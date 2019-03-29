Экономика
Группа «Россети» в 2018 году увеличила чистую прибыль по МСФО на 2,9%ТАСС 08:41
Группа компаний "Россети" по итогам 2018 года получила 124,7 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 2,9% больше, чем годом ранее, следует из отчета группы. Выручка увеличилась на 7,7% и впервые в истории компания превысила 1 трлн рублей.
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Музыка
Новый клип Rammstein про концлагерь раскритиковали в Германии
Обновлено вчера в 21:50
Происшествия
WSJ узнала предварительную причину крушения Boeing в Эфиопии
Согласно предварительным выводам экспертов, причиной катастрофы Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии мог стать сбой в бортовой системе MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System, «Система улучшения характеристик маневренности»).
Обновлено в 06:16
Политика
Британские депутаты отказались рассматривать поправки по Brexit
Спикер Палаты общин Соединенного Королевства Джон Беркоу принял решение не выносить на рассмотрение парламента поправки, предложенные депутатами к инициативе правительства о проведении голосования по соглашению об условиях выхода Великобритании из состава ЕС.
Обновлено в 08:01
Автоспорт
Гран-при Бахрейна. Квят стал девятым в первой практике
В Бахрейне стартовал второй этап "Формулы-1". Гонщики провели первую свободную практику.
Обновлено в 08:55
Происшествия
Защитившего мать подростка наградили посмертно
Обновлено в 08:56
Экономика
Правила зачисления зарплат в России решили изменить
Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.
Обновлено в 06:51
Финансы
Долговая нагрузка населения приблизилась к историческому максимуму
Динамика долговой нагрузки населения в значительной степени обусловлена ростом необеспеченного потребительского кредитования, следует из презентации Даниловой.
Обновлено в 06:04
Шоу-бизнес
Лолита Милявская объяснила, почему не платит ТСЖ
Обновлено в 08:07
Армия и оружие
Весной на военную службу призовут 135 тысяч россиян
Весной 2019 года на военную службу в России призовут 135 тысяч человек, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский на брифинге.
Обновлено в 09:17
Здоровье
В Бурейском и Белогорском районах у двух лис обнаружено бешенство
Как ранее писала «Амурская правда», после мартовских случаев бешенства у волков на вирус сейчас проходят проверку дикие животные трех районов области.
Обновлено вчера в 23:50
Армия и оружие
Минобороны получило очередной модернизированный бомбардировщик Ту-22М3
Максимальная скорость бомбардировщика достигает 2300 км / ч, дальность полета - 7 тыс. км. Самолет будет модернизирован по проекту Ту-22М3М, в результате чего получит новые управляемые ракеты большой дальности.
Обновлено в 09:17
Футбол
Кикнадзе считает Гилерме лучшим вратарём России
Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе прокомментировал скандальные высказывания нападающего екатеринбургского «Урала» Павла Погребняка о темнокожих игроках в сборной России, а также назвал голкипера железнодорожников Маринато Гилерме лучшим вратарём страны.
Обновлено в 09:25
Происшествия
СК начал проверку после возгорания кресла на борту самолета Red Wings
Ранее представитель авиакомпании Red Wings сообщил РИА Новости, что во вторник самолет, следовавший рейсом Екатеринбург-Анталья, загорелся при наборе высоты, бортпроводники обнаружили тление обшивки сиденья и ликвидировали возгорание огнетушителем, после чего воздушное судно продолжило полет.
Обновлено в 05:57
Происшествия
Мину времен ВОВ нашли на стройплощадке в Москве
Рабочие обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны (ВОВ) на стройплощадке на северо-востоке Москвы.
Обновлено в 09:43
Армия и оружие
Черноморский флот взял на сопровождение корабли НАТО в Черном море
«Силы и средства Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО в составе трех фрегатов УРО ВМС Нидерландов, Канады и Испании», — цитирует сообщение телеканал «Звезда».
Обновлено в 02:48
Кино
Умерла французский режиссер Аньес Варда
В ночь с четверга на пятницу из-за осложнений от рака в возрасте 90 лет умерла французский режиссер, сценарист и продюсер Анес Варда.
Обновлено в 07:50
Происшествия
Истязавшую двойняшек няню задержали в Москве
На северо-западе Москвы полиция задержала няню, которую заподозрили в истязании двух детей.
Обновлено в 08:13
Игры
Gearbox выпустила тизер-трейлер новой Borderlands
Похоже, Gearbox неспроста намекала на скорый анонс Borderlands 3: компания выпустила первый тизер-трейлер Borderlands Mask of Mayhem.
Обновлено 27 марта в 09:16
Политика
Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливе
Украинский олигарх Игорь Коломойский возложил на президента страны Петра Порошенко ответственность за ноябрьский конфликт в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 16:25
Армия и оружие
В США допустили удар по России в ответ на нападение Китая
«Размещение ракет в контейнерах дает Китаю, России и их партнерам-изгоям новые возможности для прямого или косвенного нападения на Соединенные Штаты и их союзников», — сказал эксперт Международного центра оценки и стратегии (США) Рик Фишер.
Обновлено вчера в 17:15
Шоу-бизнес
Страшная правда о смерти Жанны Фриске стала достоянием общественности
Страшная правда о смерти Жанны Фриске стала достоянием общественности Актриса и телеведущая Ольга Орлова прервала обет молчания.
Обновлено в 08:12
Политика
Генсек ЛАГ обвинил США в подрыве созданного ими миропорядка
Соединённые Штаты расшатывают мировой порядок, основы которого сами же создавали, заявил генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт.
Обновлено в 08:22
Политика
Медведев впервые прокомментировал дело Абызова
У бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова «был и, видимо, остался определенный конфликт между ним и кредиторами, который, судя по всему, и получил такое уголовно-правовое развитие», считает премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 09:40
Происшествия
После призыва Кадырова виновник аварии на Можайке сдался полиции
Днем ранее чеченский лидер обратился к предполагаемому виновнику аварии, сбежавшему с места ДТП, с призывом добровольно явиться в полицию.
Обновлено в 05:50
Армия и оружие
США приостановили полёты стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer
В ВВС США приняли решение временно прекратить полёты стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer из-за выявленных проблем с системой тормозных парашютов.
Обновлено вчера в 21:54
Общество
«Аэрофлот» создает хаб в Красноярске
Обновлено в 08:26
Происшествия
В Башкирии уволят учителя за приставания к школьнице
Обновлено в 08:18
Кино
Бенедикт Камбербэтч и Колин Ферт сыграют в военной драме «1917»
Главные роли в военной драме сыграют Джордж МакКей и Дин-Чарльз Чепмен.
Обновлено в 05:00