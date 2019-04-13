Армия и оружие

Группировку ЧФ в Черном море усилили на время маневров НАТОРоссийская газета 03:50

Группировка кораблей Черноморского флота была усилена во время учений НАТО Sea shield - 2019 ("Морской щит - 2019"). Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота.
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В акватории Чёрного моря проходят учения войск ЮВО

RT на русском06:57

Корабли ЧФ провели боевую тренировку во время учений НАТО

Газета.Ru04:05

Черноморский флот назвал маневры НАТО «хорошим подспорьем» для своих учений

ТАСС11 апреля в 03:25

Ракетные катера усилили группировку Черноморского флота РФ

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Расчеты ЗРК С-400 «Триумф» приняли участие в учениях в Крыму

ТК Звезда02:30

На Черноморском флоте назвали учения НАТО «хорошим подспорьем»

РИА Новостивчера в 23:08

Черноморский флот назвал учения НАТО хорошим фоном для своих маневров

РБК03:38
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 10:21, Ашберн
Политика

Капитан парусника «Седов»: разум победит, мы обязательно встретимся

Барк "Седов", которому МИД Эстонии без объяснения причин отказал в заходе в Таллинн, продолжает свой юбилейный, 100-й по счету рейс, и сейчас направляется в польский город Гдыня, сообщил в эксклюзивном интервью Sputnik Эстония капитан парусника Евгений Ромашкин.
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Происшествия

Известный правозащитник Пятницкий устроил стрельбу в Москве

Ранее сообщалось, что в Москве семь человек задержали за стрельбу в офисе.
Обновлено в 07:11
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ЦСКА дома вдесятером проиграл «Оренбургу»

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Опубликовано видео с места взрыва у посольства России в Киеве

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Происшествия

Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика

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Политика

Лавров заявил о готовности выстраивать сотрудничество с Евросоюзом

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Обновлено в 08:37
Происшествия

Япония выразила протест США из-за убийства морпехом женщины на Окинаве

Япония выразила протест США из-за информации об убийстве японки на острове Окинава американским военнослужащим, который впоследствии покончил с собой.
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Обновлено в 09:06
Происшествия

В РУСАДА рассказали о возбуждении дела о хищении бюджетных средств

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) подтвердил информацию о возбуждении уголовного дела о хищении бюджетных средств сотрудниками организации.
Обновлено в 07:47
Происшествия

В Лондоне рядом с посольством Украины произошла стрельба

Британская полиция получила сообщения о стрельбе недалеко от посольства Украины в Лондоне, об этом сообщает Express.
Обновлено в 09:54
Хоккей

Панарин помог «Коламбусу» выиграть второй матч серии у «Тампы»

Обновлено вчера в 21:44
Спорт

Гимнаст Аблязин завоевал золото в упражнении на кольцах на ЧЕ

Обновлено в 09:54
Армия и оружие

Появилось видео взлета Су-27СМ во время ливня

Российские истребители Су-27СМ продемонстрировали взлет во время сильного ливня в рамках тренировки на фоне учений НАТО в Черном море.
Обновлено в 06:43
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Опубликованы все характеристики и официальные изображения бюджетного смартфона Honor 8S

Honor 8S базируется на такой же бюджетной, как и он сам, однокристальной платформе MediaTek Helio A22 с восьмиядерным CPU ARM Cortex-A53 частотой до 2,0 ГГц.
Обновлено в 00:45
Шоу-бизнес

Собчак отреагировала на критику Ахеджаковой спектакля Богомолова

Обновлено в 05:47
Армия и оружие

В Одессу прибыли 35 американских боевых машин Hummer

Министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что в Одессу прибыли 35 американских боевых машин Hummer, которые будут направлены для боевых подразделений в Донбассе.
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Квят: «Провел лучшую квалификацию в этом сезоне»

Машина неплохо себя проявила, есть потенциал для роста, хотя провели сильную квалификацию. Считаю ее лучшей в этом сезоне.
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Финансы

Силуанов: Россия создает экономику с опорой на собственные силы

Россия создала большие резервы, бюджет в плюсе, страна не нуждается в заимствованиях — в общем, подготовились к любому сценарию, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 02:45
Гаджеты

Названы самые продаваемые устройства Apple

Сеть монобрендовых магазинов техники Apple Сsтоrе проанализировала продажи устройств Apple за I квартал 2019 года.
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Политика

Лавров: «Блицкриг» США в Венесуэле провалился

Властям США не удался их «блицкриг» по свержению в Венесуэле законной власти, но Вашингтон не оставляет попыток свергнуть законного президента Боливарианской республики Николаса Мадуро.
Обновлено в 08:54
Происшествия

При взрыве на заводе в Лисичанске на Украине погибла женщина

Один человек погиб при взрыве технологического оборудования в цехе на Лисичанском желатиновом заводе, сообщает Главное управление государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.
Обновлено в 06:15
Происшествия

В Тюмени отменен режим контртеррористической операции

Сегодня утром в Тюмени отменен режим контртеррористической операции. Напомним, что были уничтожены двое боевиков.
Обновлено в 02:57
Космос

ЦПК ответил на заявление ученого РАН о бесполезности космонавтов

Ранее в эфире "Говорит Москва" научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев заявил, что человек в космосе не нужен, поскольку все открытия делают роботы.
Обновлено вчера в 11:59
Общество

Заместители мэра Москвы отчитались о своих доходах за 2018 год

Заместители мэра Москвы и главы столичных департаментов отчитались о своих доходах за 2018 год.
Обновлено вчера в 15:10
Хоккей

ЦСКА — Авангард 2:0 (1-й период)

Обновлено вчера в 18:35
Общество

В Шерегеше побит рекорд по спуску с горы в купальниках

На фестивале Grelka, который проводится в поселке Шерегеш у подножья горы Зеленая установлен рекорд по массовому спуску в купальниках.
Обновлено в 09:10
Спорт

Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:45
Армия и оружие

В США рассказали о российской «суперпуле», которая оставит позади орудия НАТО

Информационный портал The National Interest рассказал о новой «пластмассовой суперпуле» России, которая позволит сделать российские комплексы более скорострельными по сравнению с орудиями НАТО.
Обновлено в 06:21
Армия и оружие

Немецкий журналист назвал С-400 «кошмаром для НАТО»

Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 являются одной из самых мощных систем ПВО в мире, при этом для Москвы они – "бестселлер", в то время как для НАТО – "кошмар".
Обновлено вчера в 19:08
Авто

Медведев утвердил правила тюнинга авто в России

Появился документ, за подписью премьер-министра РФ, регламентирующий правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено вчера в 03:57
Как работают Яндекс.Новости?
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