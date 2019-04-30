Политика
Группа военных попыталась устроить переворот в ВенесуэлеВести.Ru 08:27
Слезоточивый газ был применен неподалеку от авиабазы "Карлота", где лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал граждан и военных выступить против правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
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Политика
Власти Венесуэлы сообщили о попытке военного переворота
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