Экономика
Группа «Сафмар» купила контрольный пакет Афипского НПЗ за $20 млнВедомости 02:06
Зампредседателя правления банка «Уралсиб» Евгений Коган, сын основного владельца банка Владимира Когана, продал контрольный пакет Афипского НПЗ структуре группы «Сафмар» Михаила Гуцериева, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
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Бизнесмен Михаил Гуцериев купил контрольный пакет в Афипском НПЗ под Краснодаром
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