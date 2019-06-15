Группа журналистов попала под обстрел ВСУ на окраине ДонецкаRT на русском 16:20

Под огонь попали корреспонденты News front, РИА Новости и независимые журналисты. Их сопровождали представители пресс-службы народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики. Журналисты снимали последствия предыдущего обстрела на улице Шевченко, 61.

с чего всё началось

«Группа журналистов, в состав которой входили представители News front, РИА Новости и независимые журналисты, совместно с представителями пресс-службы Народной милиции ДНР попали под миномётный обстрел со стороны вооружённых формирований Украины в посёлке Александровка», — сообщили РИА Новости.

Группа журналистов попала под обстрел ВСУ на окраине Донецка

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