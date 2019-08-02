Общество

Группы «Браво» и Tequilajazzz опровергли свое участие в фестивале в Москве 3 августаРИАМО 06:36

Лидеры «Браво» и Tequilajazzz опровергли информацию о том, что их группы будут выступать на фестивале шашлыка в Москве 3 августа. 31 июля на официальном сайте мэра Москвы появился анонс фестиваля «Шашлык Live», который впервые пройдет 3 и 4 августа в парке Горького.
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с чего всё началось

Рок-музыка и еда из лучших ресторанов: чем удивит фестиваль «Шашлык Live» в Парке Горького

В субботу и воскресенье на Пушкинской набережной будут открыты уличные шале популярных ресторанов.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы31 июля в 00:03

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Группы «Браво» и Tequilajazzz не будут выступать на фестивале «Шашлык Live»

Интерфакс04:13

Группы «Браво» и Tequilajazzz опровергли свое участие в фестивале в Москве 3 августа

РИАМО06:36

Столичные власти объявили о фестивале, который состоится в день протестной акции в Москве, за три дня до проведения

Эхо Москвы05:00

Мэрия Москвы анонсировала на 3 августа фестиваль с группами «Браво» и Tequilajazzz. Музыканты о нем не знали

Дождь04:21

Мэрия позвала москвичей на рок-фестиваль в Парке Горького 3 августа. Музыканты двух анонсированных групп оказались не в курсе

Новая газета06:57

Мэрия Москвы объявила о фестивале музыки и мяса 3 августа. Рок-группы опровергли свое участие

Znak.com02:43

Мэрия Москвы объявила о фестивале 3 августа с участием «Браво» и Tequilajazzz, но те оказались не в курсе

Медиазона02:04
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 07:27, Ашберн
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Китай пообещал ответить на новые пошлины США

Пекин пообещал принять ответные меры в случае введения новых пошлин на китайские товары со стороны США.
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Стало известно об отставке главы офиса Зеленского

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
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Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука

Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
Обновлено в 01:31
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Владимир Путин поздравил десантников с Днем ВДВ

Президент России Владимир Путин направил поздравление личному составу и ветеранам Воздушно-десантных войск.
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Армия и оружие

«Туполев» создаст средний транспортный самолет на замену Ан-12

Компания "Туполев" планирует создать средний военно-транспортный самолет, который призван заменить в войсках устаревший Ан-12, заявил генеральный директор ПАО "Туполев" Александр Конюхов.
Обновлено в 03:53
Происшествия

Число пострадавших в ДТП в Ставрополье возросло

По имеющейся информации, погибли пять человек, в том числе водитель автобуса, 18 пострадали. Уточняется, что 14 из них госпитализированы.
Обновлено в 01:10
Происшествия

Суд арестовал первого фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве

Обновлено в 05:31
Общество

В Свердловской области продлено штормовое предупреждение

Обновлено в 06:42
Происшествия

ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть под Владимиром

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Футбол

Й. Ларссон рассказал, чем его впечатлил «Спартак»

Нападающий Йордан Ларссон, который перешёл из «Норрчёпинга» в «Спартак», рассказал о своих впечатлениях от перехода в стан красно-белых.
Обновлено в 07:22
Общество

Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях

Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
Обновлено в 05:18
Армия и оружие

СМИ сообщили о планах Пентагона испытать новую ракету

Американские военные собираются испытать новую неядерную крылатую ракету, разработанную специально для того, чтобы «бросить вызов России в Европе».
Обновлено в 06:24
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Maruv выпустила новую песню на русском языке

Украинская певица Maruv записала новую песню на русском языке под названием "Между нами".
Обновлено в 06:48
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Мбаппе: «Хочу, чтобы Неймар остался в „ПСЖ“»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе на фоне слухов о возможном уходе Неймара из парижского клуба высказался за то, чтобы бразилец остался.
Обновлено в 06:39
Общество

