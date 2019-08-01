Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.

Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море

Политика В МЧС отреагировали на предложение Трампа о помощи Напомним, накануне президент США Дональд Трамп предложил российскому коллеге Владимиру Путину помощь для борьбы с лесными пожарами в Сибири.

Транспорт Александр Высокинский утвердил проект трамвайной линии в Академическом Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил проекты планировки и межевания территории для строительства трамвайной линий в микрорайон Академический.

Общество В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.

Экономика Работающим пенсионерам пересчитают пенсии Пенсионный фонд России (ПФР) 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, работающим в 2018 году, передает РИА "Новости".

Происшествия Задержан второй подозреваемый в убийстве активистки Елены Григорьевой Следователи задержали второго подозреваемого в убийстве активистки Елены Григорьевой, тело которой ранее обнаружили в Московском районе Петербурга, сообщили ТАСС в ГСУ СК РФ по городу.

Наука На Курилах нашли масштабные скопления «золота драконов» В лесах заповедника «Курильский» в большом количестве была обнаружена схистостега перистая, которую также называют «золотом драконов», сообщается на сайте заповедника.

Театры Театр на Малой Бронной переедет во Дворец на Яузе в начале января В Театре на Малой Бронной начнется ремонт, в связи с чем труппа 8-9 января переедет во Дворец на Яузе, сообщил художественный руководитель театра Константин Богомолов.

Общество Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".

Происшествия Двух подозреваемых в подготовке теракта в Татарстане арестовали В Татарстане суд арестовал двух подозреваемых в организации террористического акта россиян, которые были сторонниками запрещенной террористической группировки "Исламское государство".

Происшествия В Свердловской области погоня за лихачом завершилась стрельбой В Новоуральске инспекторы ДПС задержали водителя автомобиля ВАЗ, который не остановился по требованию сотрудников полиции и попытался скрыться.

Общество Алибасов передумал судиться с производителем «Крота» Продюсер Бари Алибасов не станет обращаться в суд с иском к производителям средства для прочистки труб «Крот».

Политика В Nord Stream 2 AG прокомментировали возможные санкции США В среду комитет сената США по международным делам проголосовал за принятие законопроекта о санкциях против "Северного потока — 2". Законопроект подготовлен сенатором-республиканцем Тедом Крузом и демократом Джин Шахин.

Общество Число невыездных россиян с начала года увеличилось почти на 1 млн Если на начало года в России было 2,6 млн невыездных должников, то к середине лета (к 1 июля) их число выросло до 3,58 млн, говорится в материалах службы судебных приставов.

Политика Медведев решил проверить версию об умышленных поджогах лесов в Сибири Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре, Следственному комитету и МВД проверить, есть ли связь между лесными пожарами в Сибири и незаконной вырубкой лесов.

Гаджеты На смартфонах Huawei российская ОС «Аврора» появится к концу года Уже не для кого не секрет, что в смартфонах китайской компании может появиться отечественная операционная система.

Общество Школьная задача по математике вызвала споры в Сети Математическая задача школьного уровня вызвала споры в Сети. Пример опубликовал на своей странице в Twitter пользователь pjmdoll.

Армия и оружие Генерал Лейиньш: Россия даже не подозревает о военной мощи Латвии Латвийский бригадный генерал Илмарс Лейиньш в интервью журналу Ir («Есть») заявил, что внимание России нужно отвлекать по самым разным направлениям.

Экономика В Смольном заработал новый Комитет по промышленной политике и торговле В системе исполнительных органов власти Санкт-Петербурга в четверг, 1 августа заработал новый комитет — Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле.

Происшествия На Урале осудили женщину, чей ребенок был найден в гробу у дороги Суд ограничил свободу на один год жительнице Челябинской области, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности своему новорожденному ребенку, тело которого она положила в ящик и оставила у дороги, сообщило в четверг СУСК РФ по региону.

Здоровье Лечение россиян с ВИЧ оказалось под угрозой из-за закупок лекарства Ранее сообщалось, что повторный тендер на поставку препарата против ВИЧ под названием ламивудин вновь сорвался из-за слишком низкой максимальной цены контракта.

Происшествия Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.