Армия и оружие

Грушко: Россия отреагирует на усиление активности НАТО в Черном мореREGNUM 13:30

Российская Федерация, которая негативно относится к усилению активности Североатлантического альянса в Черноморском регионе, примет необходимые меры для нейтрализации угроз. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко журналистам.
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Александр Грушко
Внимательно следим за тем, как будет развиваться планирование альянса по усилению присутствия в этом регионе, соответствующим образом будем реагировать.
— Александр Грушко, российский дипломатLenta.ru 13:58

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