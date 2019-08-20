Экономика
«Группа Тинькофф» отменила крупнейшую сделку на офисном рынке МосквыВедомости 05:09
Сделка между TCS Group Holding и Wainbridge должна была стать крупнейшей за всю историю рынка офисной недвижимости Москвы. До сих пор самой крупной на рынке считается сделка Сбербанка с Midland Development, тогда банк сначала арендовал, а потом и выкупил 56 000 кв. м в бизнес-парке «Южный порт».
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