Группа российских военных специалистов покинула ВенесуэлуNews.ru 14:00

"Самолет Ил-62, который везет российских техников, находившихся в Венесуэле в течение последних месяцев в рамках технической помощи, которую оказывает Россия по контрактам в военно-технической сфере с Венесуэлой, вылетает из Каракаса в Москву 26 июня", - говорится в сообщении посольства.

с чего всё началось

Посольство Российской Федерации в Каракасе заявило о завершении деятельности группы российских военных специалистов на территории Венесуэлы. Российские техники находились в стране с весны 2019 года, на протяжении трёх последних месяцев.

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