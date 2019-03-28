Армия и оружие
Группировка кораблей НАТО зашла в Черное мореПрофиль вчера в 12:53
Боевые корабли НАТО в составе Второй военно-морской группы вошли в акваторию Черного моря. Первые корабля соединения вошли в Черное море в районе 19:00 мск. В данный момент они двигаются курсом на север, передает 28 марта «Интерфакс» со ссылкой на источники.
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