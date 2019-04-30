Политика

Группа военных попыталась устроить переворот в ВенесуэлеВести.Ru 08:27

Слезоточивый газ был применен неподалеку от авиабазы "Карлота", где лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал граждан и военных выступить против правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
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В Венесуэле произошла перестрелка между оппозицией и правительственными войсками

Комсомольская правда10:34

В Каракасе начались столкновения с использованием слезоточивого газа

Интерфакс08:36

Противоречивая информация приходит из Венесуэлы

Эхо Москвы12:30

Очевидцы сообщают о стрельбе на митинге Гуайдо

Газета.Ru08:50

Гуаидо объявил о начале финальной фазы операции «Свобода»

РИА Новости07:01

Президент Колумбии призвал народ Венесуэлы отказаться от поддержки Мадуро

ТАСС08:42

Рядом с местом выступления Гуаидо в Каракасе распылён слезоточивый газ

RT на русском07:10
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 12:49, Ашберн

Литва окажет Венесуэле гуманитарную помощь

КП - Северная Европа07:47
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 12:49, Ашберн
Политика

Порошенко и Зеленский договорились встретиться

Действующий украинский лидер Пётр Порошенко и избранный президент страны Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора договорились о встрече.
Обновлено в 12:12
Финансы

Доллар превысил 65 рублей впервые с 8 апреля

Доллар США на Московской бирже поднялся выше 65 руб. впервые с 8 апреля, евро также ускорил рост на последних торгах месяца перед майскими праздниками.
Обновлено в 12:27
Политика

Власти Венесуэлы сообщили о попытке военного переворота

Обновлено в 08:26
Общество

Суд лишил соведущего «Вечернего Урганта» водительских прав

Обновлено в 10:48
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»

Инцидент с грязной нефтью в трубопроводе «Дружба» наносит России очень серьёзный экономический и имиджевый ущерб, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым.
Обновлено в 09:24
Политика

Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону Ливию и Сирию.
Обновлено в 12:22
Хоккей

Марков и еще семь игроков покинули клуб КХЛ «Ак Барс»

Обновлено в 11:39
Армия и оружие

Йошкар-Олинское соединение РВСН перевооружено на комплексы «Ярс»

Обновлено в 11:40
Политика

В Норвегии поймали белуху с оборудованием из Петербурга

Обновлено вчера в 02:00
Шоу-бизнес

Алсу впервые после скандала на шоу «Голос. Дети» вышла в свет

Певица рассказала, что ей и Алсу выпала честь присутствовать на общем собрании Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.
Обновлено в 02:09
Политика

Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона и подумать о России

Ранее, 25 апреля, Национальная мясная ассоциация, в которую входят крупнейшие производители мяса и мясных изделий, в том числе «Мираторг», обратилась к вице-премьеру Алексею Гордееву с предложением запретить частным лицам ввозить в Россию молочную и мясную продукцию из-за рубежа для личного использования.
Обновлено в 07:15
Общество

РКН оштрафовал самарское издание за отсутствие новостей в выходные

Сетевому изданию «Парк Гагарина» предъявили штраф в 10 тысяч рублей, потому что в свидетельстве о регистрации СМИ журналисты указали, что периодичность выхода новостей у них ежедневная, но РКН заметил, что на выходных на их сайте не было публикаций.
Обновлено в 11:09
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy S10 5G загорелся и взорвался

Обновлено в 04:24
Происшествия

Участник банды Басаева получил 13 лет

13 лет колонии строгого режима за участие в мятеже в Дагестане в 1999 году получил участник банды Шамиля Басаева и Хаттаба Ризван Муласанов.
Обновлено в 11:28
Авто

«АвтоВАЗ» впервые за 10 лет получил чистую прибыль

«АвтоВАЗ» получил в 2018 г. 5,86 млрд руб. чистой прибыли против убытка в 9,66 млрд руб. годом ранее.
Обновлено в 09:25
Энергетика

«Газпром» допустил задержку в строительстве «Северного потока-2»

Заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности российского "Газпрома" Дмитрий Хандога заявил, что трубопровод "Северный поток – 2" может быть построен позже намеченного срока.
Обновлено в 04:57
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 мая 2019 года

С 1 мая 2019 года в жизни россиян многое изменится.
Обновлено вчера в 02:53
Кино

«Мстители: Финал» установили рекорд сборов за один день в России

Примечательно, что за первый день «Финал» уже собрал больше денег, чем «Миллиард» за неполные две недели проката — касса последнего на сегодня составляет 287 млн рублей.
Обновлено вчера в 13:53
Политика

Депутат Рады заявил, что Зеленский мог попасть под внешнее управление

Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что избранный президент Украины Владимир Зеленский мог попасть под внешнее управление.
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На смартфон Samsung Galaxy S8 сфотографировали планету Сатурн

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Футбол

Монпелье - ПСЖ: где смотреть матч

Во вторник "Монпелье" и "ПСЖ" сыграют матч 34-го тура, перенесенный из-за финала Кубка Франции.
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Шоу-бизнес

Алла Пугачева поздравила Филиппа Киркорова с днем рождения

Алла Пугачева поздравила своего бывшего мужа, Филиппа Киркорова, с днем рождения. Она посвятила этому событию пост в Instagram.
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Наука

Армия Индии объявила об обнаружении следов снежного человека

Экспедиция, состоящая из альпинистов-военнослужащих индийской армии, обнаружила в Гималаях следы йети, сообщает Минобороны Индии.
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«Авангард» договорился о контракте с форвардом «Колорадо»

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Стали известны доходы директора ФСБ за 2018 год

На сайте Федеральной службы безопасности (ФСБ) России опубликовали декларацию о доходах за 2018 год главы ведомства Александра Бортникова.
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Участница конкурса «Мисс Франция» погибла в ДТП с трактором

Участница конкурса красоты «Мисс Франция» Моргана Роллан погибла в ДТП с участием трактора.
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Общество

ЕСПЧ вынес первое решение по акции «Он вам не Димон»

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NASA приготовилось к столкновению Земли с астероидом

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Минпромторг РФ опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant.
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Михаил Бабич ближайшее время будет отозван с должности посла РФ в Белоруссии, заявил "Интерфаксу" источник в комитете Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.
Обновлено в 10:20
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