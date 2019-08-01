Происшествия

Группа туристов из Петербурга пропала в Белом мореТАСС 04:54

Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.
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Среди пропавших в Белом море туристов есть ребенок

РЕН ТВ06:50

Группа туристов из 10 человек пропала в Белом море

Газета.Ru03:33

Среди 10 туристов, пропавших в Белом море, есть подросток - МЧС

Интерфакс - Россия06:41

В Белом море пропали десять туристов-байдарочников из Петербурга

РИА Новости05:23

Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море

ТАСС04:54

МЧС начало розыск десяти туристов, пропавших в Белом море

Интерфакс04:34

В Белом море пропали десять туристов из Петербурга

РБК05:43
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В МЧС отреагировали на предложение Трампа о помощи

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп предложил российскому коллеге Владимиру Путину помощь для борьбы с лесными пожарами в Сибири.
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Александр Высокинский утвердил проект трамвайной линии в Академическом

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил проекты планировки и межевания территории для строительства трамвайной линий в микрорайон Академический.
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Обучавшиеся эксплуатации F-35 турецкие летчики вернутся из США домой

Турецкие летчики, которые обучались эксплуатации истребителей F-35 в США, вернутся на родину 1 августа.
Обновлено вчера в 12:28
Общество

В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе

Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
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Экономика

Работающим пенсионерам пересчитают пенсии

Пенсионный фонд России (ПФР) 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, работающим в 2018 году, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 09:27
Происшествия

Задержан второй подозреваемый в убийстве активистки Елены Григорьевой

Следователи задержали второго подозреваемого в убийстве активистки Елены Григорьевой, тело которой ранее обнаружили в Московском районе Петербурга, сообщили ТАСС в ГСУ СК РФ по городу.
Обновлено в 06:29
Наука

На Курилах нашли масштабные скопления «золота драконов»

В лесах заповедника «Курильский» в большом количестве была обнаружена схистостега перистая, которую также называют «золотом драконов», сообщается на сайте заповедника.
Обновлено в 02:17
Театры

Театр на Малой Бронной переедет во Дворец на Яузе в начале января

В Театре на Малой Бронной начнется ремонт, в связи с чем труппа 8-9 января переедет во Дворец на Яузе, сообщил художественный руководитель театра Константин Богомолов.
Обновлено в 06:41
Общество

Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян

Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Происшествия

Двух подозреваемых в подготовке теракта в Татарстане арестовали

В Татарстане суд арестовал двух подозреваемых в организации террористического акта россиян, которые были сторонниками запрещенной террористической группировки "Исламское государство".
Обновлено в 04:54
Происшествия

В Свердловской области погоня за лихачом завершилась стрельбой

В Новоуральске инспекторы ДПС задержали водителя автомобиля ВАЗ, который не остановился по требованию сотрудников полиции и попытался скрыться.
Обновлено в 05:07
Общество

Алибасов передумал судиться с производителем «Крота»

Продюсер Бари Алибасов не станет обращаться в суд с иском к производителям средства для прочистки труб «Крот».
Обновлено вчера в 13:28
Политика

В Nord Stream 2 AG прокомментировали возможные санкции США

В среду комитет сената США по международным делам проголосовал за принятие законопроекта о санкциях против "Северного потока — 2". Законопроект подготовлен сенатором-республиканцем Тедом Крузом и демократом Джин Шахин.
Обновлено в 06:16
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В созвездии Гидры обнаружили потенциально живую планету

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Общество

Число невыездных россиян с начала года увеличилось почти на 1 млн

Если на начало года в России было 2,6 млн невыездных должников, то к середине лета (к 1 июля) их число выросло до 3,58 млн, говорится в материалах службы судебных приставов.
Обновлено в 02:52
Политика

Медведев решил проверить версию об умышленных поджогах лесов в Сибири

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре, Следственному комитету и МВД проверить, есть ли связь между лесными пожарами в Сибири и незаконной вырубкой лесов.
Обновлено в 01:05
Политика

Ляшко и Кличко защитят Украину от «зеленой чумы»

Обновлено в 06:37
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На смартфонах Huawei российская ОС «Аврора» появится к концу года

Уже не для кого не секрет, что в смартфонах китайской компании может появиться отечественная операционная система.
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Экономика

Mitsubishi отказалась от инвестиций в проект «Арктик СПГ 2»

Обновлено в 05:51
Общество

Школьная задача по математике вызвала споры в Сети

Математическая задача школьного уровня вызвала споры в Сети. Пример опубликовал на своей странице в Twitter пользователь pjmdoll.
Обновлено в 05:37
Энергетика

«Северный поток-2» даст первый газ до Нового года

"Первый газ поступит к полуночи 31 декабря", - сказал Зеле на пресс-конференции.
Обновлено вчера в 07:13
Армия и оружие

Генерал Лейиньш: Россия даже не подозревает о военной мощи Латвии

Латвийский бригадный генерал Илмарс Лейиньш в интервью журналу Ir («Есть») заявил, что внимание России нужно отвлекать по самым разным направлениям.
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Экономика

В Смольном заработал новый Комитет по промышленной политике и торговле

В системе исполнительных органов власти Санкт-Петербурга в четверг, 1 августа заработал новый комитет — Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле.
Обновлено в 05:59
Происшествия

На Урале осудили женщину, чей ребенок был найден в гробу у дороги

Суд ограничил свободу на один год жительнице Челябинской области, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности своему новорожденному ребенку, тело которого она положила в ящик и оставила у дороги, сообщило в четверг СУСК РФ по региону.
Обновлено в 06:13
Транспорт

Названы города России с самыми плохими дорогами

Обновлено в 05:23
Здоровье

Лечение россиян с ВИЧ оказалось под угрозой из-за закупок лекарства

Ранее сообщалось, что повторный тендер на поставку препарата против ВИЧ под названием ламивудин вновь сорвался из-за слишком низкой максимальной цены контракта.
Обновлено в 06:55
Происшествия

Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных

Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
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Авто

«АвтоВАЗ» поднял цены на весь модельный ряд Lada

Обновлено в 06:15
Здоровье

Симптомом смертоносной болезни оказалось жжение в глазах

Обновлено в 00:24
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Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет

Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.
Обновлено в 00:00
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