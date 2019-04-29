Экономика
Группа «Сафмар» купила контрольный пакет Афипского НПЗ за $20 млнВедомости 02:06
Зампредседателя правления банка «Уралсиб» Евгений Коган, сын основного владельца банка Владимира Когана, продал контрольный пакет Афипского НПЗ структуре группы «Сафмар» Михаила Гуцериева, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
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Бизнесмен Михаил Гуцериев купил контрольный пакет в Афипском НПЗ под Краснодаром
Кубанские новости02:20
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Политика
Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями
В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
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Происшествия
Чешский футболист Шурал погиб после ДТП с автобусом клуба «Аланьяспор»
Чешский нападающий Йосеф Шурал погиб в результате аварии с участием микроавтобуса, в котором находились игроки "Аланьяспора", сообщается в микроблоге турецкого футбольного клуба в Twitter.
Обновлено в 01:56
Общество
Сетевые торговые площадки выкладывают в открытый доступ данные россиян
В рамках своего исследования господин Бегтин проанализировал информацию электронных торговых площадок в России, сообщает РБК.
Обновлено в 01:50
Политика
Зеленский предложил россиянам украинское гражданство
Новый президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам по урегулированию в Донбассе и нацелен на деэскалацию конфликта.
Обновлено вчера в 10:55
Футбол
Гаттузо не покинет должность главного тренера «Милана»
После разочаровывающего матча в Серии А против «Торино», который закончился поражением 0:2, Гаттузо провел встречу с руководителями команды.
Обновлено в 02:43
Экономика
Из-за срыва сроков ЦКАД придется дофинансировать на 20 млрд руб
Из-за нарушения сроков реализации проекта государству придется возместить концессионерам почти 20 млрд руб.
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Политика
Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами
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Путешествия
Названы самые недорогие туры на майские праздники
За год отдых в России в майские праздники подорожал почти на 50 процентов, c 23 до 35 тысяч рублей.
Обновлено в 03:23
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева рассказала о трагедии в семье
Телеведущая Лариса Гузеева рассказала подписчикам, как переживает недавнюю смерть матери.
Обновлено вчера в 22:53
Экономика
ФТС предложила повысить импортные пошлины на часть продуктового сырья
Федеральная таможенная служба России (ФТС) предложила повысить импортные пошлины на отдельные виды продовольственного сырья.
Обновлено вчера в 19:43
Армия и оружие
Эсминцы США прошли через Тайваньский пролив
Эсминцы ВМС США William P. Lawrence и Stethem пересекли Тайваньский пролив, который находится между материковой частью Китая и островом Тайвань, передает Reuters.
Обновлено вчера в 21:52
Музыка
Дочь Алсу выиграла детский «Голос»
Микелла — дочь известной российской певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова, передает «Газета.ру».
Обновлено 26 апреля в 17:57
Армия и оружие
Не так уж и просто: в США подсчитали, сколько нужно времени и бомбардировщиков для победы над Россией
Центр новой американской безопасности опубликовал доклад, в котором сообщается о том, что для победы США над Россией, в случае возникновения масштабного военного конфликта, Военно-воздушным силам США потребуется не менее 180 дней для осуществления задуманного.
Обновлено в 01:41
Хоккей
Сборная России проиграла Швеции в финале юниорского ЧМ по хоккею
Обновлено вчера в 16:39
Технологии
Первый канал привлек Group-IB к проверке итогов шоу «Голос. Дети»
"Эксперты Group-IB проведут независимое расследование, в ходе которого будет оценена информационная безопасность системы подсчета голосов, а также проведен технико-криминалистический анализ звонков и СМС на предмет возможной накрутки голосов, использования ботов и других технологических приемов недобросовестной конкуренции между участниками", - отмечается в пресс-релизе.
Обновлено в 03:40
Экономика
В России ограничили отправку денег в ряд стран мира
В России системы денежных переводов ввели лимит на отправку денег в некоторые страны.
Обновлено в 01:00
Кино
Опубликован тизер 4 серии финального сезона «Игры престолов»
Телекомпания HBO опубликовала тизер четвертого эпизода восьмого сезона фантастического сериала "Игра престолов".
Обновлено в 03:39
Политика
Во Франции надеются на снятие с России санкций через два года
Французские парламентарии намерены поднять вопрос об отмене антироссийских санкций на общеевропейском уровне.
Обновлено вчера в 23:02
Шоу-бизнес
Пугачева и Лобода устроили свой финал конкурса «Голос. Дети»
На следующий день после оглашения официальных результатов телевизионного проекта Светлана Лобода собрала самых ярких звёздочек «Голоса» в ресторане «Ветерок» и подарила им встречу с Аллой Пугачевой.
Обновлено вчера в 09:00
Происшествия
В Башкирии из-за сильного ветра сорвало крыши двенадцати домов
По данным МЧС Башкирии, частично повреждена кровля жилых домов и социально-значимых объектов в Аургазинском, Ишимбайском и Гафурийском районах.
Обновлено вчера в 13:36
Политика
Умер советский и российский авиаконструктор Генрих Новожилов
Советский и российский авиаконструктор, бывший генеральный конструктор "Ильюшина" Генрих Новожилов умер в воскресенье на 94-м году жизни, сообщил ТАСС источник в авиастроительной отрасли.
Обновлено вчера в 15:20
Политика
«Порошенко воскрес»: Зеленского раскритиковали за обращение к Путину
Журналист Михаил Мищишин даже написал, комментируя обращение: "Порошенко воскрес".
Обновлено вчера в 09:22
Технологии
В «Лаборатории Касперского» назвали общее число хакеров в мире
Специалисты "Лаборатории Касперского" сообщили, что в мире насчитывается несколько десятков тысяч хакеров. Об этом пишет газета "Известия".
Обновлено вчера в 22:04
Энергетика
Чистая прибыль «Газпрома» по МСФО в 2018 году выросла вдвое
В январе добыча «Газпрома» выросла на 4%, до рекордных за последние пять лет 47,4 млрд кубометров.
Обновлено в 03:34
Армия и оружие
Момент нападения на российскую авиабазу «Хмеймим» попал на видео
Нападение боевиков попало на видео, судя по которому, речь шла о серьёзной угрозе – в направлении российской авиабазы было выпущено не менее десяти реактивных снарядов РСЗО «Град», при этом в нападении также участвовали беспилотные летательные аппараты.
Обновлено вчера в 11:01
Технологии
Jaguar Land Rover будет платить водителям за информацию о поездках
Концерн Jaguar Land Rover тестирует технологию платного сбора информации о поездках владельцев автомобилей британских марок, сообщает Autocar.
Обновлено в 03:03
Транспорт
ГИБДД создаст базу злостных нарушителей правил движения
Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения и водителей, лишенных прав.
Обновлено вчера в 23:23
Кино
Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам
В России прокат фильма «Мстители: Финал» стартует 29 апреля, позже, чем в большинстве стран Европы.
Обновлено вчера в 12:57