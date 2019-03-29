Армия и оружие

Группа кораблей НАТО вошла в Черное мореРБК вчера в 14:28

Ранее в канадском посольстве на Украине сообщили, что «Торонто» и «Санта Мария» после патрулирования Черного моря прибудут в порт Одессы. Это не первый визит кораблей НАТО в Черное море за последние несколько месяцев.
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Опубликовано видео прохода кораблей НАТО в Черное море

Интерфакс01:19

Появилось видео прохода кораблей НАТО в Черное море

Газета.Ruвчера в 22:40

Боевые корабли НАТО вошли в Черное море

РЕН ТВвчера в 12:40

Обнародованы фото захода кораблей НАТО в Черное море

Московский Комсомолецвчера в 20:30

Опубликовано видео прохода кораблей НАТО в Черное море

РИА Новостивчера в 20:22

Появились фотографии боевых кораблей НАТО в Черном море

ФАНвчера в 14:32

Появилось видео прохода кораблей НАТО в Чёрное море

RT на русскомвчера в 21:32
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Космос

Рогозин подтвердил просьбу НАСА перенести запуск «Союза» к МКС

Обновлено в 01:46
Кино

Лунгин прокомментировал ситуацию с его фильмом «Братство»

Обновлено 27 марта в 11:32
Политика

Тимошенко не намерена собирать майдан в случае поражения на выборах

В случае поражения на президентских выборах Юлия Тимошенко не намерена устраивать переворот.
Обновлено в 00:31
Политика

Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливе

Украинский олигарх Игорь Коломойский возложил на президента страны Петра Порошенко ответственность за ноябрьский конфликт в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 16:25
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Математик сложил число 33 из тройки кубов

Начиная с 1954 года ученым удалось найти тройки кубов для всех таких чисел меньших ста, кроме двух: 33 и 42.
Обновлено вчера в 05:56
Политика

«Коммерсант»: Путин выступил против строительства ВСМ в сторону Казани

Владимир Путин не одобрил строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Железнодорожный — Гороховец, которая должна была стать первым участком проекта Москва — Казань, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 23:27
Шоу-бизнес

Любовница режиссера Станислава Говорухина борется за его наследство

Любовница режиссера Станислава Говорухина актриса Анастасия Мартцинковская решила через суд побороться за наследство кинематографиста.
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Авто

Mazda пересмотрела комплектации седана Mazda 6

С марта флагманский седан Mazda продается в обновленных комплектациях, лишившись механической коробки передач даже в базовой версии.
Обновлено в 02:12
Авто

Aurus выпустит гоночный автомобиль

Загадочное тизерное видео, раскрывающее часть кузова спортивного болида, появилось на официальной странице компании в социальной сети «ВКонтакте».
Обновлено вчера в 02:27
Авто

Volvo запустит сервис длительной аренды автомобилей в России

Что еще известно: Компания предложит по подписке ограниченную партию автомобилей Volvo XC60, подтвердил директор по корпоративным коммуникациям и мероприятиям Volvo Cars Антон Свекольников.
Обновлено вчера в 21:33
Энергетика

Трамп призвал ОПЕК увеличить добычу нефти

Президент США Дональд Трамп вновь призвал страны ОПЕК увеличить добычу нефти.
Обновлено вчера в 09:07
Политика

Минобороны отказалось передавать операторам частоты для 5G

Минобороны считает, что сотовым операторам рано передавать в пользование частоты для развертывания связи пятого поколения (диапазон 3,4–3,8 ГГц).
Обновлено вчера в 15:40
Общество

Подсветку Кремля погасят в «Час Земли»

Подсветка Кремля и ещё более 2 тысяч зданий Москвы погаснет в ходе международной экологической акции "Час Земли" в субботу в 20.30, сообщает Всемирный фонд дикой природы (WWF) России.
Обновлено в 00:21
Происшествия

Вооруженный солдат сбежал из воинской части в Тверской области

Солдат с оружием сбежал с территории воинской части в Тверской области.
Обновлено в 01:53
Происшествия

Работа аэропорта Сиднея возобновлена

Обновлено вчера в 23:31
Шоу-бизнес

Звезда Дома-2 Виктория Карасева учится жить с остатками здоровья

Обновлено в 01:38
Политика

Вступили в силу законы о фейковых новостях и неуважении к власти

В России с 29 марта вступили в силу законы о наказаниях за фейковые новости, а также за оскорбление общества, государства и госсимволов.
Обновлено вчера в 18:19
Авто

Хорошую новость сообщили тем, кто хочет авто из Японии

Обновлено вчера в 14:00
Политика

Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в «поддержку» Зеленского

Обновлено вчера в 21:09
Политика

Зампред правительства Хабаровского края подала в отставку

Заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Наталья Пудовкина подала заявление об отставке и покинет пост 1 апреля.
Обновлено в 01:24
Общество

Врачи из роддома в Башкирии увольняются, посмеявшись над зарплатами

Врачи и медсестры роддома в башкирском Салавате, которые попали в поле зрения СМИ после видеоролика, начали увольняться, пишет «МК».
Обновлено 27 марта в 06:10
Общество

OCCRP рассказал об испанской недвижимости окружения главы «Ростеха»

Одними из обладателей двух вилл в СʼАгаро, по данным журналистов, стали Дмитрий и Юлия Артяковы — сын и невестка бывшего губернатора Самарской области Владимира Артяков, который сейчас работает заместителем Чемезова.
Обновлено вчера в 13:27
Наука

Назван неожиданный побочный эффект пробиотиков

По словам ученых, не стоит полностью отказываться от терапии пробиотиками, но важно определить возможные побочные эффекты.
Обновлено 27 марта в 06:36
Путешествия

Компания «Аврора» перешла на летнее расписание

В летнее расписание авиакомпании включены социально значимые ежедневные рейсы из Южно-Сахалинска в Оху, Южно-Курильск, Курильск, а также в Ноглики (четыре раза в неделю) и в Шахтерск (три раза в неделю).
Обновлено вчера в 19:05
Происшествия

Михаила Абызова прослушивали два года до ареста

ФСБ разрабатывала экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова по меньшей мере два года, узнал РБК.
Обновлено вчера в 19:00
Экономика

Toyota вписалась в специнвестконтракт

Предполагается, что 10% от общей выручки Toyota в РФ — примерно 1 трлн руб. за весь срок контракта — будет идти от экспорта.
Обновлено вчера в 18:24
Происшествия

Экс-следователя заочно арестовали по делу о вымогательстве взятки

Пресненский суд Москвы в четверг заочно арестовал экс-старшего следователя по особо важным делам управления по Центральному административному округу московского главка СК России Марию Слезкину по делу о покушении на получение взятки в 2 миллиона евро, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено вчера в 15:25
Армия и оружие

Транспортник Ил-112В получил разрешение на первый полет

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ПАО "Ил", было получено разрешение на полет новейшего военно-транспортного самолета Ил-112В.
Обновлено вчера в 09:50
Хоккей

«Салават Юлаев» начинает серию финала Востока в Балашихе

Обновлено вчера в 23:58
Футбол

Габулов рассказал, каково работать министром спорта

Бывший вратарь сборной России по футболу Владимир Габулов, занимающий пост министра спорта Северной Осетии, рассказал о том, как ему дается новая работа.
Обновлено в 01:58
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