Названо самое чистое место для купания в Крыму

Директор Морского гидрофизического института РАН Сергей Коновалов рассказал, что самая чистая вода в Крыму находится у мыса Тарханкут.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Дикие животные бегут из горящей тайги в Иркутской области

Лесные пожары, бушующие на севере Иркутской области вынуждают спасаться бегством от огня обитающих в тайге дики животных.
Обновлено вчера в 23:20
Футбол

Фалькао намерен продолжить карьеру в Китае

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао зимой планирует покинуть Францию. Колумбийский форвард хочет перебраться в Китай.
Обновлено в 02:42
Происшествия

Внучка Роберта Кеннеди скончалась от передозировки наркотиков

22-летняя Сирша Кеннеди-Хилл, внучка бывшего генерального прокурора и сенатора Роберта Кеннеди, младшего брата 35-го президента США Джона Кеннеди умерла в семейном комплексе Кейп-Код, штат Масссачусетс.
Обновлено в 03:00
Общество

В платежках ЖКХ появится новая строка

В платежных квитанциях россиян за коммунальные услуги появится новая строка. Соответствующее изменение вступит в силу 4 августа.
Обновлено вчера в 12:38
Происшествия

СКР выяснит обстоятельства нападения водителя на пешехода в Петербурге

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в четверг, 1 августа, поручил завести уголовное дело после сюжета в СМИ о нападении на пешехода в Петербурге, который сделал замечание водителю иномарки, ехавшему по тротуару.
Обновлено вчера в 09:11
Религия

2 августа православные верующие празднуют Ильин день

Обновлено в 04:35
Происшествия

Магия облачка. Самолет Emirates появился из ниоткуда и попал на видео

В Сети появилось видео с посадкой лайнера авиакомпании Emirates.
Обновлено вчера в 18:13
Авто

Volkswagen тестирует новый кроссовер для России

Во время дорожных тестов заметили прототип кроссовера Volkswagen Tarek, который в будущем появится в России.
Обновлено в 05:15
Армия и оружие

Авиация Минобороны и МЧС за сутки потушила пожары площадью 23 000 га

Обновлено вчера в 11:09
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Женская бригада арбитров впервые назначена на матч за Суперкубок УЕФА

Матч за Суперкубок УЕФА впервые в истории обслужит женская бригада арбитров, передает ТАСС.
Обновлено в 06:29
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Певицу Кэти Перри обязали выплатить почти $3 млн за плагиат

Федеральный суд Лос-Анджелеса обязал американскую певицу Кэти Перри и ее соавторов выплатить 2,78 млн долларов штрафа за плагиат при написании песни Dark Horse, передает Associated Press.
Обновлено вчера в 21:20
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Власти Москвы отказали оппозиционерам в пикетах 3 августа

Обновлено в 06:57
Шоу-бизнес

В Сети появились слухи о свадьбе Собчак и Богомолова

В Сети появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили узаконить свои отношения.
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Российский бизнес перестанет зарабатывать на частных дорожных камерах

Объем вознаграждений для обслуживающих дорожные камеры компаний предложили перестать высчитывать из числа выписанных штрафов.
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Realme разрабатывает смартфон с 64 МП камерой

Компания Realme несколько недель назад сообщила, что работает над смартфоном с 64-мегапиксельной камерой.
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Российская рок-группа
Российская рок-группа, играющая альтернативный и экспериментальный рок. Коллектив был образован в 1993 году в Санкт-Петербурге. Известность группе принесла песня «Зимнее солнце», вышедшая в начале 1998 года, и в том же году вошедшая на альбом «Целлулоид». В июне 2009 года вышел альбом «Журнал живого», опубликованный группой в интернете для свободного скачивания. 17 июля 2010 года на официальном сайте группы появилось сообщение о распаде коллектива. В 2018 году группа временно собралась вновь, чтобы выступить с юбилейным туром. Кроме того, был записан акустический альбом.
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Советская и российская рок-группа, образованная в 1983 году в Москве. Руководитель группы, гитарист и автор исполняемых группой песен - Евгений Хавтан. Группа записала множество альбомов, первый из которых увидел свет в 1983 году.
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