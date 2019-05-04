Политика
Группу по расследованию преступлений Порошенко создали на УкраинеИзвестия 04:16
На Украине создали группу специалистов, которая займется расследованием преступлений президента Петра Порошенко и людей из его окружения. Об этом заявила замглавного редактора портала «Страна.UA» Светлана Крюкова 4 мая.
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Футбол
Дзюба впервые выиграл чемпионат России
Обновлено в 13:56
Футбол
Миллер поздравил «Зенит» с победой в чемпионате России
Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер поздравил петербургский «Зенит» с победой в чемпионате России.
Обновлено в 15:43
Космос
В SpaceX назвали причину взрыва космического корабля Crew Dragon
Представители американской компании SpaceX рассказали, что произошло с комическим кораблем Crew Dragon во время последних тестовых испытаний.
Обновлено в 03:46
Происшествия
После ударов израильских ВВС по Газе погибли беременная женщина и ребенок
По данным Минздрава прибрежного анклава, жертвами ударов стали 37-летняя беременная женщина и ее годовалая дочь.
Обновлено в 15:31
Общество
Актобе отказался от «Бессмертного полка»
В казахстанском городе Актобе отказались от проведения акции "Бессмертный полк".
Обновлено в 13:27
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Политика
Депутаты БПП и «Народного фронта» выступили против инаугурации Зеленского 19 мая
По итогам встречи новоизбранного президента Украины Зеленского с парламентом страны, депутаты Рады от «Блока Петра Порошенко» и «Народного фронта» выступили против назначения дня инаугурации на 19 мая.
Обновлено в 12:07
Экономика
Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги
Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ко 2 декабря разработать и внести в Госдуму законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за оздоровительные услуги.
Обновлено вчера в 07:01
Футбол
Денисов около 10 дней не приезжает на тренировки «Локомотива»
Согласно информации источника, капитан "Локомотива" Игорь Денисов уже больше недели не появляется на тренировках команды.
Обновлено в 15:29
Политика
Трамп поддержал позицию Путина по Венесуэле
Обновлено вчера в 22:37
Футбол
«Арсенал» обыграл «Локомотив» и сделал «Зенит» чемпионом
Обновлено в 13:56
Единоборства
«Было тревожненько»: Шлеменко нокаутировал Андраде на турнире RCC 6
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Шлеменко техническим нокаутом в третьем раунде победил бразильца Вискарди Андраде в поединке на турнире RCC 6, прошедшем в субботу в Челябинске.
Обновлено в 15:45
Общество
На Красной площади проходит вторая ночная репетиция военного парада
Вторая ночная репетиция парада Победы, в которой принимают участие пешие парадные расчёты и колонны военной техники, началась на Красной площади.
Обновлено в 15:29
Происшествия
Украинский журналист попал в реанимацию после избиения в Черкассах
Председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко рассказал, что в Черкассах жестоко избили известного местного журналиста Вадима Комарова, передает РИА Новости.
Обновлено в 12:28
Музыка
Небензя спел в ООН песни военных лет
Обновлено в 14:37
Общество
Полиция проверяет вещи Резника на наркотики. ФАН-ТВ
В случае положительного результата полиция начнет расследование, которое должно ответить на многие вопросы, включая, например, и такие: какая преступная организация поставляет депутату Резнику наркотики, в каком объеме, кто еще из его окружения вовлечен в употребление наркотиков, причастен ли к этому депутат.
Обновлено в 12:45
Общество
Госслужащую уволили за съемки в порнофильмах
В Аргентине сотрудницу департамента Ла-Плата Соню Пеллиццари уволили за то, что она продавала в интернете эротические снимки и порноролики со своим участием, сообщает The Sun.
Обновлено в 14:03
Общество
Аномальная жара вернется в Ярославль: сначала зальет, потом высушит
Очень скоро холодная погода сменится на теплую. В первые дни майских праздников в Ярославле будет прохладно и дождливо.
Обновлено 02 мая в 03:44
Происшествия
В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве
В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.
Обновлено в 12:30
Политика
Ляшко приготовил «три ключевых вопроса» Зеленскому
Лидер парламентской фракции РПЛ Олег Ляшко заявил, что у него есть "три ключевых вопроса", которые он хотел бы задать новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 13:37
Общество
Во Франции в протестах участвовали 3,6 тыс. человек
На прошлой неделе протестовали 5,5 тыс. человек, из них в Париже — 2,6 тыс. Акции "желтых жилетов" начались в ноябре 2018 года из-за повышения цен на бензин.
Обновлено в 12:43
Шоу-бизнес
Алла Пугачева судьбу финалистов детского «Голоса» увидела во сне
Как поделился позже в YouTube-программе TalkLike серебряный призер «Голоса» Максим Ержан, Нино Чеснер Пугачева предсказала карьеру актрисой, Насте Ивановой – дальнейшие успехи в музыке, а сам Максим на музыкальной сцене получит мировую славу.
Обновлено в 14:01
Авто
Audi показал концепт AI:ME с садом на крыше
Немецкая компания представила необычный концепт-кар, который получил особую экологичность.
Обновлено в 05:58
Политика
Кличко продал экскурсию по Киеву за $50 тысяч
Мэр Киева Виталий Кличко на благотворительном вечере в США "продал" экскурсию по украинской столице за $50 тысяч, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:48
Кино
В Крыму начались съемки продолжения «Гардемаринов»
В Крыму начались съемки картины Светланы Дружининой «Гардемарины — 4», сообщает «Пятый канал».
Обновлено в 02:05
Шоу-бизнес
Вышедшая из психлечебницы Бритни Спирс снялась в эффектной фотосессии
Вскоре после выхода из лечебницы Бритни снялась в красивой фотосессии, кадрами из которых поделилась с подписчиками.
Обновлено в 11:07
Шоу-бизнес
Ксения Бородина возмутилась количеству российских и украинских девушек-эскортниц в Дубае
Телеведущая Ксения Бородина была возмущена количеством девушек-эскортниц из России и Украины в Дубае.
Обновлено в 05:34
Происшествия
Венесуэльский генерал погиб при нападении бандитов
Генерал от авиации Национальной боливарианской гвардии, еще трое военнослужащих и двое полицейских стали в субботу жертвами нападения неизвестных бандитов в штате Арагуа, сообщает портал Infobae.
Обновлено в 13:36