Общество
Группы «Браво» и Tequilajazzz опровергли свое участие в фестивале в Москве 3 августаРИАМО 06:36
Лидеры «Браво» и Tequilajazzz опровергли информацию о том, что их группы будут выступать на фестивале шашлыка в Москве 3 августа. 31 июля на официальном сайте мэра Москвы появился анонс фестиваля «Шашлык Live», который впервые пройдет 3 и 4 августа в парке Горького.
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с чего всё началось
В субботу и воскресенье на Пушкинской набережной будут открыты уличные шале популярных ресторанов.Официальный портал Мэра и Правительства Москвы31 июля в 00:03
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Политика
Китай пообещал ответить на новые пошлины США
Пекин пообещал принять ответные меры в случае введения новых пошлин на китайские товары со стороны США.
Обновлено в 04:33
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено вчера в 12:49
Гаджеты
Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
Обновлено в 01:31
Политика
Владимир Путин поздравил десантников с Днем ВДВ
Президент России Владимир Путин направил поздравление личному составу и ветеранам Воздушно-десантных войск.
Обновлено в 02:19
Армия и оружие
«Туполев» создаст средний транспортный самолет на замену Ан-12
Компания "Туполев" планирует создать средний военно-транспортный самолет, который призван заменить в войсках устаревший Ан-12, заявил генеральный директор ПАО "Туполев" Александр Конюхов.
Обновлено в 03:53
Происшествия
Число пострадавших в ДТП в Ставрополье возросло
По имеющейся информации, погибли пять человек, в том числе водитель автобуса, 18 пострадали. Уточняется, что 14 из них госпитализированы.
Обновлено в 01:10
Общество
В Свердловской области продлено штормовое предупреждение
Обновлено в 06:42
Футбол
Й. Ларссон рассказал, чем его впечатлил «Спартак»
Нападающий Йордан Ларссон, который перешёл из «Норрчёпинга» в «Спартак», рассказал о своих впечатлениях от перехода в стан красно-белых.
Обновлено в 07:22
Общество
Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях
Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
Обновлено в 05:18
Армия и оружие
СМИ сообщили о планах Пентагона испытать новую ракету
Американские военные собираются испытать новую неядерную крылатую ракету, разработанную специально для того, чтобы «бросить вызов России в Европе».
Обновлено в 06:24
Музыка
Maruv выпустила новую песню на русском языке
Украинская певица Maruv записала новую песню на русском языке под названием "Между нами".
Обновлено в 06:48
Футбол
Мбаппе: «Хочу, чтобы Неймар остался в „ПСЖ“»
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе на фоне слухов о возможном уходе Неймара из парижского клуба высказался за то, чтобы бразилец остался.
Обновлено в 06:39
Общество
Названо самое чистое место для купания в Крыму
Директор Морского гидрофизического института РАН Сергей Коновалов рассказал, что самая чистая вода в Крыму находится у мыса Тарханкут.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Дикие животные бегут из горящей тайги в Иркутской области
Лесные пожары, бушующие на севере Иркутской области вынуждают спасаться бегством от огня обитающих в тайге дики животных.
Обновлено вчера в 23:20
Футбол
Фалькао намерен продолжить карьеру в Китае
Нападающий «Монако» Радамель Фалькао зимой планирует покинуть Францию. Колумбийский форвард хочет перебраться в Китай.
Обновлено в 02:42
Происшествия
Внучка Роберта Кеннеди скончалась от передозировки наркотиков
22-летняя Сирша Кеннеди-Хилл, внучка бывшего генерального прокурора и сенатора Роберта Кеннеди, младшего брата 35-го президента США Джона Кеннеди умерла в семейном комплексе Кейп-Код, штат Масссачусетс.
Обновлено в 03:00
Общество
В платежках ЖКХ появится новая строка
В платежных квитанциях россиян за коммунальные услуги появится новая строка. Соответствующее изменение вступит в силу 4 августа.
Обновлено вчера в 12:38
Происшествия
СКР выяснит обстоятельства нападения водителя на пешехода в Петербурге
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в четверг, 1 августа, поручил завести уголовное дело после сюжета в СМИ о нападении на пешехода в Петербурге, который сделал замечание водителю иномарки, ехавшему по тротуару.
Обновлено вчера в 09:11
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Происшествия
Магия облачка. Самолет Emirates появился из ниоткуда и попал на видео
В Сети появилось видео с посадкой лайнера авиакомпании Emirates.
Обновлено вчера в 18:13
Авто
Volkswagen тестирует новый кроссовер для России
Во время дорожных тестов заметили прототип кроссовера Volkswagen Tarek, который в будущем появится в России.
Обновлено в 05:15
Армия и оружие
Авиация Минобороны и МЧС за сутки потушила пожары площадью 23 000 га
Обновлено вчера в 11:09
Футбол
Женская бригада арбитров впервые назначена на матч за Суперкубок УЕФА
Матч за Суперкубок УЕФА впервые в истории обслужит женская бригада арбитров, передает ТАСС.
Обновлено в 06:29
Музыка
Певицу Кэти Перри обязали выплатить почти $3 млн за плагиат
Федеральный суд Лос-Анджелеса обязал американскую певицу Кэти Перри и ее соавторов выплатить 2,78 млн долларов штрафа за плагиат при написании песни Dark Horse, передает Associated Press.
Обновлено вчера в 21:20
Общество
Власти Москвы отказали оппозиционерам в пикетах 3 августа
Обновлено в 06:57
Шоу-бизнес
В Сети появились слухи о свадьбе Собчак и Богомолова
В Сети появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили узаконить свои отношения.
Обновлено в 06:35
Транспорт
Российский бизнес перестанет зарабатывать на частных дорожных камерах
Объем вознаграждений для обслуживающих дорожные камеры компаний предложили перестать высчитывать из числа выписанных штрафов.
Обновлено в 05:53
Гаджеты
Realme разрабатывает смартфон с 64 МП камерой
Компания Realme несколько недель назад сообщила, что работает над смартфоном с 64-мегапиксельной камерой.
Обновлено в 05:40