Экономика
ГК «Регион» приобрела страховую компанию «Сургутнефтегаз»ТАСС 05:54
Группа компаний "Регион" приобрела 100% страховой компании "Сургутнефтегаз", говорится в сообщении ГК.
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Транспорт
Трамвай ближайшего будущего покажут на «Иннопроме»
Обновлено в 08:23
Происшествия
Жертвами паводка в Иркутской области стали уже 20 человек
Число погибших в результате наводнений в Иркутской области достигло 20. Поисково-спасательные работы в регионе продолжаются.
Обновлено в 07:07
Происшествия
В Сети появились имена и фото всех погибших подводников
Мурманский храм "Спас-на-Водах" опубликовал имена моряков-подводников, которые погибли при пожаре на глубоководном научно-исследовательском аппарате Военно-морского флота России в Баренцевом море.
Обновлено в 08:15
Происшествия
Марш в поддержку сестер Хачатурян не разрешили в Москве
Московская мэрия отказалась давать официальное разрешение на проведение марша в поддержку сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца.
Обновлено в 11:35
Общество
Аршавин официально развелся с женой
Российский футболист Андрей Аршавин официально развелся с супругой Алисой Аршавиной.
Обновлено в 10:57
Политика
Шойгу распорядился вернуть в строй глубоководный аппарат после пожара
«Шойгу поставил задачу командованию флота совместно с представителями промышленности в кратчайшие сроки выработать и реализовать меры по скорейшему восстановлению и возвращению в строй глубоководного аппарата», — цитирует сообщение Минобороны «РИА Новости».
Обновлено в 11:31
Происшествия
Мать и отец в Ленобласти изнасиловали свою дочь
«Отец изнасиловал дочь, а женщина содействовала совершению данного преступления» - говорится в сообщении СК.
Обновлено в 11:06
Общество
Создатели КВН начали судебный процесс против Маслякова
Как стало известно Super, в суд по интеллектуальным правам города Москвы поступил иск с требованием оспорить незаконное присвоение товарного знака «КВН» у фирмы Александра Маслякова «АМИК».
Обновлено в 09:46
Энергетика
Силуанов рассказал о компенсации удорожания авиатоплива
Правительство предлагает вводить отрицательные акцизы на авиакеросин, если его цена будет влиять на авиабилеты, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на встрече президента РФ Владимира Путина с правительством.
Обновлено в 09:59
Общество
Кинолог назвал лучшие породы собак для пожилых людей
Обновлено в 06:41
Политика
Суд в Киеве объявил перерыв по делу Вышинского до 15 июля
Обновлено в 10:34
Политика
В Раду Украины внесли законопроект о запрете мата в публичных речах
Нардеп Ольга Богомолец внесла в Верховную раду Украины законопроект «О противодействии сквернословию» («дематюкация языка» — формулировка в документе), устанавливающий штрафы за использование нецензурной лексики в публичных выступлениях.
Обновлено в 08:49
Политика
В ПАСЕ прокомментировали отзыв Украиной приглашений наблюдателям
Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье оценила решение Украины отозвать приглашение наблюдателям на выборах в Верховную раду 21 июля.
Обновлено в 08:55
Религия
Священный синод РПЦ впервые соберется на Валааме
Обновлено в 10:55
Политика
Путин освободил от должностей трех генералов
Президент Владимир Путин освободил от должностей трех генералов.
Обновлено в 10:45
Политика
Слуцкий допустил отказ от оплаты долга России перед ПАСЕ за два года
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что было бы «совершенно естественным» не платить за то время, когда российская делегация не принимала участие в работе ПАСЕ.
Обновлено в 10:04
Происшествия
В Кургане 7-летний ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
В Кургане семилетний ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона - сообщается, что мальчик поставил его на подзарядку, после чего устройство воспламенилось.
Обновлено в 07:41
Происшествия
Погибший на секретной подлодке брянец с детства мечтал быть моряком
Погибший на секретной подлодке 37-летний уроженец Почепа Дмитрий Соловьёв с детства мечтал быть моряком, сообщает телеканал «Городской» со ссылкой на родственников офицера.
Обновлено в 09:43
Спорт
Уайлд продолжит выступать за Россию
Двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд продолжит выступать за Россию. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
Обновлено в 08:32
Футбол
Мусаев не сможет руководить «Краснодаром» в еврокубках
Мурад Мусаев не сможет руководить футбольным клубом "Краснодаром" в матчах еврокубков сезона-2019/20 в качестве главного тренера из-за отсутствия лицензии PRO, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено в 10:44
Политика
В Сети обсуждают видео нападения на российскую семью в Грузии
В Сети обсуждают видеозапись, на которой изображено нападение на автомобиль российской семьи, путешествующей по Грузии.
Обновлено в 04:44
Политика
Зеленская пришла на встречу с политиками в золотистой блузе на молнии
Для официального мероприятия 41-летняя Зеленская выбрала элегантный наряд: брюки с завышенной талией песочного цвета и золотистую атласную блузу с молнией.
Обновлено в 09:24
Гаджеты
Vivo представила новый игровой смартфон по доступной цене
Обновлено в 05:41
Политика
Думе предложили ввести маркировку запрещенных организаций в агрегаторах новостей
В пояснительной записке к поправкам отмечается, что закон обязывает СМИ в сообщениях о таких организациях указывать, что они запрещены, а в отношении новостных агрегаторов такого требования нет, хотя роль этих сервисов в обмене информации в интернете очень высока и их аудитория сравнима с аудиторией СМИ.
Обновлено в 09:29
Футбол
«Манчестер Сити» выкупил Родри у «Атлетико» за 70 млн евро
Обновлено в 11:18
Финансы
ЦБ ищет новые способы оградить россиян от кредитов
Центробанк ищет новые способы ограничения роста потребкредитования.
Обновлено в 10:49
Общество
Определены города с самым высоким ростом зарплат
Сервис для размещения объявлений "Авито" выяснил, в каких регионах России во втором квартале этого года были самые высокие зарплаты, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:23
Происшествия
Икону, пропавшую после пожара в монастыре в Курганской области, нашли
Чудотворная икона Божией Матери найдена после пожара в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре в Курганской области, она сильно пострадала, сообщили РИА Новости в пресс-службе курганской епархии.
Обновлено в 11:23