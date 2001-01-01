Футбол
Группа фанатов кричала «Хайль Гитлер» на матче Германия — СербияЧемпионат 11:30
|12′
Лука Йович
Кай Хавертц
Марко Ройс
|46′
Мануэль Нойер
Марк-Андре тер Штеген
|46′
Юлиан Брандт
Леон Горетцка
|56′
|62′
Сергей Милинкович-Савич
Саша Лукич
|63′
Мият Гачинович
Неманья Радонич
Леон Горетцка
|69′
|70′
Лука Йович
Милан Павков
|79′
Дарко Лазович
Андрия Живкович
|79′
Мирослав Богосавац
Стефан Митрович
|88′
Неманья Максимович
Бранко Йовичич
Лукас Клостерманн
Тило Керер
|90′
|90′+3′
Милан Павков
Лерой Сане
Нико Шульц
|90′+6′
Германия
Расстановка 4‑5‑1
22
Тер Штеген
2
Керер
5
Та
15
Зюле
3
Хальстенберг
18
Горетцка
6
Киммих
11
Ройс
21
Гюндоган
14
Шульц
9
Вернер
1
Дмитрович
2
Рукавина
5
Спаич
4
Миленкович
13
Митрович
7
Живкович
16
Лукич
19
Йовичич
18
Радонич
22
Ляйич
8
Павков
Сербия
Расстановка 4‑5‑1
В матче сборных Германии и Сербии три оголтелых парня явно вписались не в тот кружок. Кричали «Хайль, Гитлер» и оскорбляли немецких «сборников». Об этом рассказал в соцсетях немецкий комментатор Андре Фойгт.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 13:04, Ашберн
Шоу-бизнес
Лолите стало плохо после концерта в Ростове-на-Дону
Обновлено вчера в 16:26
Происшествия
Томский районный суд ушел в отставку в полном составе
Молчановский районный суд Томской области в полном составе ушел в отставку, следует из результатов заседания квалификационной коллегии.
Обновлено в 11:57
Происшествия
После приговора Гриб объявил голодовку
Приговоренный к шести годам за подстрекательство школьницы к теракту в Сочи 19-летний украинец Павел Гриб объявил голодовку.
Обновлено в 05:57
Политика
Украина теряет шансы на транзит российского газа через свою территорию
Как заявил глава НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев, «Газпром» направил уведомления странам, в которых говорится о том, что с начала 2020 года транзит через территорию Украины прекращается.
Обновлено вчера в 12:53
Армия и оружие
Рогозин рассказал о способности «Сармата» преодолеть любую систему ПРО
Российская межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» может «разорвать в клочья» любую противоракетную оборону (ПРО).
Обновлено в 11:00
Спорт
Загитова победила на чемпионате мира по фигурному катанию
Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:35
Футбол
Сборная России отправилась на отборочный матч Евро-2020 с Казахстаном
Сборная России по футболу в полном составе вылетела из Брюсселя в Казахстан, где проведет следующий отборочный матч Евро-2020.
Обновлено в 11:20
Авто
Jaguar Land Rover добился запрета продаж «клона» Range Rover Evoque
Напомним, что компания Jiangling Motor Holding представила «клона» британского кроссовера Range Rover Evoque - Landwind X7.Автомобиль был выпущен еще в 2014 году и с тех пор ведутся судебные тяжбы между концерном Jaguar Land Rover и китайскими автопроизводителями.
Обновлено в 11:19
Энергетика
Россия обогнала Саудовскую Аравию по добыче нефти в январе 2019
Общая среднесуточная добыча в странах ОПЕК достигла 30,806 млн б / с. В том числе Ирак добывал почти 4,67 млн б / с. Всего в январе 2019 года в РФ добыто 47,9 млн тонн нефти и газового конденсата — на 3,6% больше, чем в январе 2018 года.
Обновлено в 12:09
Армия и оружие
США объявили об избавлении Сирии от ИГ
Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России) больше не контролирует территории в Сирии, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.
Обновлено в 12:14
Финансы
Банк России намекнул на возможное снижение ключевой ставки
Решения регулятора по повышению ключевой ставки в сентябре и декабре оказались достаточными для обеспечения краткосрочности влияния повышения НДС на инфляцию – инфляционные ожидания населения и предприятий в феврале перешли к снижению, динамика фактической инфляции ниже базового прогноза ЦБ, комментирует главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов.
