализовать отношения между странами при наличии российских угроз.

Футбол Хуммельс вернулся в дортмундскую «Боруссию» Бывший защитник национальной сборной Германии Матс Хуммельс, до настоящего времени защищавший в Бундеслиге цвета мюнхенской "Баварии", заключил контракт с бывшим клубом "Боруссией" из Дортмунда.

Шоу-бизнес Представитель Шатунова опроверг информацию о его госпитализации Информация в СМИ о госпитализации бывшего вокалиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова не соответствует действительности, сообщил агентству «Говорит Москва» его представитель.

Футбол Семья Эриксена ищет дом в Мадриде По информации Fyens, семья полузащитника "сливочных" уже собирается переезжать в столицу Испании и даже подыскивает там дом.

Политика В Совфеде оценили слова Порошенко о Крыме Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT прокомментировал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что восстановление России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) — первый шаг к европейскому признанию Крыма российской территорией.

Финансы НБКИ: Россияне стали лучше обслуживать долги по кредитным картам По итогам мая доля «плохих» долгов граждан РФ по кредитным картам за год снизилась на 2,4 процента, и сейчас составляет 13,4 процента.

Политика Путин ответил на вопрос о потенциальном преемнике Президент РФ Владимир Путин в ходе интервью изданию Financial Times ответил на вопрос о своем потенциальном преемнике во главе государства.

Общество Правительство России может поднять зарплаты учителям Как сообщает газета «Коммерсантъ», со ссылкой на главу Минобразования Ольгу Васильеву, сотрудники общеобразовательных учреждений должны иметь ставку, которая составляет 70% от среднего размера оплаты труда по региону.

Происшествия В городе Тулун Иркутской области объявлена эвакуация из-за паводка Власти города Тулун в Иркутской области призывают срочно эвакуироваться жителей ряда улиц, попавших в зону затопления из-за паводка, сообщает горадминистрация.

Музыка В Екатеринбурге из-за давки отменили концерт рэпера Хаски В Екатеринбурге на фестивале «Уральская ночь музыки» из-за возникшей давки отменили выступление рэпера Дмитрия Кузнецова, известного как Хаски.

Происшествия МВД проверит сообщения о подделке подписей по выборам в Мосгордуму Правоохранительные органы проверят информацию о том, что в столице открылся офис, занимающийся подделкой подписей россиян с целью регистрации кандидатов на выборах в Московскую городскую думу.

Экономика СМИ узнали о планах Deutsche Bank сократить до 20 тысяч сотрудников Deutsche Bank может сократить от 15 тысяч до 20 тысяч рабочих мест по всему миру, то есть каждого шестого штатного сотрудника в рамках готовящейся реорганизации.

Политика Силуанов оценил влияние торговой войны США и Китая на Россию Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов в интервью RT оценил влияние торговых споров США и Китая на мировую и российскую экономику.

Игры Новый конкурс Steam ударил по инди-разработчикам Разработчики предположили, что дело в новом конкурсе Steam «Гран-при», в рамках которого пользователи сервиса могут получить игру бесплатно.

Здоровье Врачи рассказали, как распознать рак на ранней стадии Врачи рассказали про анализы, которые нужно сдавать, чтобы распознать рак на ранних стадиях, сообщает URA.ru.

Общество На «Тавриде» ученик Серебренникова устроил театральную гей-провокацию В Крыму обсуждают скандальный спектакль выпускника мастерской Кирилла Серебренникова Ильи Ромашко, который он поставил на молодежном форуме «Таврида».

Общество Отходы сортируем, книги – бережем. Как ульяновцы заботятся об экологии? Гектары земли заполнены абсолютно всем подряд: пластиком, бумагой, стеклом, химией, пищевыми остатками, которые сортировать крайне сложно, ведь перемешавшись, они образуют влажную неразделимую массу, а бумага и картон, к примеру, и вовсе становятся непригодными как вторсырье.