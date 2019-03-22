Футбол
Группа фанатов кричала «Хайль Гитлер» на матче Германия — СербияЧемпионат вчера в 11:30
В матче сборных Германии и Сербии три оголтелых парня явно вписались не в тот кружок. Кричали «Хайль, Гитлер» и оскорбляли немецких «сборников». Об этом рассказал в соцсетях немецкий комментатор Андре Фойгт.
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