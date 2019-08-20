Экономика

«Группа Тинькофф» отменила крупнейшую сделку на офисном рынке МосквыВедомости 05:09

Сделка между TCS Group Holding и Wainbridge должна была стать крупнейшей за всю историю рынка офисной недвижимости Москвы. До сих пор самой крупной на рынке считается сделка Сбербанка с Midland Development, тогда банк сначала арендовал, а потом и выкупил 56 000 кв. м в бизнес-парке «Южный порт».
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

«Тинькофф» найдет более выгодное место под штаб-квартиру, уверены эксперты

РИА Новости12:26

Крупнейшая сделка на рынке офисной недвижимости Москвы не состоялась

Ведомости10:58

На офисном рынке Москвы сорвалась сделка, которая могла стать крупнейшей

Эхо Москвы04:00

«Тинькофф» отменил крупнейшую сделку на рынке офисной недвижимости Москвы

РБК05:18

«Тинькофф» отказался от переезда в бизнес-центр «Акватория»

ТАСС04:01

Wainbridge: Расторжение сделки по БЦ Aquatoria с группой «Тинькофф» не стало неожиданностью для компании

Агентство Москва06:05

«Тинькофф» отказался от переезда в бизнес-центр «Акватория»

Интерфакс03:43
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 18:41, Ашберн
Политика

Макрон причинил жене боль во время встречи с Путиным

Обновлено в 00:08
Экономика

Инвестор Марк Мобиус: Bitcoin увеличит спрос на золото

Подъем криптовалют приведет к росту спроса на реальные активы, такие как золото, считает основатель Mobius Capital Partners Марк Мобиус.
Обновлено в 09:57
Армия и оружие

В Китае считают, что J-20 превосходит Су-57 «в разы»

В издании Sina Military ранее говорилось о том, что Пекин мог бы заказать несколько машин Су-57 у России, чтобы впоследствии применить уже на своих истребителях пятого поколения некоторые российские технологии.
Обновлено вчера в 07:23
Футбол

Как ФК «Краснодар» готовится к игре с «Олимпиакосом»

ФК «Краснодар» отправляется в греческий город Пирей, где проведет первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Обновлено в 05:16
Авто

Процесс сборки прототипа BMW iNext показали на видео

Тизерный видеоролик демонстрирует процесс производства прототипов нового электрического кроссовера iNext.
Обновлено в 10:44
Общество

Робот «Федор» завел страницу в Instagram

Обновлено в 14:58
Авто

Новый грузовик марки Hyundai начали продавать в России

Продажи нового среднетоннажного грузовика Hyundai Mighty официально начались на российском рынке.
Обновлено в 09:52
Политика

Королевская семья Дании задумалась о продаже Гренландии

Обновлено в 13:17
Армия и оружие

В США заявили о разработке ракеты, не соответствующей ДРСМД

Обновлено в 17:16
Политика

США решили продать Тайваню 66 истребителей F-16

Официальное уведомление о продаже Тайваню 66 многофункциональных истребителей четвёртого поколения F-16 получил американский Конгресс от Госдепа, сообщил представитель внешнеполитического ведомства США на брифинге.
Обновлено в 18:32
Космос

Рогозин анонсировал появление базы подготовки космонавтов на Кавказе

В одном из регионов СКФО может появиться центр по подготовке космонавтов, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в рамках работы форума «Машук».
Обновлено в 13:08
Кино

Умерла актриса из «Бригады» и «Экипажа» Александра Назарова

Народная артистка Российской Федерации, советская, российская актриса театра, кино и ТВ Александра Назарова скончалась 20 августа на восьмидесятом году жизни.
Обновлено в 14:45
Футбол

«Аякс» сыграл вничью с АПОЭЛом в первом матче плей-офф квалификации ЛЧ

Голландский "Аякс" на выезде сыграл вничью с кипрским АПОЭЛом в первом матче плей-офф квалификации футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:04
Кино

Дарья Донцова написала сценарий сериала для «Союзмультфильма»

Обновлено в 07:41
Футбол

Бывший тренер «Реала» оспорил величие Месси

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Хосе Антонио Камачо заявил, что не считает нападающего «Барселоны» Лионеля Месси лучшим футболистом в мире.
Обновлено в 17:16
Гаджеты

Apple запустит сервис Apple TV+ в ноябре текущего года

Компания Apple запустит стриминговый сервис Apple TV+ в ноябре текущего года.
Обновлено в 08:51
Происшествия

Чемпионка по легкой атлетике умерла во время пробежки

В Тамбовской области умерла 25-летняя спортсменка Маргарита Плавунова.
Обновлено в 07:56
Игры

Консоль PlayStation 5 Dev Kit выглядит крайне футуристично

Обновлено в 16:51
Энергетика

Россия обогнала Венесуэлу по поставкам нефти в США

Россия с 2013 года достигла максимума в поставках нефти и нефтепродуктов в США, обойдя по этому показателю Венесуэлу.
Обновлено в 13:25
Экономика

Борис Минц стал должником банка «Траст»

На балансе банка вместо кредитов компаниям Минца появились облигации его "О1 груп финанс" на 22,6 млрд руб. Суд обязал О1 Group и "Будущее" вернуть всю сумму, рассказал представитель банка.
Обновлено в 17:38
Происшествия

Полицейские работают на месте конфликта в Краснодаре

Обновлено в 17:53
Гаджеты

HUAWEI объявляет о ежегодной акции к началу учебного года

Компания HUAWEI объявляет о начале скидок и специальных предложений в официальном интернет-магазине. Подробнее - в материале Planet Today.
Обновлено в 09:32
Музыка

Назарбаев снял и опубликовал клип на собственную песню

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев снял видеоклип на песню собственного сочинения.
Обновлено в 11:40
Происшествия

В Подмосковье загорелся и упал воздушный шар

По предварительным данным следствия, воздушный шар потерял управление из-за сильного порыва ветра, зацепился за линию электропередач и загорелся.
Обновлено в 17:32
Общество

Промсвязьбанк оспорил в суде брачный договор Алексея Ананьева

Промсвязьбанк оспорил в суде брачный договор бывшего совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева и его жены Дарьи.
Обновлено в 09:20
Происшествия

Уголовное дело в отношении сестер Хачатурян может быть прекращено

Обновлено в 16:38
Политика

Минздрав предлагает изменить подход к зарплате медиков

Interfax-Russia.ru - Минздрав подготовил ряд предложений, в том числе по изменению подхода к заработной плате и соцподдержке медработников, чтобы к 2023 году ликвидировать дефицит кадров в первичном звене здравоохранения, сообщила глава ведомства Вероника Скворцова.
Обновлено в 10:50
Кино

Доспехи Рассела Кроу из «Гладиатора» уйдут с молотка

Обновлено в 15:31
Общество

Каждый пятый работающий россиянин испугался своей замены роботом

Три четверти россиян (78%) не боятся перспективы замены людей роботами на рабочих местах, вместе с тем 21% занятых опасаются такого развития событий.
Обновлено в 05:34
Шоу-бизнес

Жена запретила друзьям Валентина Гафта навещать его

Обновлено в 09:07
Как работают Яндекс.Новости?
Главное