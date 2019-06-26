Армия и оружие
Группа российских военных специалистов покинула ВенесуэлуNews.ru 14:00
Посольство Российской Федерации в Каракасе заявило о завершении деятельности группы российских военных специалистов на территории Венесуэлы. Российские техники находились в стране с весны 2019 года, на протяжении трёх последних месяцев.
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с чего всё началось
"Самолет Ил-62, который везет российских техников, находившихся в Венесуэле в течение последних месяцев в рамках технической помощи, которую оказывает Россия по контрактам в военно-технической сфере с Венесуэлой, вылетает из Каракаса в Москву 26 июня", - говорится в сообщении посольства.РИА Новости12:40
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