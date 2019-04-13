Армия и оружие
Грушко: Россия отреагирует на усиление активности НАТО в Черном мореREGNUM 13:30
Российская Федерация, которая негативно относится к усилению активности Североатлантического альянса в Черноморском регионе, примет необходимые меры для нейтрализации угроз. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко журналистам.
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Внимательно следим за тем, как будет развиваться планирование альянса по усилению присутствия в этом регионе, соответствующим образом будем реагировать.
— Александр Грушко, российский дипломатLenta.ru 13:58
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