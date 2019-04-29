Экономика
Контрольный пакет Афипского НПЗ продали структуре группы «Сафмар»Юга.ру 05:08
В конце апреля зампред правления «Уралсиба» Евгений Коган продал контрольный пакет в Афипском НПЗ структуре группы «Сафмар» Михаила Гуцериева О продаже сообщили источники, знакомые с ситуацией.
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Бизнесмен Михаил Гуцериев купил контрольный пакет в Афипском НПЗ под Краснодаром
Кубанские новости02:20
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В Москве в Малом театре началась церемония прощания с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой, скончавшейся 26 апреля, передает корреспондент "Интерфакса".
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Срыв сроков строительства ЦКАД обойдется РФ почти в 20 млрд рублей
Как отмечается, средства пойдут на возмещение концессионерам срыва сроков строительства кольцевой дороги.
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Свердловская прокуратура начала проверку данных о том, что врачи взяли с умирающего онкобольного денежных средств за протез, который ему полагался бесплатно, передает РИА "Новости" со ссылкой на региональное ведомство.
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Обновлено вчера в 17:02
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Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами
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Воробьев определился с сочетанием звеньев сборной России
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Певица Марина Максимова, известная как МакSим, сообщила, что в аварии, в которую она попала в конце апреля, ей удалось уцелеть благодаря ремням безопасности.
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Победу дочери Алсу на «Голосе» прокомментировала представитель певицы
Напомним, что первый канал устроил проверку результатов голосования в финале шоу, после победы дочки певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
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Небольшие магазины в России могут начать массово закрываться
Предложение Минфина лишить некоторых продавцов возможности платить налоги на специальных условиях может привести к закрытию большинства несетевых магазинов в России.
Обновлено в 03:33
Шоу-бизнес
Лободу засудят в Германии за опоздания на концерты
Обновлено в 05:45
Политика
В Норвегии нашли российскую «военную белуху»
Рыбаки обнаружили 25 апреля на севере Норвегии белуху с прикрепленной камерой GoPro и обвесом с надписью «Оборудование Санкт-Петербурга», пишет издание Dagbladet.
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Кино
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В Сети появился тизер четвертого эпизода финального сезона сериала «Игра престолов».
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Гаджеты
Honor 8X стал самым продаваемым смартфоном на рынке Китая
Вторым в списке самых продаваемых оказался американский смартфон iPhone XR.
Обновлено в 05:11
Происшествия
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Нападающий турецкого «Антальяспора» Йосеф Шурал погиб в результате аварии с участием микроавтобуса, который перевозил игроков команды после гостевого матча чемпионата Турции.
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Политика
В Кремле прокомментировали применение закона об оскорблении власти
Применение закона об оскорблении власти достаточно новое, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, следят ли в Кремле, как он реализовывается.
Обновлено в 06:00
Политика
Команда Зеленского поддержала запрет Порошенко выезжать за границу
Соратники избранного президента Украины Владимира Зеленского поддержали предложение о запрете выезда за пределы страны для действующего главы государства Петра Порошенко и его окружения.
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Недвижимость
ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми до 5%
ВТБ с 29 апреля 2019 года снизил ставку по ипотеке с господдержкой до 5% годовых для семей с детьми, сообщается в пресс-релизе банка.
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Хоккей
Сборная России по хоккею проиграла в финале юниорского ЧМ
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Экономика
АФК «Система» увеличила долю в Ozon до 21,9%
АФК "Система" увеличит свою долю в Ozon Holdings Limited с 19,3% до 21,9% в результате приобретения пакетов ряда миноритарных акционеров Ozon.
Обновлено в 03:20
Политика
Глава МИД Ливии приедет в Россию на встречу с Лавровым
Глава ливийского МИДа правительства нацсогласия Мухаммед Сияла приедет в Россию, чтобы встретиться с коллегой главой МИД России Сергеем Лавровым. сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:44