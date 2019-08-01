Происшествия
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом мореТАСС 04:54
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 10:05, Ашберн
Политика
Нацгвардия начала патрулировать улицы на Украине
В украинском МВД проинформировал о том, что военные Нацгвардии страны будут заниматься патрулированием улиц с 1 августа.
Обновлено вчера в 22:13
Экономика
Погрузка на сети РЖД в июле осталась на уровне прошлого года
Погрузка на сети Российских железных дорог (РЖД) в июле 2019 года осталась на уровне прошлого года и составила 108 млн т, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 06:48
Футбол
Малком отправился в Санкт-Петербург для завершения трансфера в «Зенит»
Нападающий "Барселоны" Малком вылетел в Санкт-Петербург для завершения перехода в "Зенит", сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 09:32
Политика
Порошенко рассказал о написании Минских соглашений вместе с Меркель
Бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что он был соавтором текста Минских соглашений. Об этом он рассказал "Украинской Правде".
Обновлено в 07:21
Происшествия
Российский альпинист погиб в горах Таджикистана
Обновлено в 09:33
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Культура
Реконструкция старейшего на Северном Кавказе музея во Владикавказе завершится в декабре
Реконструкция Национального музея в Северной Осетии завершится в конце декабря 2019 года.
Обновлено в 09:07
Политика
«Северный поток-2» отреагировал на возможные санкции США
Инициатива сената США ввести санкции против строительства трубопровода «Северный поток-2» пока никак не повлияла на реализацию проекта.
Обновлено в 08:08
Общество
Алексиевич совершила каминг-аут
Обновлено в 04:05
Общество
Какие изменения придут в жизнь россиян с августа 2019 года
Сегодня, 1 августа, начнут перерасчитывать пенсию для работающих пенсионеров.
Обновлено вчера в 23:04
Футбол
Семак рассказал о подготовке к матчу с «Краснодаром»
Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак рассказал на пресс-конференции, как команда готовится к матчу 4-го тура премьер-лиги с «Краснодаром».
Обновлено в 06:41
Здоровье
Американский эксперт рассказала, как защититься от рака легких
Мужчины в группе риска Кауэл рассказала, что рак легких и рак груди являются ведущими видами рака во всем мире с точки зрения количества новых случаев.
Обновлено вчера в 21:06
Экономика
Россия оспорит требование «Нафтогаза» о возмещении убытков из-за Крыма
Россия планирует оспорить оценку убытков в $5,2 млрд, представленную «Нафтогазом Украины» по делу о потере активов в Крыму.
Обновлено вчера в 18:35
Политика
Саперы ВСУ начали разминировать территорию у моста в Станице Луганской
Украинские саперы начали разминировать территорию, прилегающую к мосту в районе пункта пропуска «Станица Луганская», сообщили в администрации поселка.
Обновлено в 06:12
Общество
Налоговая решила проверить телеканал «Дождь»
Налоговая инспекция обратилась к телеканалу «Дождь» для проверки факта уплаты налога на прибыль в 2016–2018 годы.
Обновлено в 09:40
Армия и оружие
Украинские силовики открыли огонь по позициям ЛНР
Обновлено в 09:05
Происшествия
Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов
Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.
Обновлено в 08:51
Происшествия
Полицейские остались без премий за разгон митинга в Москве
Сотрудникам правоохранительных органов не выплатят премий за обеспечение общественного порядка на несанкционированной акции «За честные выборы», прошедшей в Москве 27 июля.
Обновлено в 09:22
Происшествия
Бастрыкин отправил в Сибирь следователей для выяснения причин пожаров
«Бастрыкин для оказания практической помощи в установлении причин и условий, способствовавших возникновению и масштабному распространению огня, направил сотрудников центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации в пожароопасные регионы», — указывается в заявлении.
Обновлено в 03:40
Здоровье
Новые инкубаторы в перинатальном центре Крыма помогли спасти уже 20 детей
За первый месяц использования новых инкубаторов в республиканском перинатальном центре спасено 20 младенцев с экстремально низкой и очень низкой массой тела.
Обновлено в 09:58
Авто
АвтоВАЗ поднял цены на все модели Lada
Обновлено в 04:49
Хоккей
Овечкин намекнул на завершение карьеры
Обновлено в 09:26
Армия и оружие
Шойгу приказал ввести надбавки в половину оклада ряду контрактников
Военнослужащие контрактной службы с первого по четвертый тарифный разряд с 1 сентября начнут получать ежемесячные надбавки в половину размера своего оклада.
Обновлено в 07:08
Политика
Против Порошенко завели дело о хищениях в армии
На Украине Государственное бюро расследований (ГБР) возбудило новое дело против бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 05:08
Технологии
Мультикалиберное модульное стрелковое оружие разработают в РФ
В РФ создадут мультикалиберное модульное оружие. В настоящее время имеется несколько видов подобных стрелковых систем.
Обновлено в 07:54
Здоровье
Лечение россиян с ВИЧ оказалось под угрозой из-за закупок лекарства
Ранее сообщалось, что повторный тендер на поставку препарата против ВИЧ под названием ламивудин вновь сорвался из-за слишком низкой максимальной цены контракта.
Обновлено в 06:55
Происшествия
Водитель кроссовера погиб в массовом ДТП в Челябинской области
1 августа в Аргаяшском районе произошло ДТП с участием четырех автомобилей, в котором погиб 37-летний водитель кроссовера.
Обновлено в 06:29