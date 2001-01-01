Футбол

Группа фанатов кричала «Хайль Гитлер» на матче Германия — СербияЧемпионат 11:30

Германия — Сербия
1 – 1
Матч завершён
Товарищеские матчи, 20 марта
Стадион «Фольксваген-Арена»
12′
Лука Йович
Кай Хавертц
Марко Ройс
46′
Мануэль Нойер
Марк-Андре тер Штеген
46′
Юлиан Брандт
Леон Горетцка
56′
62′
Сергей Милинкович-Савич
Саша Лукич
63′
Мият Гачинович
Неманья Радонич
Леон Горетцка
69′
70′
Лука Йович
Милан Павков
79′
Дарко Лазович
Андрия Живкович
79′
Мирослав Богосавац
Стефан Митрович
88′
Неманья Максимович
Бранко Йовичич
Лукас Клостерманн
Тило Керер
90′
90′+3′
Милан Павков
Лерой Сане
Нико Шульц
90′+6′
В матче сборных Германии и Сербии три оголтелых парня явно вписались не в тот кружок. Кричали «Хайль, Гитлер» и оскорбляли немецких «сборников». Об этом рассказал в соцсетях немецкий комментатор Андре Фойгт.
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