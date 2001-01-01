Футбол
Группа фанатов кричала «Хайль Гитлер» на матче Германия — СербияЧемпионат 11:30
В матче сборных Германии и Сербии три оголтелых парня явно вписались не в тот кружок. Кричали «Хайль, Гитлер» и оскорбляли немецких «сборников». Об этом рассказал в соцсетях немецкий комментатор Андре Фойгт.
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Спорт
Загитова победила на чемпионате мира по фигурному катанию
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64-летний Брюс Уиллис и его 40-летняя жена поженились во второй раз
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Армия и оружие
Белый дом сообщил о 100% освобождении территории Сирии от ИГ
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что территория Сирии на 100% освобождена от террористической группировки «Исламское государство»*.
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Авто
Jaguar Land Rover засудил китайцев за копирование дизайна
После нескольких лет судебных разбирательств компания Jaguar Land Rover выиграла дело о плагиате против китайской компании Landwind, которая практически полностью скопировала дизайн кроссовера Range Rover Evoque для своей модели X7.
Обновлено в 10:30
Происшествия
На Урале силовики устроили облаву на пенсионера из-за 22 тысяч рублей
Оказалось, что его «брали» как бандита-рецидивиста из-за 22 тысяч рублей, которые он якобы похитил у государства, незаконно получая от Минобороны доплату к пенсии в размере 1,5 тыс. рублей в месяц за неработающего сына-студента.
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Происшествия
Дрон на полчаса парализовал работу аэропорта Франкфурта-на-Майне
Работа аэропорта Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен) была приостановлена на полчаса после появления беспилотника, который засекли рядом в воздушном пространстве.
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Политика
Путин обсудил с Совбезом обстановку на Ближнем Востоке
Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ нестабильную обстановку на Ближнем Востоке, министр обороны Сергей Шойгу проинформировал участников совещания о поездке в Сирию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:42
Космос
На Солнце зафиксирован резкий рост активности
Обновлено в 07:21
Футбол
Головин получил вторую красную карточку в карьере
На 91-й минуте хавбек "Монако" заработал вторую желткую карточку.
Обновлено вчера в 17:35
Происшествия
В Ленобласти машинист поезда спас привязанную к рельсам собаку
В Ленобласти кто-то привязал собаку к рельсам, по которым ходят поезда.
Обновлено в 05:00
Финансы
Банк России намекнул на возможное снижение ключевой ставки
Решения регулятора по повышению ключевой ставки в сентябре и декабре оказались достаточными для обеспечения краткосрочности влияния повышения НДС на инфляцию – инфляционные ожидания населения и предприятий в феврале перешли к снижению, динамика фактической инфляции ниже базового прогноза ЦБ, комментирует главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов.
Обновлено в 08:24
Политика
Медведев встретился с украинскими политиками Медведчуком и Бойко
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев принял в своей резиденции в Горках кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.
Обновлено в 10:19
Армия и оружие
Сверхскоростной вертолет «Дерзкий» впервые оторвался от земли
Детище американских компаний Sikorsky и Boeing, экспериментальный сверхскоростной вертолет SB>1 Defiant, или "Дерзкий", впервые поднялся в воздух.
Обновлено в 07:07
Происшествия
В Майкопе при получении взятки задержали замглавы администрации
Подозреваемого сразу поместили в СИЗО, против него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ (Получение взятки должностным лицом).
Обновлено в 12:37
Футбол
Лассана Н’Диайе: «Моя цель – заиграть в ЦСКА, помогать побеждать и забивать голы»
Обновлено в 09:32
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В Петербурге в массовое ДТП на Ушаковском мосту попали 30 автомобилей
Очевидцы насчитали более 30 автомобилей, движение на переправе перекрыли. Сведений о пострадавших пока не поступало.
Обновлено в 03:20
Общество
Внуки маршалов подают в суд из-за шутки Comedy Woman
Внуки маршалов Баграмяна и Конева подают в суд на телеканал ТНТ. Родственников военных возмутило шоу Comedy Woman.
Обновлено в 13:57
Футбол
Хёнесс: «Когда Гвардиоле нужен игрок за 100 миллионов евро, шейх поднимает цену на газ»
После обеда шейх переводит нужную сумму, а на следующий день поднимает цену на газ, чтобы возместить потери.
Обновлено в 13:14
Политика
Борисов оценил востребованность самолетов МС-21 в России
В феврале глава «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал, что серийное производство самолетов МС-21 перенесут из-за того, что американские партнеры отказались поставлять композитные материалы.
Обновлено в 09:00
Армия и оружие
Рогозин рассказал о способности «Сармата» преодолеть любую систему ПРО
Российская межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» может «разорвать в клочья» любую противоракетную оборону (ПРО).
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Шоу-бизнес
Лолита Милявская потеряла сознание после концерта в Ростове
Певица Лолита Милявская почувствовала себя плохо после выступления на концерте в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает телеграмм-канал Baza.
Обновлено вчера в 16:59
Транспорт
Первый участок розовой ветки метро запустят в Москве в начале июня
Первый участок розовой (Некрасовской) линии Московского метрополитена от станции «Некрасовка» до станции «Косино» планируется запустить в начале июня.
Обновлено в 12:40
Политика
В МВД предложили штрафовать за необоснованные жалобы на полицейских
После заседания Деев не стал комментировать журналистам свое выступление. Отказались разъяснить предложение и другие участники заседания.
Обновлено в 11:43
Политика
ЦИК отказался передать Грудинину мандат Жореса Алферова
Члены Центризбиркома проголосовали против передачи мандата Грудинину. За это проголосовал только один человек - представитель КПРФ в ЦИК.
Обновлено вчера в 07:28
Футбол
Молодежная сборная России обыграла Швецию в товарищеском матче
Молодежная сборная России нанесла поражение Швеции в товарищеском матче.
Обновлено в 13:56
Политика
Макрон выведет на улицы армию против «желтых жилетов»
Власти Франции привлекут армию для организации порядка во время митингов «желтых жилетов».
Обновлено в 10:00