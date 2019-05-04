Группу по расследованию преступлений Порошенко создали на УкраинеИзвестия 04:16

На Украине создали группу специалистов, которая займется расследованием преступлений президента Петра Порошенко и людей из его окружения. Об этом заявила замглавного редактора портала «Страна.UA» Светлана Крюкова 4 мая.

Группу по расследованию преступлений Порошенко создали на Украине

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