Армия и оружие
Грушко: Россия отреагирует на усиление активности НАТО в Черном мореREGNUM 13:30
Российская Федерация, которая негативно относится к усилению активности Североатлантического альянса в Черноморском регионе, примет необходимые меры для нейтрализации угроз. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко журналистам.
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Активность в Черноморском регионе не добавляет безопасности, она только подрывает региональную стабильность. Мы, разумеется, примем все необходимые меры для нейтрализации угроз, связанных с повышенной активностью НАТО в этом регионе.
— Александр Грушко, российский дипломатГазета.Ru 12:10
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