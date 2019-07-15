Политика

Группа граждан Грузии напала на азербайджанских пограничниковRT на русском 08:49

Группа граждан Грузии нарушила границу с Азербайджаном и совершила нападение на пограничный наряд. Об этом сообщила азербайджанская Госпогранслужба.
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Группа жителей Грузии напала на азербайджанских пограничников

Газета.Ru10:00

На грузино-азербайджанской границе произошел конфликт с пограничниками из-за икон

Дождь09:40

В Азербайджане группу граждан Грузии обвинили в нападении на пограничников

РИА Новости08:44

Баку заявил о нападении группы грузин на азербайджанских пограничников

РБК09:26

МИД Азербайджана потребовал разъяснений у посла Грузии

Sputnik Азербайджан09:25

Посол Грузии в Баку вызван в МИД Азербайджана из-за инцидента на границе

ТАСС09:28

Посла Грузии вызвали в МИД Азербайджана

RT на русском09:05
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Политика

Заседание по делу Вышинского перенесли на 19 июля

Подольский районный суд Киева перенес заседание по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
Обновлено в 09:24
Спорт

Сборная России победила представителей США в финале Лиги наций

Обновлено вчера в 23:14
Политика

Турчинов считает, что майдана без Турчинова Украина не переживёт

Один из руководителей государственного переворота 2014 года на Украине и бывший глава Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов в понедельник, 15 июля, заявил, что третьего за 15 лет майдана Украина не переживёт.
Обновлено в 10:06
Происшествия

Ветеран группы сообщил об увольнении командира «Альфы»

Вице-президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Алексей Филатов назвал "чистой чушью" сообщения о том, что отставка бывшего командира управления "А" Центра специального назначения ФСБ Валерия Канакина связана с делом сотрудников службы, арестованных за разбой.
Обновлено в 09:48
Происшествия

В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек

В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.
Обновлено вчера в 14:31
Транспорт

Движение на Старокубанском кольце в Краснодаре открыто по новой схеме

В ночь с 15 на 16 июля контактную сеть перенастроят и переподключат, с 16 июля троллейбусы также пойдут по-новому, сообщает пресс-служба городской администрации.
Обновлено в 06:48
Происшествия

Адвокат Хачатурян заявил о фальсификации показаний

Адвокат одной из сестер Хачатурян заявил о том, что показания сестер по делу об убийстве их отца могли быть сфальсифицированы в ходе допроса.
Обновлено в 08:42
Политика

В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Лукашенко

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко 17 и 18 июля проведут переговоры и примут участие в пленарном заседании VI Форума регионов, сообщила пресс-служба Кремля.
Обновлено в 09:49
Происшествия

Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми

В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия

СК подтвердил задержание криминального авторитета Шишкана

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила информацию о задержании криминального авторитета Олега Шишканова, известного как Шишкан.
Обновлено в 05:43
Кино

Новым агентом 007 стала темнокожая актриса

Обновлено в 02:49
Происшествия

ФСБ ликвидировала ячейку ИГ в Ростовской области

Обновлено в 07:27
Армия и оружие

Турчинов заявил о способности Украины «снести» Крымский мост за минуты

Обновлено в 09:13
Политика

Не носила платка и обходила проспект Путина. 10 лет назад была убита правозащитница Наталья Эстемирова

Обновлено вчера в 17:46
Происшествия

Кузнецова навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова еще раз навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии, привезла ей сладости, сообщается на сайте омбудсмена.
Обновлено в 03:44
Кино

Ассоциация по развитию детского и молодёжного кино создана в России

Киностудия «Союзмультфильм» учредила Ассоциацию по развитию детского и молодёжного кино.
Обновлено в 06:55
Происшествия

Защитников конституционного строя из ФСБ обвинили в вымогательстве

Сотрудники Управления собственной безопасности ФСБ задержали в Москве двух офицеров Управления по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ (2-я служба), их подозревают в крупном мошенничестве, связанном с конфликтом вокруг гостиницы Moscow Holiday Hotel.
Обновлено в 10:02
Автоспорт

Экипаж Шибалова победил на девятом этапе ралли «Шелковый путь»

Напомним, накануне экипаж Антона Шибалова команды "КАМАЗ-мастер" занял первое место по итогам восьмого этапа ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиков.
Обновлено в 02:48
Музыка

Тереза Мэй вновь станцевала под песню группы ABBA

Обновлено в 05:56
Происшествия

Уголовное дело против Мазурова было возбуждено по заявлению Сбербанка

Дело против председателя совета директоров New Stream («Новый поток»), бывшего владельца Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова связано с обращением Сбербанка, следует из сообщения кредитной организации.
Обновлено в 07:38
Происшествия

В Петербурге вылетевшая на тротуар иномарка врезалась в дерево

По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Rio не справился с управлением, из-за чего машина и оказалась на тротуаре.
Обновлено в 08:56
Происшествия

Погибшие в Подмосковье пилоты оказались инструкторами Путина

Накануне стало известно, что одним из пилотов был глава Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин, который готовил Путина к полету со стерхами в 2011 году, обучая управлению монодельтапланом.
Обновлено в 07:41
Шоу-бизнес

Жена Хабенского опубликовала редкое фото мужа с дочерью

Супруга звезды Ольга Литвинова опубликовала редкий снимок, на котором Хабенский сидит в гамаке на отдыхе, держа на коленях 3-летнюю дочь Сашу.
Обновлено в 04:27
Политика

МИД РФ: Москва и Киев обсуждают обмен украинских моряков

Замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин подтвердил журналистам, что вопрос обмена задержанных в конце прошлого года в Керченском проливе украинских моряков обсуждается, однако отказался детализировать информацию.
Обновлено в 08:57
Здоровье

Эксперты ВОЗ предупредили об избыточном содержании сахара в детском питании в странах ЕС

Как отмечают исследователи, в каждом из магазинов этих городов значительная часть продуктов детского питания позиционировалась в качестве питания для детей в возрасте до шести месяцев и старше.
Обновлено в 10:03
Экономика

Заморозку накопительной части пенсии продлят до 2022 года

Правительство продлило заморозку накопительной части пенсии до 2022 года включительно, следует из материалов Министерства труда и социальной защиты об основных характеристиках бюджета ПФР на 2020-2022 годы (есть в распоряжении РБК).
Обновлено в 10:11
Политика

Названы приблизительные сроки снятия блокады с Крыма и Донбасса

Украинский политолог спрогнозировал снятие Киевом экономической блокады с территорий Крыма и Донбасса.
Обновлено в 04:01
Экономика

«Яндекс.Такси» договорился о покупке активов группы «Везет»

Сервис "Яндекс.Такси" решил купить программное обеспечение и колл-центры группы компаний "Везет", акционеры "Везет" в результате получат до 3,6% акций "Яндекса.Такси" и до $71,5 млн.
Обновлено в 04:19
Политика

Вакарчук резко обогнал Порошенко в парламентской гонке

Партия сторонников вокалиста группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука обогнала по популярности политическую силу бывшего президента Петра Порошенко «Европейская Солидарность».
Обновлено в 09:05
Наука

Портрет Алана Тьюринга украсит новую банкноту Великобритании

Банк Англии принял решение выпустить новую банкноту номиналом в £50.
Обновлено в 09:01
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