Армия и оружие
Группа журналистов попала под обстрел ВСУ на окраине ДонецкаRT на русском 16:20
«Группа журналистов, в состав которой входили представители News Front, РИА Новости и независимые журналисты, совместно с представителями пресс-службы Народной милиции ДНР попали под миномётный обстрел со стороны вооружённых формирований Украины в посёлке Александровка», — сообщили РИА Новости.
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Под огонь попали корреспонденты News front, РИА Новости и независимые журналисты. Их сопровождали представители пресс-службы народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики. Журналисты снимали последствия предыдущего обстрела на улице Шевченко, 61.РИА Новости15:42
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Военкор News Front: Боевики ВСУ могли целенаправленно вести огонь по журналистам
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