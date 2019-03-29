Армия и оружие
Группа кораблей НАТО вошла в Черное мореРБК вчера в 14:28
Ранее в канадском посольстве на Украине сообщили, что «Торонто» и «Санта Мария» после патрулирования Черного моря прибудут в порт Одессы. Это не первый визит кораблей НАТО в Черное море за последние несколько месяцев.
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Космос
Рогозин подтвердил просьбу НАСА перенести запуск «Союза» к МКС
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Кино
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Начиная с 1954 года ученым удалось найти тройки кубов для всех таких чисел меньших ста, кроме двух: 33 и 42.
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Политика
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Шоу-бизнес
Любовница режиссера Станислава Говорухина борется за его наследство
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Авто
Aurus выпустит гоночный автомобиль
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Авто
Volvo запустит сервис длительной аренды автомобилей в России
Что еще известно: Компания предложит по подписке ограниченную партию автомобилей Volvo XC60, подтвердил директор по корпоративным коммуникациям и мероприятиям Volvo Cars Антон Свекольников.
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Энергетика
Трамп призвал ОПЕК увеличить добычу нефти
Президент США Дональд Трамп вновь призвал страны ОПЕК увеличить добычу нефти.
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Минобороны считает, что сотовым операторам рано передавать в пользование частоты для развертывания связи пятого поколения (диапазон 3,4–3,8 ГГц).
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Общество
Подсветку Кремля погасят в «Час Земли»
Подсветка Кремля и ещё более 2 тысяч зданий Москвы погаснет в ходе международной экологической акции "Час Земли" в субботу в 20.30, сообщает Всемирный фонд дикой природы (WWF) России.
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Происшествия
Вооруженный солдат сбежал из воинской части в Тверской области
Солдат с оружием сбежал с территории воинской части в Тверской области.
Обновлено в 01:53
Происшествия
Работа аэропорта Сиднея возобновлена
Обновлено вчера в 23:31
Политика
Вступили в силу законы о фейковых новостях и неуважении к власти
В России с 29 марта вступили в силу законы о наказаниях за фейковые новости, а также за оскорбление общества, государства и госсимволов.
Обновлено вчера в 18:19
Авто
Хорошую новость сообщили тем, кто хочет авто из Японии
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Политика
Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в «поддержку» Зеленского
Обновлено вчера в 21:09
Политика
Зампред правительства Хабаровского края подала в отставку
Заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Наталья Пудовкина подала заявление об отставке и покинет пост 1 апреля.
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Обновлено 27 марта в 06:10
Общество
OCCRP рассказал об испанской недвижимости окружения главы «Ростеха»
Одними из обладателей двух вилл в СʼАгаро, по данным журналистов, стали Дмитрий и Юлия Артяковы — сын и невестка бывшего губернатора Самарской области Владимира Артяков, который сейчас работает заместителем Чемезова.
Обновлено вчера в 13:27
Наука
Назван неожиданный побочный эффект пробиотиков
По словам ученых, не стоит полностью отказываться от терапии пробиотиками, но важно определить возможные побочные эффекты.
Обновлено 27 марта в 06:36
Путешествия
Компания «Аврора» перешла на летнее расписание
В летнее расписание авиакомпании включены социально значимые ежедневные рейсы из Южно-Сахалинска в Оху, Южно-Курильск, Курильск, а также в Ноглики (четыре раза в неделю) и в Шахтерск (три раза в неделю).
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Происшествия
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Экономика
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Предполагается, что 10% от общей выручки Toyota в РФ — примерно 1 трлн руб. за весь срок контракта — будет идти от экспорта.
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Происшествия
Экс-следователя заочно арестовали по делу о вымогательстве взятки
Пресненский суд Москвы в четверг заочно арестовал экс-старшего следователя по особо важным делам управления по Центральному административному округу московского главка СК России Марию Слезкину по делу о покушении на получение взятки в 2 миллиона евро, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Армия и оружие
Транспортник Ил-112В получил разрешение на первый полет
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ПАО "Ил", было получено разрешение на полет новейшего военно-транспортного самолета Ил-112В.
Обновлено вчера в 09:50
Хоккей
«Салават Юлаев» начинает серию финала Востока в Балашихе
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Футбол
Габулов рассказал, каково работать министром спорта
Бывший вратарь сборной России по футболу Владимир Габулов, занимающий пост министра спорта Северной Осетии, рассказал о том, как ему дается новая работа.
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