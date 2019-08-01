Происшествия

Группа туристов из Петербурга пропала в Белом мореТАСС 04:54

Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.
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