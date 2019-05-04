Политика

Группу по расследованию преступлений Порошенко создали на УкраинеИзвестия 04:16

На Украине создали группу специалистов, которая займется расследованием преступлений президента Петра Порошенко и людей из его окружения. Об этом заявила замглавного редактора портала «Страна.UA» Светлана Крюкова 4 мая.
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СМИ сообщили о подготовке «кампании мести» против Порошенко и его окружения

РИА Новости06:17

Создана группа по расследованию преступлений Порошенко

Телеканал 360°03:57

Преступления Порошенко уже расследует специальная группа

Вести.Ru05:44

СМИ: На Украине создали группу по расследованию против Порошенко

RT на русском05:15

Группу по расследованию преступлений Порошенко создали на Украине

Известия04:16

Преступления Порошенко будет расследовать специальная группа

URA.Ru05:54

Расследованием преступлений Порошенко займутся на Украине

News.ru03:56
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Происшествия

В ДТП на Кубани погибли два комика Stand Up

Обновлено в 05:11
Футбол

Глушаков и Комбаров остались в запасе «Спартака» на матч с «Уралом»

Обновлено в 06:06
Космос

В SpaceX назвали причину взрыва космического корабля Crew Dragon

Представители американской компании SpaceX рассказали, что произошло с комическим кораблем Crew Dragon во время последних тестовых испытаний.
Обновлено в 03:46
Экономика

Экспорт по-черному: поставки осетровой икры за рубеж вырастут в 5 раз

Экспорт черной икры из России должен вырасти к концу 2024 года в пять раз –– до 38 т, планирует Росрыболовство.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия

В США пассажирский Boeing 737 скатился в реку с ВПП

Обновлено вчера в 23:03
Энергетика

Украина оценила потери от остановки транзита российской нефти в $1 млн

Украинская нефтегазовая компания «Укртранснафта» от остановки транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» недополучила 29,2 млн грн (около $1 млн) выручки.
Обновлено вчера в 19:02
Происшествия

Почти 200 человек сутки не могут вылететь из Дубая в Оренбург

Обновлено в 02:20
Политика

Зеленский пообщается с лидерами фракций в Раде

Избранный президент Украины Владимир Зеленский встретится с главами фракций в Верховной раде в субботу, 4 мая.
Обновлено в 06:23
Происшествия

Военный погиб из-за подрыва боеприпаса на Урале

Пятеро военнослужащих на полигоне в Свердловской области пострадали из-за подрыва боеприпаса, один из них от полученных ранений умер.
Обновлено в 03:41
Экономика

Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги

Обновлено вчера в 07:01
Армия и оружие

В Госдуме прокомментировали появление флага вермахта на позициях ВСУ

Зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал появление флага нацисткой армии в расположении националистического полка "Азов" в Донбассе.
Обновлено в 05:54
Политика

Путин и Трамп провели телефонный разговор

Президент РФ Владимир Путин и глава США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд международных проблем.
Обновлено вчера в 12:51
Общество

Где предпочитают покупать одежду ульяновцы?

Если люди, средний возраст которых не превышает 35-40 лет, покупают одежду как при личном посещении магазина, так и вовремя онлайн-шоппинга, то категория людей, старше 40, предпочитают офлайн-шоппинг.
Обновлено в 01:54
Происшествия

В Петербурге загадочно погибли двое подростков

В Петербурге с разницей в несколько часов нашли трупы двух подростков. В квартире обнаружили тело 16-летнего юноши.
Обновлено в 04:29
Политика

Глава Нацсовета Украины по ТВ подал в отставку

Как говорится в его заявлении, опубликованном на сайте Нацсовета, в июле завершается срок полномочий главы, но причина принятия решения об отставке за два месяца до этого связано с усталостью, стрессом и поступившим предложением о переходе на другую работу.
Обновлено в 05:47
Футбол

Хави может возглавить «Бетис» или «Аль-Садд»

Отмечается, руководство «Бетиса» считает, Хави идеальным вариантом на пост главного тренера клуба.
Обновлено в 05:59
Энергетика

В некачественной нефти из России увидели удар по всей нефтехимической отрасли Белоруссии

Поступление некачественной нефти из России негативно скажется на всей нефтехимической отрасли Белоруссии, заявил председатель госконцерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.
Обновлено в 05:03
Религия

Патриарх Кирилл не болен, но отложил визит в Петербург

Поездка 74-летнего Кирилла в Северную столицу на освящение Новодевичьего монастыря 5 мая не состоится.
Обновлено в 05:35
Авто

Из старинного ГАЗ-66 собрали внедорожный пикап

Жители Грузии решили дать советскому грузовику ГАЗ-66 второй шанс на жизнь.
Обновлено вчера в 07:09
Политика

КГБ Белоруссии впервые прокомментировал задержание «агента ФСБ»

Ранее 1 мая «Росбалт» со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах сообщил, что Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и Федеральной службы охраны России.
Обновлено в 04:44
Культура

Ушел из жизни актер Саид Алибеков

Заслуженному артисту России на момент смерти было 69 лет. На семидесятом году жизни скончался заслуженный артист России Саид Алибеков.
Обновлено в 01:45
Наука

Ученые назвали простой способ защиты от заболеваний сердца

Специалисты Университета Сунгкьюнкван заявили, что избегание пассивного курения позволит человеку сократить риск возникновения заболеваний сердца.
Обновлено в 03:04
Шоу-бизнес

В больницу к пострадавшей в ДТП певице МакSим пригласили священника

В минувшую пятницу, 3 мая, стало известно, что к известной певице МакSим, пострадавшей в конце апреля в дорожно-транспортном происшествии, пригласили священника.
Обновлено в 04:57
Происшествия

Башенный кран упал на западе Москвы

Обновлено в 04:20
Происшествия

В Крыму унесло ветром девочку на воздушном шаре

Обновлено вчера в 04:41
Футбол

Адвокат: «Кокорина и Мамаева сразу не отправят в тюрьму, даже при наказании в виде реального срока»

Обновлено в 05:34
Общество

В Индии из-за циклона эвакуируют около миллиона человек

По данным синоптиков, в пятницу на прибрежный индийский штат Орисса обрушится мощный циклон "Фани" Власти индийского штата Орисса экстренно эвакуируют около миллиона человек из-за надвигающегося циклона "Фани", сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NDTV.
Обновлено 02 мая в 12:39
Происшествия

Суд арестовал признавшегося в убийстве сестры основателя Lingualeo

Обновлено в 06:30
Общество

В МЧС напомнили порядок действий при разбитом градуснике

В МЧС напомнили, что нужно делать, если разбился градусник.
Обновлено в 05:39
Религия

7 мая православные отметят Радоницу

В этом году Радоница, или как говорят в народе Родительский день, выпал на 7 мая.
Обновлено в 06:06
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский политический деятель, избранный президент Украины, победивший на выборах в 2019 году при поддержке партии «Слуга народа». Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста. Основатель и художественный руководитель Студии «Квартал-95».
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