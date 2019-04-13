Армия и оружие
МИД пообещал ответить НАТО на действия в Черном мореРИА Новости 11:36
Возросшая активность НАТО на Черном море подрывает региональную стабильность, Москва будет реагировать "соответствующим образом", заявил журалистам замглавы МИД Александр Грушко.
Читать в источнике
Оценить94
Внимательно следим за тем, как будет развиваться планирование альянса по усилению присутствия в этом регионе, соответствующим образом будем реагировать.
— Александр Грушко, российский дипломатLenta.ru 13:58
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 14:52, Ашберн
Политика
Евросоюз исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине
Европейский союз исключил нескольких человек из санкционного списка, связанного с событиями на Украине, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей (ЕСВС).
Обновлено в 03:55
Происшествия
В Лондоне неизвестный атаковал машину посла Украины
Неизвестный намеренно протаранил автомобиль посла Украины, припаркованный у здания дипломатической миссии на улице Холланд-парк в Лондоне.
Обновлено в 12:55
Политика
Германия передала Украине грамоту Петра I
Обновлено в 11:23
Политика
Сторонники Зеленского запустили антипорошенковский флешмоб
Друг кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, один из актеров "Студии 95 квартал" Евгений Кошевой в "Фейсбуке" призвал украинцев подключаться к новому флешмобу с хештегом #ШоТутДумать.
Обновлено в 10:05
Армия и оружие
Взлет Су-27 сквозь ливень показали на видео
Обновлено в 09:05
Футбол
Ахмат — Локомотив 1:3
Обновлено в 14:26
Происшествия
Стали известны обстоятельства устроенной Пятницким стрельбы в Москве
Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Павел Пятницкий отмечал день рождения экс-депутата и олимпийского чемпиона по дзюдо Дмитрия Носова до того, как устроил стрельбу в центре столицы.
Обновлено в 10:00
Политика
Парусник «Седов» не пустили в польские территориальные воды
Власти Польши отказались пускать в территориальные воды страны российский парусник "Седов".
Обновлено вчера в 12:58
Единоборства
Ломаченко сломал руку в бою с Кроллой
Украинский боксер Василий Ломаченко во время поединка с британцем Энтони Кроллой сломал руку.
Обновлено в 07:54
Космос
Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире
Основанная в 2011 году Stratolaunch Systems провела первый полет самого большого в мире самолета-носителя Stratolaunch, передает CNN со ссылкой на фотографа Джека Бауэра, опубликовавшего видео испытаний.
Обновлено в 14:22
Общество
Гороскоп: как вас изменит кризис среднего возраста
Если вы считаете Скорпионов чудовищами, то это вы их не видели «в соку», то бишь во время кризиса среднего возраста.
Обновлено вчера в 10:46
Авто
Volkswagen Polo в марте стал самым популярным автомобилем в Петербурге
В марте объем рынка новых легковых автомобилей в Санкт-Петербурге составил 9,6 тысячи единиц, что на 2% больше, чем годом ранее.
Обновлено в 07:13
Политика
Советник Порошенко опубликовал ответ Минобороны о повестках Зеленскому
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский четыре раза в 2014-2015 годах не являлся в военкомат по повесткам, он годен к прохождению службы, говорится в ответе Минобороны депутатам Верховой рады, который опубликовал в Facebook советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков.
Обновлено в 13:27
Культура
Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт
Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.
Обновлено в 03:52
Шоу-бизнес
Ирина Аллегрова подает в суд на недовольных зрителей
Позднее директор Аллегровой заявил, что они готовят иск в суд за клевету, и собираются отстаивать честь артистки.
Обновлено вчера в 19:40
Футбол
Ахметов во время матча ЦСКА — «Оренбург» написал: «Так убивать нельзя»
Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов во время матча 23-го тура российской Премьер-лиги с «Оренбургом» опубликовал неоднозначное сообщение.
Обновлено в 08:45
Происшествия
Украинцы пытались провезти в Белоруссию 800 кг сала
Обновлено в 10:53
Общество
В Верхней Салде простились с Владиславом Тетюхиным
В Верхней Салде 13 апреля прошла церемония прощания с основателем Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра в Нижнем Тагиле Владиславом Тетюхиным.
Обновлено в 09:40
Политика
Штаб Зеленского назвал невозможными выборы в Донбассе
Спикер предвыборного штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что провести демократические выборы на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса в данный момент невозможно.
Обновлено в 12:24
Наука
Ученые рассказали об идеальном завтраке для больных диабетом
Ученые из Университета Британской Колумбии (Канада) выяснили, что низкоуглеводный завтрак с высоким содержанием жиров помогает больным диабетом второго типа контролировать уровень глюкозы в течение дня, сообщает портал Medical Xpress.
Обновлено в 03:23
Происшествия
В центре Петербурга автобус насмерть сбил пешехода
В Петербурге сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства при которых автобус, следующий по маршруту номер 8, насмерть сбил прохожего.
Обновлено в 12:31
Авто
Первая Lada Vesta с вариатором выехала на тесты в Тольятти
По предварительной информации, первая «Веста» с вариатором, выехавшая на тесты, была собрана в 2018 году.
Обновлено в 01:13
Происшествия
ФСБ сообщила о контртеррористической операции в Тюмени
В Тюмени введен режим контртеррористической операции, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление ФСБ России.
Обновлено вчера в 15:04
Общество
КС запретил в МРОТ учитывать доплаты за выходные и ночные смены
Конституционный суд (КС) России разъяснил, что МРОТ не может достигаться доплатами за ночные смены, выходные и праздничные дни или сверхурочную работу.
Обновлено вчера в 23:20
Авто
Пикап LADA Granta Cross показали на первом рендере в Сети
В преддверии старта продаж новой LADA Granta Cross венгерская дизайн-студия X-Tomi Design показала на рендере, как бы выглядела новинка в нестандартном для себя исполнении.
Обновлено в 02:04
Общество
В Петербурге стартовал промышленный лов корюшки
Как только начинается промышленный лов рыбы, в городе сразу же появляются многочисленные лотки, с которых торгуют корюшкой.
Обновлено в 13:13
Шоу-бизнес
Молодая мама Саша Савельева поделилась новым трогательным фото
В конце марта журналистам стало известно, что 35-летняя Саша Савельева и 45-летний Кирилл Сафонов стали родителями.
Обновлено в 12:15
Гаджеты
Названы самые продаваемые устройства от Apple
Оказалось, что чаще всего в магазинах Apple клиенты приобретают смарт-часы Apple Watch Series 4 GPS 44mm Space Grey, а они и стали самыми продаваемыми.
Обновлено в 06:06
Шоу-бизнес
Давно мы их не видели! Рианна на свидании с бойфрендом
Обновлено в 08:17