Экономика

«Группа Тинькофф» отменила крупнейшую сделку на офисном рынке МосквыВедомости 05:09

Сделка между TCS Group Holding и Wainbridge должна была стать крупнейшей за всю историю рынка офисной недвижимости Москвы. До сих пор самой крупной на рынке считается сделка Сбербанка с Midland Development, тогда банк сначала арендовал, а потом и выкупил 56 000 кв. м в бизнес-парке «Южный порт».
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