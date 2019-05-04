Политика

Группу по расследованию преступлений Порошенко создали на УкраинеИзвестия 04:16

На Украине создали группу специалистов, которая займется расследованием преступлений президента Петра Порошенко и людей из его окружения. Об этом заявила замглавного редактора портала «Страна.UA» Светлана Крюкова 4 мая.
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СМИ: На Украине создали группу по расследованию против Порошенко

RT на русском05:15

На Украине создали группу для расследования деятельности Порошенко

Коммерсантъ07:19

СМИ сообщили о создании группы по расследованию деятельности Порошенко

РИА Новости06:17

СМИ сообщили о создании неформальной группы для проверки работы Порошенко

РБК07:30

Группу по расследованию преступлений Порошенко создали на Украине

Известия04:16

Создана группа по расследованию преступлений Порошенко

Телеканал 360°03:57

На Украине создали группу по расследованию против Порошенко

ТАСС03:25
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Политика

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В делегации США рассказали о посещении Крыма

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В Хабаровском крае загорелись гаражи на площади 1000 «квадратов»

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В МЧС напомнили, что нужно делать, если разбился градусник.
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Как выяснили канадские ученые, проводившие эксперименты с крысами, если самка во время беременности получит вирусную инфекцию, то у появившегося на свет потомства сильно увеличиваются шансы на развитие психических расстройств.
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Украинский политик
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