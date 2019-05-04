Группу по расследованию преступлений Порошенко создали на УкраинеИзвестия 04:16

На Украине создали группу специалистов, которая займется расследованием преступлений президента Петра Порошенко и людей из его окружения. Об этом заявила замглавного редактора портала «Страна.UA» Светлана Крюкова 4 мая.

Группу по расследованию преступлений Порошенко создали на Украине

Общество Россиян обязали заплатить 135 млрд рублей за долги по ЖКУ Сумма взыскания составила почти 135 млрд рублей. За 10 лет этот показатель увеличился в пять раз.

Здоровье Эксперт рассказал о пользе применения гормональной терапии Медицинский эксперт-эндокринолог Елена Сюракшина рассказала, что такое гормональная терапия и какое действие она оказывает на организм человека.

Шоу-бизнес Шеф-редактор проекта «Голос. Дети» госпитализирован с инфарктом Победу в проекте одержала 11-летняя дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, которая набрала 56 процентов голосов против 27% у Ержана Максима и 15% у Валерия Кузакова.

Происшествия Глава «Белтелекома» обвиняется в получении взятки Генеральный директор государственного оператора связи Белоруссии «Белтелеком» Сергей Сиводедов обвиняется в получении взятки.

Религия Поездку патриарха в Петербург перенесли Визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Санкт-Петербург для освящения главного собора Новодевичьего монастыря решено перенести с 4 мая на конец месяца.

Общество Манифестанты отпразднуют «желтую весну» в парижском аэропорту Ряд демонстраций противники политики Макрона проведут также в других крупных городах страны, в том числе Монпелье, Лионе, Тулузе.

Космос В SpaceX назвали причину взрыва космического корабля Crew Dragon Представители американской компании SpaceX рассказали, что произошло с комическим кораблем Crew Dragon во время последних тестовых испытаний.

Политика Посол США в Германии возмутился политикой Европы в отношении России Политика Европы в отношении России "немыслима", заявил посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью журналу Focus.

Шоу-бизнес Седокова оправдалась за фото с целлюлитом Анна Седокова отдыхает с детьми в Белеке и не устает радовать поклонников горячими фото в купальнике.

Здоровье Российские туристы застряли в Монголии из-за чумы В Монголии из-за вспышки чумы оказались заблокированы 17 российских туристов.

Шоу-бизнес Модель Алена Шишкова удивила поклонников новым цветом волос Российская модель Алена Шишкова удивила поклонников в сети Instagram кардинальными изменениями в имидже.

Хоккей Россия — Финляндия 0:1 (1-й период) В субботу, 4 мая хоккейная сборная России в рамках заключительного этапа Еврохоккейтура в чешском Брно сыграет с командой Финляндии.

Происшествия Появилось видео с места гибели звезд Stand Up в ДТП Опубликованы кадры с места автокатастрофы, где погибли два участника комедийного проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева и три человека, чьи тела еще не опознаны.

Политика Порошенко заявил о преимуществах украинского паспорта перед российским Президент Украины Петр Порошенко заявил, что преимуществом украинского паспорта перед российским является возможность свободно посетить большее количество стран.

Политика Спикер Рады и Зеленский обсудили возможную дату инаугурации Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с председателем Верховной рады Андреем Парубием, во время которой обсудили возможную дату инаугурации главы государства.

Происшествия Украинский журналист попал в реанимацию после нападения в Черкассах Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко заявил, что в Черкассах совершено нападение на журналиста Вадима Комарова, пострадавший в реанимации.

Политика Глава Бразилии отменил визит в США на фоне протестов в стране Президент Бразилии Жаир Болсонару отменил визит в США на фоне протестов в латиноамериканской стране.

Политика В Госдуме ответили на слова депутата Рады о «братском народе» Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT слова депутата Верховной рады от партии «Батькивщина» Ивана Крулько о том, что украинцы «вновь станут братским народом» для русских, когда согласятся стать вассалами России.

Общество Король Таиланда официально коронован Король Таиланда Маха Ваджиралонгкорн был официально коронован как божественный монарх в субботу, 4 мая.

Политика В делегации США рассказали о посещении Крыма Представители делегации общественных деятелей из США посетили Крым и рассказали о своих впечатлениях. Об этом сообщает РИА "Новости".

Гаджеты Новый смартфон HTC получил процессор MediaTek Helio P35 и 6 ГБ ОЗУ В однопоточном тесте смартфон показал результат 897 баллов, а в многоядерном – 4 385 балов.

Происшествия Очевидец снял на видео последствия обрушения крана на западе Москвы В Сети опубликованы кадры с места падения строительного крана, рухнувшего в субботу, 4 мая, на Гжатской улице в Западном административном округе столицы.

Происшествия В Челябинской области неизвестный зарезал пять человек В городе Нязепетровске в Челябинской области обнаружили тела пяти человек с ножевыми ранениями.

Шоу-бизнес В больницу к пострадавшей в ДТП певице МакSим пригласили священника В минувшую пятницу, 3 мая, стало известно, что к известной певице МакSим, пострадавшей в конце апреля в дорожно-транспортном происшествии, пригласили священника.