Обновлено в 08:24
Экономика
Росбанк начал процедуру присоединения «ДельтаКредита»
Росбанк начал процедуру реорганизации в форме присоединения банка "ДельтаКредит". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Банка России.
Обновлено в 12:42
Армия и оружие
Российские крейсеры включили в список самых смертоносных в мире
В США российские крейсеры "Петр Великий", "Адмирал Нахимов", "Киров" и "Адмирал Лазарев" включили в список самых смертоносных кораблей на планете.
Обновлено в 12:34
Культура
Костюмы супергероев из сериалов Marvel выставят на аукцион
Американская компания Marvel Entertainment выставит на аукцион костюмы и реквизит из сериалов про супергероев.
Обновлено в 11:56
Хоккей
«Салават Юлаев» победил «Автомобилист» и в полуфинале плей-офф КХЛ сыграет с «Авангардом»
Уфимский "Салават Юлаев" победил екатеринбургский "Автомобилист" со счетом 4:1 в пятом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено в 12:34
Спорт
Апелляция отклонена: биатлонистке Васильевой грозит дисквалификация
Российская биатлонистка Маргарита Васильева была признана виновной в пропуске трех допинг-тестов.
Обновлено в 11:31
Спорт
Российского легкоатлета лишили золота чемпионата мира за допинг
Российский легкоатлет Александр Иванов, специализирующийся на спортивной ходьбе, дисквалифицирован на три года за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 05:17
Политика
Зачем Медведев встретился с украинскими политиками Медведчуком и Бойко
Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко, которого часто обвиняют в пророссийских взглядах, прибыл в Москву, где встретился с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 12:54
Происшествия
В Германии задержали более 10 подозреваемых в подготовке теракта
Одиннадцать подозреваемых задержаны в федеральных землях Гессен и Рейнланд-Пфальц в Германии в ходе антитеррористической спецоперации, сообщает в пятницу телеканал Welt.
Обновлено в 11:24
Шоу-бизнес
Певица Рита Дакота обвинила своих коллег в хайпе на смерти Началовой
Российская исполнительница Рита Дакота выразила соболезнования в связи со смертью Юлии Началовой, отметив, что не дружила с ней, но была подписана на страницу певицы в социальных сетях.
Обновлено в 06:01
Армия и оружие
Россия испытала в Сирии новейший Ми-28НМ
Новейший вертолет ВКС России Ми-28НМ приступил к выполнению боевых задач на территории Сирии.
Обновлено в 06:46
Происшествия
Отправленный под домашний арест москвич пропил надетый на него браслет
Житель Зеленограда продал электронный браслет, который надели на него после избрания судом меры пресечения в виде домашнего ареста.
Обновлено в 10:09
Происшествия
Эрмитаж второй день подряд эвакуируют из-за сообщений о минировании
Interfax-Russia.ru - Посетителей Эрмитажа эвакуируют в пятницу из-за поступивших угроз взрыва в Зимнем дворце.
Обновлено в 06:47
Политика
Депутаты не согласились запретить чиновникам дорогие автомобили
Законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей стоимостью более двух миллионов рублей, вызвал бурную дискуссию на прошедшем пленарном заседании Госдумы.
Обновлено вчера в 09:47
Авто
Марка Skoda отчиталась и поделилась планами на год
Продажи бьют рекорды пятый год подряд, за 2018-й по всему миру реализовано 1 253 700 автомобилей (+4,4%), причём в России самый большой рост (+30,7%), а в Европе и Китае одинаковый (+4,9%). Однако без проблем тоже не обошлось.
Обновлено в 12:47
Происшествия
Число жертв взрыва на химзаводе в Китае выросло до 62 человек
Число жертв взрыва на химзаводе в китайской провинции Цзянсу возросло до 62 человек, сообщает Центральное телевидение Китая.
Обновлено в 11:56
Авто
Кроссовер FAW Besturn X40 будет выпускаться на «Автоторе»
Серийное производство нового кроссовера FAW Besturn X40 наладят на калининградском заводе «Автотор».
Обновлено вчера в 09:37
Здоровье
В Петербурге врачи восстанавливают половые органы «бесполому» ребенку
По данным издания «Петербургский дневник», маленький пациент родился с хромосомным набором девочки, однако внешние половые органы у пациента полностью отсутствовали, а внутренние были в наличии лишь частично.
Обновлено в 09:50