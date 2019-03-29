Экономика

Группа «Россети» в 2018 году увеличила чистую прибыль по МСФО на 2,9%ТАСС 08:41

Группа компаний "Россети" по итогам 2018 года получила 124,7 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 2,9% больше, чем годом ранее, следует из отчета группы. Выручка увеличилась на 7,7% и впервые в истории компания превысила 1 трлн рублей.
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Группа «Россети» в 2018 году увеличила чистую прибыль по МСФО на 2,9%

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