Группировку ЧФ в Черном море усилили на время маневров НАТОРоссийская газета 03:50

Группировка кораблей Черноморского флота была усилена во время учений НАТО Sea shield - 2019 ("Морской щит - 2019"). Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота.

Группировку ЧФ в Черном море усилили на время маневров НАТО

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