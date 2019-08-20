Экономика

«Группа Тинькофф» отменила крупнейшую сделку на офисном рынке МосквыВедомости 05:09

Сделка между TCS Group Holding и Wainbridge должна была стать крупнейшей за всю историю рынка офисной недвижимости Москвы. До сих пор самой крупной на рынке считается сделка Сбербанка с Midland Development, тогда банк сначала арендовал, а потом и выкупил 56 000 кв. м в бизнес-парке «Южный порт».
Читать в источнике
Комментировать2
с чего всё началось

«Тинькофф» отказался от крупнейшей сделки на офисном рынке Москвы

Соглашение о намерениях между группой "Тинькофф" и девелопером Wainbridge было подписано в начале июня на полях ПМЭФ. Тогда сообщалось, что сделка станет крупнейшей на рынке офисной недвижимости Москвы за последние два года.
Интерфакс03:35

Подробнее о событии

«Группа Тинькофф» отменила крупнейшую сделку на офисном рынке Москвы

Ведомости05:09

«Тинькофф» отказался от перевода штаб-квартиры в БЦ «Акватория»

РИА Новости05:25

«Тинькофф» отменил крупнейшую сделку на рынке офисной недвижимости Москвы

РБК05:18

Wainbridge: Расторжение сделки по БЦ Aquatoria с группой «Тинькофф» не стало неожиданностью для компании

Агентство Москва06:05

«Тинькофф» отказался от переезда в бизнес-центр «Акватория»

ТАСС04:01

На офисном рынке Москвы сорвалась сделка, которая могла стать крупнейшей

Эхо Москвы04:00

«Тинькофф» отказался от переезда в бизнес-центр «Акватория»

Интерфакс03:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 06:33, Ашберн
Космос

Североморцы первыми ступят на новые острова в Арктике

Обновлено 18 августа в 09:09
Армия и оружие

Сирийская авиация обстреляла турецкий конвой

Турецкий военный конвой подвергся обстрелу со стороны ВВС Сирии, сообщает Reuters со ссылкой на Минобороны Турции.
Обновлено вчера в 07:40
Политика

Путин и Макрон завершили переговоры во Франции

Обновлено вчера в 15:38
Космос

Установлена дата полной стерилизации Земли астероидами

Ученые установили дату полной стерилизации Земли.
Обновлено вчера в 08:32
Транспорт

В новом саратовском аэропорту «Гагарин» приняли первый рейс

Первые пассажиры получили в подарок памятные монеты Первый плановый рейс приземлился в новом аэропорту "Гагарин" в Саратове, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
Обновлено в 01:45
Политика

Председатель киевского суда предрек Порошенко тюрьму или эмиграцию

Председатель окружного административного суда Киева Павел Вовк считает, что уголовные дела против экс-президента Украины Петра Порошенко могут стать основанием для длительного тюремного заключения, либо причиной для эмиграции.
Обновлено в 03:47
Шоу-бизнес

Наталья Бочкарева рассказала, как за год похудела на 60 килограммов

Подписчики удивились, как при такой «диете» на сладостях Бочкаревой удалось похудеть на 60 кг.
Обновлено в 03:20
Происшествия

Российская легкоатлетка умерла после пробежки в Тамбовской области

Российская легкоатлетка Маргарита Плавунова умерла в возрасте 25 лет, сообщает Федерация легкой атлетики Тамбовской области на своей странице в социальной сети «Вконтакте».
Обновлено в 06:22
Происшествия

В Удмуртии избежавший смертной казни мужчина изнасиловал ребенка

Обновлено в 05:57
Армия и оружие

Руководство ЦАР продолжает практику развертывания армии в провинциях

Поставка второй партии оружия из России в Центральноафриканскую Республику позволила правительству страны продолжить развертывание подразделений вооруженных сил.
Обновлено в 05:48
Общество

В России рождаемость за полгода выросла только в двух регионах

В России рождаемость за январь-июнь нынешнего года увеличилась только в двух регионах: в Москве на 5,9% и Республике Карачаево-Черкессия на 4,7%.
Обновлено в 04:05
Общество

