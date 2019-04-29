Экономика

Контрольный пакет Афипского НПЗ продали структуре группы «Сафмар»Юга.ру 05:08

В конце апреля зампред правления «Уралсиба» Евгений Коган продал контрольный пакет в Афипском НПЗ структуре группы «Сафмар» Михаила Гуцериева О продаже сообщили источники, знакомые с ситуацией.
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«Сафмар» получил контрольный пакет акций Афипского НПЗ

ФедералПресс03:40

Михаил Гуцериев подобрал переработку

Коммерсантъвчера в 17:50

Контрольный пакет Афипского НПЗ продали структуре группы «Сафмар»

Юга.ру05:08

Группа «Сафмар» купила контрольный пакет Афипского НПЗ за $20 млн

Ведомости02:06

СМИ: Бизнесмен Михаил Гуцериев купил контрольный пакет в Афипском НПЗ

ПРАЙМ01:56

Фортеинвест Гуцериева станет оператором Афипского НПЗ с мая

Financial One06:28

Бизнесмен Михаил Гуцериев купил контрольный пакет в Афипском НПЗ под Краснодаром

Кубанские новости02:20
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Музыка

Эрнст высказался относительно итогов шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 01:22
Происшествия

Суд продлил арест фигуранту дела об изнасиловании дознавателя в Уфе

Обновлено в 04:34
Политика

НТВ покажет шоу с ведущим Владимиром Зеленским

Обновлено вчера в 10:32
Шоу-бизнес

Прощание с актрисой Элиной Быстрицкой началось в Малом театре

В Москве в Малом театре началась церемония прощания с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой, скончавшейся 26 апреля, передает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 05:31
Экономика

Срыв сроков строительства ЦКАД обойдется РФ почти в 20 млрд рублей

Как отмечается, средства пойдут на возмещение концессионерам срыва сроков строительства кольцевой дороги.
Обновлено в 06:31
Происшествия

Школьник в Москве получил ранение из пневматики на репетиции спектакля

В Москве во время репетиции спектакля мальчик получил ранение из пневматического пистолета, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Обновлено в 06:01
Происшествия

Прокуратура проверит данные о продаже умирающему бесплатного протеза

Свердловская прокуратура начала проверку данных о том, что врачи взяли с умирающего онкобольного денежных средств за протез, который ему полагался бесплатно, передает РИА "Новости" со ссылкой на региональное ведомство.
Обновлено в 04:51
Общество

В Госдуме предложили сократить рабочую неделю в зимнее время

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия

Отца полковника Захарченко приговорили к четырем годам колонии

Обновлено в 05:51
Технологии

Tele2 предлагает абонентам перейти на eSim

Tele2 первым из сотовых операторов предложит абонентам попробовать eSim – интегрированные в мобильные устройства сим-карты, рассказал «Ведомостям» представитель компании.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия

Суд вынес приговор второму напавшему на школу в Перми подростку

Обновлено в 03:00
Армия и оружие

Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами

Обновлено вчера в 20:53
Хоккей

Воробьев определился с сочетанием звеньев сборной России

Обновлено в 05:57
Наука

«Организация национальной подписки — это вчерашний день»

Открытый доступ предполагает размещение научных статей в репозиториях и журналах, которые не берут денег за подписку и сохраняют права на публикацию за авторами.
Обновлено 26 апреля в 14:23
Происшествия

Певица МакSим описала ДТП со своим участием

Певица Марина Максимова, известная как МакSим, сообщила, что в аварии, в которую она попала в конце апреля, ей удалось уцелеть благодаря ремням безопасности.
Обновлено в 04:09
Музыка

Победу дочери Алсу на «Голосе» прокомментировала представитель певицы

Напомним, что первый канал устроил проверку результатов голосования в финале шоу, после победы дочки певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
Обновлено в 03:24
Экономика

Небольшие магазины в России могут начать массово закрываться

Предложение Минфина лишить некоторых продавцов возможности платить налоги на специальных условиях может привести к закрытию большинства несетевых магазинов в России.
Обновлено в 03:33
Шоу-бизнес

Лободу засудят в Германии за опоздания на концерты

Обновлено в 05:45
Политика

В Норвегии нашли российскую «военную белуху»

Рыбаки обнаружили 25 апреля на севере Норвегии белуху с прикрепленной камерой GoPro и обвесом с надписью «Оборудование Санкт-Петербурга», пишет издание Dagbladet.
Обновлено в 06:24
Кино

В Сети появился тизер четвертого эпизода финала «Игры престолов»

В Сети появился тизер четвертого эпизода финального сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено в 03:28
Гаджеты

Honor 8X стал самым продаваемым смартфоном на рынке Китая

Вторым в списке самых продаваемых оказался американский смартфон iPhone XR.
Обновлено в 05:11
Происшествия

Футболист сборной Чехии погиб в ДТП после матча

Нападающий турецкого «Антальяспора» Йосеф Шурал погиб в результате аварии с участием микроавтобуса, который перевозил игроков команды после гостевого матча чемпионата Турции.
Обновлено в 05:48
Политика

В Кремле прокомментировали применение закона об оскорблении власти

Применение закона об оскорблении власти достаточно новое, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, следят ли в Кремле, как он реализовывается.
Обновлено в 06:00
Политика

Команда Зеленского поддержала запрет Порошенко выезжать за границу

Соратники избранного президента Украины Владимира Зеленского поддержали предложение о запрете выезда за пределы страны для действующего главы государства Петра Порошенко и его окружения.
Обновлено в 04:58
Недвижимость

ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми до 5%

ВТБ с 29 апреля 2019 года снизил ставку по ипотеке с господдержкой до 5% годовых для семей с детьми, сообщается в пресс-релизе банка.
Обновлено в 03:39
Шоу-бизнес

«Уральские пельмени» выступили против результатов шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 00:07
Авто

Обнародован рейтинг популярных китайских авто с пробегом в России

Обновлено в 01:45
Хоккей

Сборная России по хоккею проиграла в финале юниорского ЧМ

Обновлено вчера в 16:49
Экономика

АФК «Система» увеличила долю в Ozon до 21,9%

АФК "Система" увеличит свою долю в Ozon Holdings Limited с 19,3% до 21,9% в результате приобретения пакетов ряда миноритарных акционеров Ozon.
Обновлено в 03:20
Политика

Глава МИД Ливии приедет в Россию на встречу с Лавровым

Глава ливийского МИДа правительства нацсогласия Мухаммед Сияла приедет в Россию, чтобы встретиться с коллегой главой МИД России Сергеем Лавровым. сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:44
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Посёлок городского типа в Северском районе Краснодарского края России. Административный центр Афипского городского поселения. Численность населения - 22 720 жителей.
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Михаил Гуцериев
Российский предприниматель
Российский предприниматель, доктор экономических наук, поэт, член Союза писателей России. Главный акционер Промышленно-Финансовой Группы САФМАР, в состав которой входят ПАО «РуссНефть», АО «НК „Нефтиса“», ОАО «Русский уголь», ПАО «Моспромстрой», ГК «А101», пенсионные фонды АО «САФМАР», АО «Моспромстрой-Фонд», лизинговая компания АО «Европлан», страховая компания «ВСК» и так далее. Также владеет контрольным пакетом крупнейших в России ритейл-компаний ПАО «М.Видео» и ООО «Эльдорадо». Является владельцем британской компании «GCM Global Energy Inc.», которая добывает нефть в Азербайджане и Казахстане. Контролирует крупные активы в сфере недвижимости. Член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей.
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