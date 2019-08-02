В субботу и воскресенье на Пушкинской набережной будут открыты уличные шале популярных ресторанов.

с чего всё началось

Лидеры «Браво» и Tequilajazzz опровергли информацию о том, что их группы будут выступать на фестивале шашлыка в Москве 3 августа. 31 июля на официальном сайте мэра Москвы появился анонс фестиваля «Шашлык Live», который впервые пройдет 3 и 4 августа в парке Горького.

Группы «Браво» и Tequilajazzz опровергли свое участие в фестивале в Москве 3 августа

Политика Китай пообещал ответить на новые пошлины США Пекин пообещал принять ответные меры в случае введения новых пошлин на китайские товары со стороны США.

Политика Стало известно об отставке главы офиса Зеленского Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.

Гаджеты Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.

Политика Владимир Путин поздравил десантников с Днем ВДВ Президент России Владимир Путин направил поздравление личному составу и ветеранам Воздушно-десантных войск.

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Шоу-бизнес В Сети появились слухи о свадьбе Собчак и Богомолова В Сети появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили узаконить свои отношения.

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