ФАС оштрафовала CNN на 200 тысяч рублей

Федеральная антимонопольная служба России оштрафовала телеканал CNN на 200 тыс. рублей за превышение уровня громкости при трансляции информации о канале в эфире.
Обновлено в 06:29
Происшествия

Власти Архангельской области закупают фильтрующие противогазы

Власти Архангельской области объявили тендер на закупку 1,2 тысячи фильтрующих гражданских противогазов.
Обновлено в 05:09
Транспорт

Минэкономразвития оценило связь аварийности с числом частных камер

В докладе Минэкономразвития указывается, что среднее снижение аварийности при установке камер частных компаний достигает 19%, а с государственными камерами этот показатель не выше 15%.
Обновлено в 01:13
Происшествия

Летевший из Москвы в Париж самолет подал сигнал ЧП

Самолет авиакомпании Air France, следовавший из Москвы в Париж, подал сигнал о чрезвычайном происшествии на борту.
Обновлено в 05:59
Экономика

Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях

Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.
Обновлено в 01:26
Здоровье

Врачи порекомендовали отказаться от использования йода

Врачи считают, что обычный йод для обработки ран устарел. Об этом передает РИА "Новости", ссылаясь на данные опроса докторов.
Обновлено вчера в 22:54
Происшествия

СБУ предотвратила теракт в преддверии Дня независимости Украины

Служба безопасности Украины сообщила, что задержала молодого человека, который планировал совершить несколько взрывов вместе с сообщниками в публичных местах в Сумской области накануне Дня независимости страны.
Обновлено в 05:57
Происшествия

Медведев уволил арестованного замглавы ПФР Иванова

Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил заместителя руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова «в связи с утратой доверия».
Обновлено в 04:45
Финансы

Биржевой курс доллара превысил 67 рублей впервые за полгода

В ходе торгов на Московской бирже 19 августа курс доллара превысил отметку в 67 рублей впервые с февраля 2019 года.
Обновлено вчера в 09:49
Футбол

Коутиньо и Кюизанс провели первую тренировку с «Баварией»

Обновлено в 05:50
Футбол

«Рома» арендует Дзаппакосту у «Челси»

«Рома» арендует Дзаппакосту без опции выкупа. Подробную статистику Дзаппакосты можно изучить здесь.
Обновлено в 05:39
Общество

В Рособрнадзоре рассказали об изменениях в ЕГЭ в 2020 году

Федеральный институт педагогических измерений опубликовал проекты контрольных измерительных материалов для ЕГЭ 2020 года, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
Обновлено в 04:13
Происшествия

Руку подростка из Петербурга засосало в трубу бассейна в Турции

Обновлено вчера в 21:59
Транспорт

В Воронеже проезд в маршрутках подорожает с 16 сентября

Проезд в маршрутках в Воронеже, вероятно, подорожает с 16 сентября, сообщает «Вести Воронеж» ссылкой на собственный источник в транспортной отрасли.
Обновлено в 05:22
Экономика

Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса

Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Армия и оружие

В МИД России оценили испытание США запрещенной ДРСМД ракеты

Обновлено в 05:20
Здоровье

В СФ предложили ограничить продажу сладостей в школьных буфетах

"Нужно рассмотреть возможность ограничения продажи в школьных буфетах продуктов с высоким содержанием сахара и вредных добавок", – цитирует Агентство "Москва" члена комитета верхней палаты парламента по социальной политике Татьяну Кусайко.
Обновлено в 02:14
Политика

Трамп опубликовал фотоколлаж с небоскрёбом Trump Tower в Гренландии

Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter опубликовал коллаж с изображением башни Trump Tower в Гренландии.
Обновлено вчера в 21:01
Шоу-бизнес

Кэти Холмс и Джейми Фокс расстались

Кэти Холмс и Джейми Фокс расстались после 6 лет отношений. Об этом сообщает журнал People.
Обновлено вчера в 23:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Кирилл Валерьевич Писарев
Российский предприниматель
Российский предприниматель, инвестор, основатель и совладелец Группы Компаний ПИК, одной из крупнейших российских девелоперских компаний.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное