Футбол

Группа фанатов кричала «Хайль Гитлер» на матче Германия — СербияЧемпионат 11:30

В матче сборных Германии и Сербии три оголтелых парня явно вписались не в тот кружок. Кричали «Хайль, Гитлер» и оскорбляли немецких «сборников». Об этом рассказал в соцсетях немецкий комментатор Андре Фойгт.
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Группа фанатов скандировала приветствия Гитлеру на матче Германия - Сербия

Soccer.ru12:58

Полиция проверяет информацию о расистских оскорблениях Гюндогана и Сане болельщиками сборной Германии

Sports.ruвчера в 15:01

Фанаты скандировали имя Гитлера на матче Германия – Сербия. Они сами пришли в полицию

Бомбардир.ру13:25

Группа фанатов кричала «Хайль Гитлер» на матче Германия — Сербия

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Немецкие болельщики, оскорблявшие Сане и Гюндогана, сдались полиции

Еженедельник Футбол10:17

Фанаты Германии скандировали приветствия Гитлеру на матче против Сербии

Спорт-Экспресс12:02
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Спорт

Загитова победила на чемпионате мира по фигурному катанию

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Шоу-бизнес

64-летний Брюс Уиллис и его 40-летняя жена поженились во второй раз

19 марта звезда фильмов «Крепкий орешек» отметил свое 64-летие, а буквально спустя 2 дня Уиллис и его 40-летняя жена решили еще раз признаться друг другу в любви по случаю своей оловянной свадьбы.
Обновлено в 07:09
Армия и оружие

Белый дом сообщил о 100% освобождении территории Сирии от ИГ

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что территория Сирии на 100% освобождена от террористической группировки «Исламское государство»*.
Обновлено в 12:30
Авто

Jaguar Land Rover засудил китайцев за копирование дизайна

После нескольких лет судебных разбирательств компания Jaguar Land Rover выиграла дело о плагиате против китайской компании Landwind, которая практически полностью скопировала дизайн кроссовера Range Rover Evoque для своей модели X7.
Обновлено в 10:30
Происшествия

Видео убийства полицейского в Нижнекамске оказалось в сети

Обновлено в 13:27
Происшествия

На Урале силовики устроили облаву на пенсионера из-за 22 тысяч рублей

Оказалось, что его «брали» как бандита-рецидивиста из-за 22 тысяч рублей, которые он якобы похитил у государства, незаконно получая от Минобороны доплату к пенсии в размере 1,5 тыс. рублей в месяц за неработающего сына-студента.
Обновлено в 11:08
Происшествия

Дрон на полчаса парализовал работу аэропорта Франкфурта-на-Майне

Работа аэропорта Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен) была приостановлена на полчаса после появления беспилотника, который засекли рядом в воздушном пространстве.
Обновлено в 14:02
Театры

Сергей Полунин станет худруком новой балетной школы в Севастополе

Обновлено в 10:33
Политика

Путин обсудил с Совбезом обстановку на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ нестабильную обстановку на Ближнем Востоке, министр обороны Сергей Шойгу проинформировал участников совещания о поездке в Сирию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:42
Космос

На Солнце зафиксирован резкий рост активности

Обновлено в 07:21
Футбол

Головин получил вторую красную карточку в карьере

На 91-й минуте хавбек "Монако" заработал вторую желткую карточку.
Обновлено вчера в 17:35
Происшествия

В Ленобласти машинист поезда спас привязанную к рельсам собаку

В Ленобласти кто-то привязал собаку к рельсам, по которым ходят поезда.
Обновлено в 05:00
Баскетбол

Евролига отреагировала на угрозы в адрес форварда ЦСКА Клайберна

Обновлено в 11:52
Финансы

Банк России намекнул на возможное снижение ключевой ставки

Решения регулятора по повышению ключевой ставки в сентябре и декабре оказались достаточными для обеспечения краткосрочности влияния повышения НДС на инфляцию – инфляционные ожидания населения и предприятий в феврале перешли к снижению, динамика фактической инфляции ниже базового прогноза ЦБ, комментирует главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов.
Обновлено в 08:24
Политика

Медведев встретился с украинскими политиками Медведчуком и Бойко

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев принял в своей резиденции в Горках кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.
Обновлено в 10:19
Армия и оружие

Сверхскоростной вертолет «Дерзкий» впервые оторвался от земли

Детище американских компаний Sikorsky и Boeing, экспериментальный сверхскоростной вертолет SB>1 Defiant, или "Дерзкий", впервые поднялся в воздух.
Обновлено в 07:07
Происшествия

В Майкопе при получении взятки задержали замглавы администрации

Подозреваемого сразу поместили в СИЗО, против него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ (Получение взятки должностным лицом).
Обновлено в 12:37
Футбол

Лассана Н’Диайе: «Моя цель – заиграть в ЦСКА, помогать побеждать и забивать голы»

Обновлено в 09:32
Происшествия

В Петербурге в массовое ДТП на Ушаковском мосту попали 30 автомобилей

Очевидцы насчитали более 30 автомобилей, движение на переправе перекрыли. Сведений о пострадавших пока не поступало.
Обновлено в 03:20
Общество

Внуки маршалов подают в суд из-за шутки Comedy Woman

Внуки маршалов Баграмяна и Конева подают в суд на телеканал ТНТ. Родственников военных возмутило шоу Comedy Woman.
Обновлено в 13:57
Футбол

Хёнесс: «Когда Гвардиоле нужен игрок за 100 миллионов евро, шейх поднимает цену на газ»

После обеда шейх переводит нужную сумму, а на следующий день поднимает цену на газ, чтобы возместить потери.
Обновлено в 13:14
Политика

Борисов оценил востребованность самолетов МС-21 в России

В феврале глава «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал, что серийное производство самолетов МС-21 перенесут из-за того, что американские партнеры отказались поставлять композитные материалы.
Обновлено в 09:00
Происшествия

Участник поисков пропавшей группы Дятлова поделился секретными данными

Обновлено в 12:12
Армия и оружие

Рогозин рассказал о способности «Сармата» преодолеть любую систему ПРО

Российская межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» может «разорвать в клочья» любую противоракетную оборону (ПРО).
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес

Лолита Милявская потеряла сознание после концерта в Ростове

Певица Лолита Милявская почувствовала себя плохо после выступления на концерте в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает телеграмм-канал Baza.
Обновлено вчера в 16:59
Транспорт

Первый участок розовой ветки метро запустят в Москве в начале июня

Первый участок розовой (Некрасовской) линии Московского метрополитена от станции «Некрасовка» до станции «Косино» планируется запустить в начале июня.
Обновлено в 12:40
Политика

В МВД предложили штрафовать за необоснованные жалобы на полицейских

После заседания Деев не стал комментировать журналистам свое выступление. Отказались разъяснить предложение и другие участники заседания.
Обновлено в 11:43
Политика

ЦИК отказался передать Грудинину мандат Жореса Алферова

Члены Центризбиркома проголосовали против передачи мандата Грудинину. За это проголосовал только один человек - представитель КПРФ в ЦИК.
Обновлено вчера в 07:28
Футбол

Молодежная сборная России обыграла Швецию в товарищеском матче

Молодежная сборная России нанесла поражение Швеции в товарищеском матче.
Обновлено в 13:56
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Макрон выведет на улицы армию против «желтых жилетов»

Власти Франции привлекут армию для организации порядка во время митингов «желтых жилетов».
Обновлено в 10:00
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